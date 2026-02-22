Szijjártó Péter bejelentette: megvétózzuk a 20. szankciós csomagot! (VIDEÓ)

Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, amikor beszámolt az Energiabiztonsági Tanács üléséről a Facebookon.

A tárcavezető felidézte: az ukránok a héten úgy döntöttek, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. "Ez egy nyilvánvaló politikai zsarolás, amellyel az ukránok egyrészt egy ezer forintos benzinárat, másrészt pedig egy ellátási zavart akartak létrehozni Magyarországon. közeledve a parlamenti választáshoz, hiszen mindenki tudja, hogy az ukránok egy ukránbarát kormányt akarnak látni Budapesten" - mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: mi azonban kivédtük az ellátási zavar megteremtésére irányuló kísérletet, felszabadítottuk az olajtartalék egy részét, és már tengeri úton elkezdtük beszerezni az utánpótlást, ami már úton is van.