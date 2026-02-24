Előkerült a magyargyűlölő Freund is, veszett vadként uszított Magyarország ellen: minden szavazati jogától megfosztaná a magyarokat

A szavazati- és vétójog elvétele tudniillik azért szúrja Ukrajna és brüsszeli csatlósaik szemét, mert amíg Magyarország rendelkezik ezekkel, addig akár egymagában is akadályozhatja az újabb és újabb szankciós csomagok, továbbá Ukrajna EU-csatlakozásának megszavazását.