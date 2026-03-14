03. 14.
szombat
magyarország üzenet Ukrajna bizottság Békemenet Volodimir Zelenszkij európa orbán viktor

Orbán Viktor betonkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek a Békemenet előtt (VIDEÓ)

2026. március 14. 11:35

„Magyarország nem lesz ukrán gyarmat. Zelenszkij itt nem parancsol!” – jelentette ki a miniszterelnök.

2026. március 14. 11:35
null

Orbán Viktor újabb videóüzenettel jelentkezett. Ebben többek között elmondta, hogy a mai nap már az ukrán olajblokád tizenkilencedik napja. 

„Zelenszkij elnök továbbra is zárva tartja a kőolajvezetéket, pedig tudja, ez létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára” – húzta alá a kormányfő.

Orbán Viktor ezután arra emlékeztett, hogy a magyar szakértők napok óta Kijevben vannak, de az ukránok továbbra sem engedik őket a kőolajvezetékhez. Ez a miniszterelnök szerint felér egy beismeréssel.

Azzal folytatta, hogy „a világ és Európa nem tud úrrá lenni az olajválságon, csak az olcsó orosz kőolaj segítségével”. Hozzátette, az amerikaiak már léptek, és elkezdték feloldani a szankciókat. 

Ugyanakkor Brüsszelben még mindig „nem esett le a tantusz”: Orbán Viktor szerint a Bizottság és a német kancellár fenntartja az orosz olajjal szemben korábban bevezetett szankciókat.

Ennek pedig meg is lett a következménye: 

Ausztriában 700, Németországban 800, Hollandiában pedig már közel 1000 forint a benzin literje 

– sorolta.

Elhangzott, hogy Magyarországon védett árakkal garantálják a családok, a vállalkozók és a gazdák biztonságát. „A stratégiai tartalékainket folyamatosan újratöltjük, 

ezért nincs, és nem is lesz ellátási probléma a kutakon”

– húzta alá.

Orbán Viktor gondolatait azzal zárta, hogy vasárnap Békemenet, ennek kapcsán pedig arra kért mindenkit, hogy tartsanak velük. „Álljunk ki az ukrán zsarolással szemben. Magyarország nem lesz ukrán gyarmat, Zelenszkij itt nem parancsol!”

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. március 14. 13:53
AfD = alternativfürdeutschland . Gott mit uns.
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2026. március 14. 13:29
Indul a BÉKEMENET! Üzenjük Tramplinak és Bibinek! NO WAR!!
Válasz erre
1
1
madre79
2026. március 14. 13:29
Sőt! Innentől kezdve egyetlen ukrán sem léphetné át határt!
Válasz erre
1
1
szantofer
2026. március 14. 13:27
Ha már betonkemény üzenet... Viktor Juscsenko is küldött egyet Orbánnak. "" Amikor az agresszor oldalát választod, nemcsak Ukrajnát árulod el, hanem saját népedet is, amely emlékszik arra, milyen, amikor szovjet tankok tiporják Budapest utcáit."
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!