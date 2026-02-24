Ft
szavazati jog Daniel Freund vétójog

Előkerült a magyargyűlölő Freund is, veszett vadként uszított Magyarország ellen: minden szavazati jogától megfosztaná a magyarokat

2026. február 24. 16:19

Már csak ő hiányzott.

2026. február 24. 16:19
null

Daniel Freund EP-képviselő ezúttal sem hazudtolta meg magát. X-re kitett posztjában visszhangként ismételte el az ukrán és lengyel külügyminiszter által hangoztatott rágalmakat, majd Magyarország szavazati jogának elvételére buzdított.

 

Orbán Viktor vétója aláássa Európa biztonságát és Putyin kezére játszik. Túl sokáig zsarolták már az EU-t. Ideje felfüggeszteni Magyarország szavazati jogát”

– írta Freund az X-en.

A szavazati- és vétójog elvétele tudniillik azért szúrja Ukrajna és brüsszeli csatlósaik szemét, mert amíg Magyarország rendelkezik ezekkel, addig akár egymagában is akadályozhatja az újabb és újabb szankciós csomagok, továbbá Ukrajna EU-csatlakozásának megszavazását.

Nyitókép: Soós Lajos/MTI

