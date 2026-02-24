Előkerült a magyargyűlölő Freund is, veszett vadként uszított Magyarország ellen: minden szavazati jogától megfosztaná a magyarokat

Az ukrán külügyminiszter leült lengyel kollegájával és megbeszélték, mekkora alávaló zsarnoknak tartják Magyarországot
Közben azért nem feledkeztek meg önmaguk dicsőítéséről sem.
Már csak ő hiányzott.
Daniel Freund EP-képviselő ezúttal sem hazudtolta meg magát. X-re kitett posztjában visszhangként ismételte el az ukrán és lengyel külügyminiszter által hangoztatott rágalmakat, majd Magyarország szavazati jogának elvételére buzdított.
Orbán Viktor vétója aláássa Európa biztonságát és Putyin kezére játszik. Túl sokáig zsarolták már az EU-t. Ideje felfüggeszteni Magyarország szavazati jogát”
– írta Freund az X-en.
A szavazati- és vétójog elvétele tudniillik azért szúrja Ukrajna és brüsszeli csatlósaik szemét, mert amíg Magyarország rendelkezik ezekkel, addig akár egymagában is akadályozhatja az újabb és újabb szankciós csomagok, továbbá Ukrajna EU-csatlakozásának megszavazását.
Nyitókép: Soós Lajos/MTI