02. 19.
csütörtök
robert fico volodimir zelenszkij szlovákia Barátság-kőolajvezeték ukrajna európai bizottság

Fico nem elégszik meg a dízelstoppal: újabb mélyütést vinne be Ukrajnának

2026. február 19. 06:40

Végleg elfogyott a szlovák miniszterelnök türelme.

2026. február 19. 06:40
null

Szlovákia fontolóra veszi, hogy a dízelüzemanyag-szállítások leállítása után az Ukrajnába irányuló villamosenergia-exportot is felfüggesztheti – számolt be róla a Világgazdaság. Robert Fico szlovák miniszterelnök elmondta, kormánya az Európai Bizottsághoz fordul a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások megszakadása miatt. 

Fico hírszerzési adatokra hivatkozva állította, hogy a vezeték műszakilag már rendben van, ám az ukrán fél – szerinte Volodimir Zelenszkij elnök döntésére – nem engedélyezi a tranzit újraindítását.

Erre válaszul vetette fel Pozsony, hogy megtorlásként akár az áramexportot is leállíthatja Ukrajna felé

– jelentette be a szlovák kormányfő. Ez a lépés különösen érzékenyen érintené Ukrajnát, ahol a folyamatos orosz támadások következtében kritikus állapotban van az elektromos hálózat. Szlovákia – hasonlóan Magyarországhoz – kulcsfontosságú tranzit- és ellátó szerepet játszik a régióban, és jelentősen hozzájárul Ukrajna energiával való ellátásához. 

A szlovák kormány korábban már konkrét intézkedéseket is hozott a Barátság-kőolajvezeték lezárására, Fico serdán bejelentette, hogy a pozsonyi Slovnaft finomító azonnali hatállyal felfüggeszti az ukrajnai dízelexportot, és teljes kapacitását a belföldi piac ellátására fordítja. Emellett a kormány 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel a stratégiai állami készletekből, hogy áthidalja a tengeri szállítások megérkezéséig tartó, becslések szerint 20-30 napos időszakot. A miniszterelnök hangsúlyozta, Szlovákiában nem várható üzemanyaghiány, stabil marad az ellátás. 

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

backsplash
2026. február 19. 07:54
Nagyon helyes. Le kell állítani. Aztán oldja meg nekik a polák meg a román, úgyis alig látszanak ki a seggükből.
billysparks
2026. február 19. 07:53
Helyes. Nekem úgy tűnik, hogy a magyar kormány puhapöcs. Állandóan jóeNberkedik, még az utolsó utáni pillanatokban is. Agresszor szlávokkal nem lehet értelmes emberi módon beszélni, mert nem értik, gyengeségnek tartják. Csak az erőből értenek.
ezredes-2
2026. február 19. 07:47
Ficó, jól beszél. nem, is értem, hogy mi miért játszunk-még, mindég!!!-úriembert patkányokkal. (By, Gömbös Gyula). A gázt és az áramot is zárni kellett volna réges-rég! nekem, ne jöjjön senki "humanitárius" dumával, mert az csak a gyengeség szinonimája! Batu kán, Szobutaj Bagatur, vagy Murad és Szulejmán szultánok foglalkoztak ilyennel?!... Ettől függetlenül ,ÉN nem bizok fico-ban. Magyaráznom sem kell, hogy miért...
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. február 19. 07:44
hát mi mikor tesszük meg ? ne legyünk szívbajosak és puhák
