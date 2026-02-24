Az ukrán külügyminiszter leült lengyel kollegájával és megbeszélték, mekkora alávaló zsarnoknak tartják Magyarországot

Szijjártó Péter bejelentette: megvétózzuk a 20. szankciós csomagot! (VIDEÓ)
Magyarország kőolajellátása biztosított – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.
Közben azért nem feledkeztek meg önmaguk dicsőítéséről sem.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter büszkén jelentette be X-en, hogy Radosław (becézve Radek) Sikorski lengyel külügyminiszterrel tárgyalt – többek között arról, hogy Magyaroroszág egy gonosz zsarnok. A tárgyalásról egy fotót is megosztott.
„Nagy örömömre szolgált, hogy ezt a termékeny napot lengyel kollegámmal és barátommal, Radek Sikorskival indíthattam Kijevben” – kezdte bejegyzését az ukrán politikus.
„Átbeszéltük a genfi találkozó eredményeit, Lengyelország fontos szerepét a békefolyamat előmozdításában és Európa megerősítésében, továbbá védelmi együttműködésünket is. Beszéltünk még az agresszorra (értsd: Oroszországra – a szerk.) gyakorolt nyomás fokozásáról, beleértve a 20. uniós szankciócsomagot is” – folytatta Szibiha a beszámolót.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország kőolajellátása biztosított – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.
Ezután külön megemlítette „a két zsarnok” országot, azaz Magyarországot és Szlovákiát – vélhetően azért, amiért ez a két ország állította le az Ukrajnába történő dízelüzemanyag-szállításokat, miután az ukránok szabotálni kezdték a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállításokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Végleg elfogyott a szlovák miniszterelnök türelme.
Egyetértettünk abban, hogy két ország zsarolása nem fogja rabságban tartani az EU-t”
– írta.
„Radek, hálás vagyok a látogatásodért, valamint a részedről és Lengyelország részéről tanúsított rendíthetetlen támogatásért és vezető szerepért” – hálálkodott lengyel kollegájának az ukrán külügyminiszter.
Nyitókép: X/Andrij Szibiha