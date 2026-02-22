Ft
külügyminiszter magyarország Szijjártó Péter

Szijjártó Péter bejelentette: megvétózzuk a 20. szankciós csomagot! (VIDEÓ)

2026. február 22. 11:03

Magyarország kőolajellátása biztosított – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

2026. február 22. 11:03
Szijjártó Péter szerint Ukrajna politikai zsarolást folytat, ezért Magyarország nem támogatja a 90 milliárdos kölcsönt.

Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, amikor beszámolt az Energiabiztonsági Tanács üléséről a Facebookon.

A tárcavezető felidézte: az ukránok a héten úgy döntöttek, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. "Ez egy nyilvánvaló politikai zsarolás, amellyel az ukránok egyrészt egy ezer forintos benzinárat, másrészt pedig egy ellátási zavart akartak létrehozni Magyarországon. közeledve a parlamenti választáshoz, hiszen mindenki tudja, hogy az ukránok egy ukránbarát kormányt akarnak látni Budapesten" - mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: mi azonban kivédtük az ellátási zavar megteremtésére irányuló kísérletet, felszabadítottuk az olajtartalék egy részét, és már tengeri úton elkezdtük beszerezni az utánpótlást, ami már úton is van. 

Döntést hoztunk a héten arról, hogy leállítjuk a dízel üzemanyag szállítást Ukrajnába, ami az ukrán importnak mintegy 10 százalékát jelentette, és döntöttünk arról, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós hadikölcsön kifizetését Ukrajnának.

 Világossá tettük azt is, hogy mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, addig az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket mind blokkoljuk - hangsúlyozta a tárcavezető. Szijjártó Péter közölte: hétfőn a külügyminiszteri tanácsülésen tervezték elfogadni a 20. szankciós csomagot.

"Mi ezt a döntést holnap blokkolni fogjuk, nem fogunk hozzájárulni a 20. szankciós csomag elfogadásához, mert korábban világossá tettük: mindaddig, amíg az ukránok nem indítják a kőolajszállítást újra Magyarország irányába, a számukra fontos döntéseket nem engedjük el". Kijelentette: "tehát holnap a külügyminiszteri tanácsülésen Magyarország blokkolni fogja a 20. szankciós csomag elfogadását, és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába". Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy áttekintették a villamosenergia-ellátással kapcsolatos kérdéseket is, "ugye Ukrajna villamosáram importjának majdnem a fele Magyarországról származik". 

Azt állapították meg, hogy ebben a kérdésben különös óvatossággal kell eljárnunk, hiszen a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a villamosáram- export leállítása elsősorban a Kárpátalját érintené, azoknak a családoknak okozna különös problémát és kihívást és szenvedést, akik a határ túloldalán élnek.

"Nekünk a vitánk nem az Ukrajnában élő emberekkel, nem az Ukrajnában élő családokkal van, nekünk a vitánk az ukrán állammal, az ukrán kormánnyal, Zelenszkij elnökkel van ebben a kérdésben, mi nem akarunk még több szenvedést okozni az ukrán embereknek, ezért a villamosáram kérdésében rendkívül óvatosan kell eljárni" - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. "Viszont holnap külügyminiszteri tanácsülés lesz Brüsszelben, eddig az volt a várakozás, hogy ezen az ülésen elfogadásra kerül a 20. szankciós csomag, nos, ez nem lesz így" - jegyezte meg Szijjártó Péter.

 

Nyitókép: MTI/Bognár Boglárka

 

