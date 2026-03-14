Orbán Viktor betonkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek a Békemenet előtt (VIDEÓ)

„Holnap is itt leszünk, várjuk Kijev válaszát!” – az ukrán fővárosból jelentkezett a magyar küldöttség (VIDEÓ)
A magyar delegáció szerint a kérdés tisztázásához Kijevnek kell lépnie a Barátság-kőolajvezeték körüli ügyben.
„Magyarország nem lesz ukrán gyarmat. Zelenszkij itt nem parancsol!” – jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor újabb videóüzenettel jelentkezett. Ebben többek között elmondta, hogy a mai nap már az ukrán olajblokád tizenkilencedik napja.
„Zelenszkij elnök továbbra is zárva tartja a kőolajvezetéket, pedig tudja, ez létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára” – húzta alá a kormányfő.
Orbán Viktor ezután arra emlékeztett, hogy a magyar szakértők napok óta Kijevben vannak, de az ukránok továbbra sem engedik őket a kőolajvezetékhez. Ez a miniszterelnök szerint felér egy beismeréssel.
Azzal folytatta, hogy „a világ és Európa nem tud úrrá lenni az olajválságon, csak az olcsó orosz kőolaj segítségével”. Hozzátette, az amerikaiak már léptek, és elkezdték feloldani a szankciókat.
Ugyanakkor Brüsszelben még mindig „nem esett le a tantusz”: Orbán Viktor szerint a Bizottság és a német kancellár fenntartja az orosz olajjal szemben korábban bevezetett szankciókat.
Ennek pedig meg is lett a következménye:
Ausztriában 700, Németországban 800, Hollandiában pedig már közel 1000 forint a benzin literje
– sorolta.
Elhangzott, hogy Magyarországon védett árakkal garantálják a családok, a vállalkozók és a gazdák biztonságát. „A stratégiai tartalékainket folyamatosan újratöltjük,
ezért nincs, és nem is lesz ellátási probléma a kutakon”
– húzta alá.
Orbán Viktor gondolatait azzal zárta, hogy vasárnap Békemenet, ennek kapcsán pedig arra kért mindenkit, hogy tartsanak velük. „Álljunk ki az ukrán zsarolással szemben. Magyarország nem lesz ukrán gyarmat, Zelenszkij itt nem parancsol!”
