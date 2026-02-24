Ft
Lengyelország Ukrajna orosz-ukrán háború Andrij Szibiha Radosław Sikorski

Az ukrán külügyminiszter leült lengyel kollegájával és megbeszélték, mekkora alávaló zsarnoknak tartják Magyarországot

2026. február 24. 10:57

Közben azért nem feledkeztek meg önmaguk dicsőítéséről sem.

2026. február 24. 10:57
null

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter büszkén jelentette be X-en, hogy Radosław (becézve Radek) Sikorski lengyel külügyminiszterrel tárgyalt – többek között arról, hogy Magyaroroszág egy gonosz zsarnok. A tárgyalásról egy fotót is megosztott.

„Nagy örömömre szolgált, hogy ezt a termékeny napot lengyel kollegámmal és barátommal, Radek Sikorskival indíthattam Kijevben” – kezdte bejegyzését az ukrán politikus.

„Átbeszéltük a genfi találkozó eredményeit, Lengyelország fontos szerepét a békefolyamat előmozdításában és Európa megerősítésében, továbbá védelmi együttműködésünket is. Beszéltünk még az agresszorra (értsd: Oroszországra – a szerk.) gyakorolt nyomás fokozásáról, beleértve a 20. uniós szankciócsomagot is” – folytatta Szibiha a beszámolót.

Ezután külön megemlítette „a két zsarnok” országot, azaz Magyarországot és Szlovákiát – vélhetően azért, amiért ez a két ország állította le az Ukrajnába történő dízelüzemanyag-szállításokat, miután az ukránok szabotálni kezdték a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállításokat.

Egyetértettünk abban, hogy két ország zsarolása nem fogja rabságban tartani az EU-t”

– írta.

„Radek, hálás vagyok a látogatásodért, valamint a részedről és Lengyelország részéről tanúsított rendíthetetlen támogatásért és vezető szerepért” – hálálkodott lengyel kollegájának az ukrán külügyminiszter.

Nyitókép: X/Andrij Szibiha

madre79
2026. február 24. 12:55
Adják vissza azt a rengeteg pénzt, amit az ukrán menekültekre 4 év alatt költöttünk és hálából ezt kapjuk!
5m007h 0p3ra70r
2026. február 24. 12:45
A találkozó pikáns részletei az ehavi Fagot (nem fúvós hangszer) magazinban .
patriota-0
2026. február 24. 12:29
Villany még volt, látom. Nem sokáig lesz!
chief Bromden
2026. február 24. 12:21
Ez a helikopter a Nobel-díjas villanyszerelőnek a csavarhúzója sem lehetne. :D
