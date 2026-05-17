„Szeretni kell a helyet, ahol laksz, és az embereket, akikkel élsz” – a Carpaccio étterem tulajdonosa a Mandinernek

Mi is az a carpaccio?

A Carpaccio étterem az északolasz vonalat hangsúlyozza egy csipetnyi francia és német hatással fűszerezve. Kínálatában a pizza csak időszakosan, a fekete kagyló fokhagymás, fehérboros paradicsommártásban, a kemencében sült bárány polentával vagy a spagettik és tagliatellék széles választéka mindig megtalálható. Az ossobuco sáfrányos rizottóval készül, a tiramisu pedig alap a klasszikus vagy most éppen málnás formában.

A carpaccio itthon talán kevéssé ismert, a hazájában viszont igen kedvelt étel; eredete – bár már korábban is készítettek hasonlót – a múlt század ötvenes éveire nyúlik vissza. A világ első carpaccióját a velencei Harry’s Bar tulajdonosa, Giuseppe Cipriani készítette el az egyik legtekintélyesebb velencei nemesi család tagja, Amalia Nani Mocenigo számára. A grófnő törzs- vendég volt, és amikor az orvosa vérszegénység miatt sok nyers húst tartalmazó diétára fogta, állandó vendéglátója így próbált könnyíteni a helyzetén. És mivel a 16. századi velencei reneszánsz festő Vittore Carpacciónak, aki a festményei élénk hús-, azaz sárgás-bordós színeiről volt híres, éppen kiállítása volt a városban, ő lett a keresztapja a majonézzel, citrommal, Worcester-szósszal, tejjel, sóval és fehér borssal pácolt, hajszálvékony bélszínszeletekből álló fogásnak. A carpaccio ma már számos ízesítéssel ismert, a Harry’sben még mindig az eredeti alakjában kínálják. Amikor Kárpáti Zsolt kutatni kezdte a festő nevének eredetét – valószínűleg ez egy felvett, és nem hivatalos név volt –, meglepődve olvasta, hogy egyes források szerint a „kárpáti” lehetett a forrás.