Fico nem elégszik meg a dízelstoppal: újabb mélyütést vinne be Ukrajnának

A szlovák kormány korábban már konkrét intézkedéseket is hozott a Barátság-kőolajvezeték lezárására, Fico serdán bejelentette, hogy a pozsonyi Slovnaft finomító azonnali hatállyal felfüggeszti az ukrajnai dízelexportot, és teljes kapacitását a belföldi piac ellátására fordítja. Emellett a kormány 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel a stratégiai állami készletekből, hogy áthidalja a tengeri szállítások megérkezéséig tartó, becslések szerint 20-30 napos időszakot. A miniszterelnök hangsúlyozta, Szlovákiában nem várható üzemanyaghiány, stabil marad az ellátás.
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP