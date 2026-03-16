Ha bárkinek kétségei lettek volna: Soros embere, Daniel Freund bevallotta, Magyar Péter meg fogja védeni az ukránokat

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
A magyarellenes EP-képviselő, Daniel Freund nyíltan vonulgatott a Tisza rendezvényén, el is mondta, mi az elvárás Magyar Péterrel szemben.
„Az ukránokat meg kell védeni az oroszországi háborús bűnösöktől” – jelentette ki Daniel Freund, aki nyíltan vonulgatott a Tisza rendezvényén. Arra a kérdésre, hogy hogyan tudja Magyar Péter megvédeni az ukránokat, megdöbbentő választ adott.
„Úgy, hogy engedi a finanszírozását Ukrajnánk es engedi a katonai segítségnyújtását Ukrajnának”
– jelentette ki Soros embere. „Azt is gondolom, hogy meg kell szabadulnunk a fosszilis energiahordozóktól, és
mindenképpen le kell állnunk az Oroszországból származó fosszilis energiahordozók vásárlásával”
– tette hozzá. Mint mondta: „azt szeretném látni, hogy megvédjük az ukránokat az oroszországi háborús bűnösöktől”.
Mint arról a Mandiner korábban beszámolt, veszett vadként uszított Daniel Freund Magyarország ellen: hazánk szavazati jogának elvételére buzdított.
