Hoppá: Ukrajna jelentős számban képviseltette magát a Tisza menetén

Tiszás náci karlendítés: itt tart Tárkányi Zsolt botránya
A Tisza sajtófőnökének és képviselőjelöltjének karlendítése jókora közéleti hullámokat keltett.
Kocsis Máté azt is elárulta, mi a legnagobb baj Magyar Péterrel, de szólt a tiszás politikus karlendítéséről is.
Szép volt, nagy volt, talán ez volt az eddigi legnagyobb – értékelte a vasárnapi Békemenetet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Igazság órája című műsorban. Hozzátette: sokan érzik, hogy komoly tétje van a választásnak.
A frakcióvezető arról is szólt, hogy a klasszikus belpolitikai témák visszaszorultak, felülírta őket a külpolitikai helyzet és a háború kérdése. Szerinte a Békemenet résztvevői azért gyűltek össze ennyien, mert a
magyarok többsége egyértelműen ki akar állni a béke és a békepárti kormány mellett.
Úgy véli, jelenleg a legnagyobb probléma az európai vezetők nyilatkozataiban rejlik, akik az Európai Uniót egy katonai szövetséggé akarják alakítani, majd pedig a fiatalokat Ukrajnába akarják vezényelni. Mint hozzátette:
Magyar Péternél nem garantált, hogy nemet tud mondani, ha azt mondják neki a brüsszeliták, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába kell küldeni, akkor csak bólogat.
Annak kapcsán, hogy Magyar Péter tegnapi menetén egy ukrán zászló is felbukkant, a frakcióvezető kiemelte, nincs ebben semmi meglepő, Ukrajna jelentős számban képviseltette magát a tegnapi tüntetésen. Kevesen tudják, de tegnap több száz ukrán bértapsoló volt a Tisza tüntetésén. A frakcióvezető blöffnek nevezte a teljes Tisza Pártot, és elmondta,
Magyar Péter lételeme a blöffölés.
Mint fogalmazott: a Tisza elnökének lételeme, hogy a középszerűséget, a félműveltséget, a semmilyenséget különlegesnek állítsa be. Mérő László kijelentésével kapcsolatban, miszerint a kormánypártok áprilisi győzelmét követően vérfürdő lehet Magyarországon, Kocsis Máté azt mondta: Ha valóban „ilyen kijelentést tett a bácsi”, az nagyon súlyos és vállalhatatlan. Azt is elmondta, hogy
a Tisza Párt egyértelműen bukásra készül, ugyanis már jó ideje elkezdték építeni a csalással kapcsolatos narratívát.
Kiemelte, ebben Magyar Péter segítségére van egy nemzetközi ügynök, Panyi Szabolcs. „Ez az újságírónak nevezett, külföldi szolgálatokkal összejátszó ügynök hazudik, és mindenkit, még a magyar titkosszolgálatokat is meghazudtolja annak érdekében, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza Párt és az ukránok kapcsolatáról” – hangsúlyozta. Hozzátette: a Panyi Szabolcs által emlegetett három orosz állampolgárságú személy egyike sem tartózkodik Magyarországon, és a társszolgálatok sem küldtek semmilyen jelzést arra vonatkozóan, hogy az oroszok be akarnak avatkozni a választásokba.
Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt náci karlendítése kapcsán Kocsis Máté elmondta: „a balliberális média bemutatta, milyen kettős mércét alkalmaznak. Ha egy ilyen kép a nemzeti oldalon történne, akkor még aznap felkoncolnák a jelöltet, azonban amint a Tisza Párt politikusáról van szó, minden el van nézve”. A frakcióvezető szerint ezzel az ellenzéki média elvesztette a kérdezés lehetőségét számtalan helyzetben, aminek meg fogják fizetni az árát, ugyanis nem fognak tudni hitelesen kérdéseket feltenni.
Nyitókép: Kocsis Máté FB-oldala