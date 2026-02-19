Fico nem elégszik meg a dízelstoppal: újabb mélyütést vinne be Ukrajnának

Szlovákia fontolóra veszi, hogy a dízelüzemanyag-szállítások leállítása után az Ukrajnába irányuló villamosenergia-exportot is felfüggesztheti – számolt be róla a Világgazdaság. Robert Fico szlovák miniszterelnök elmondta, kormánya az Európai Bizottsághoz fordul a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások megszakadása miatt.

Fico hírszerzési adatokra hivatkozva állította, hogy a vezeték műszakilag már rendben van, ám az ukrán fél – szerinte Volodimir Zelenszkij elnök döntésére – nem engedélyezi a tranzit újraindítását.