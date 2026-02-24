Az ukrán külügyminiszter leült lengyel kollegájával és megbeszélték, mekkora alávaló zsarnoknak tartják Magyarországot

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter büszkén jelentette be X-en, hogy Radosław (becézve Radek) Sikorski lengyel külügyminiszterrel tárgyalt – többek között arról, hogy Magyaroroszág egy gonosz zsarnok. A tárgyalásról egy fotót is megosztott.

„Nagy örömömre szolgált, hogy ezt a termékeny napot lengyel kollegámmal és barátommal, Radek Sikorskival indíthattam Kijevben” – kezdte bejegyzését az ukrán politikus.