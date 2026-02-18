Kiderült, miért kellett lépnie Magyarországnak a dízelszállítás kapcsán – és mi lehet az ukránok következő húzása

E friss fejlemények kapcsán kerestük meg Tóth Mátét, az energiajogászt, akinek többek között azt a kérdést tettük fel, hogy pontosan mit jelent ez a lépés. „A dízelnél a konkrét szállítási számokat nem látjuk, mivel titkosítottak, nem úgy, mint a földgáz esetében. De azt érdemes tisztázni, hogy a feldolgozott olajtermék-behozatal nagy része Szlovákián és Magyarországon keresztül érkezett, a lengyel irány ehhez képest lényegesen kisebb.”

Tóth emlékeztetett arra, hogy immár három hete nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken, pedig ennek éves forgalma 5 millió tonnát tesz ki. „Ehhez képest az egyetlen alternatív útvonalon, az Adrián, mindössze 400 ezer tonna érkezik. Ezért is húsba vágó ez a helyzet, hiszen ebből a mennyiségből készül minden: benzin, dízel, kerozin. Az ukránok is ebből vásárolnak vissza, tehát az a dízel, amelynek most a leállításáról döntött a kormány, az a mennyiség, amely nem tud érkezni a vezetéken” – magyarázta.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország eddig folyamatosan tartózkodott attól, hogy válaszlépést tegyen az állandó ukrán fenyegetésekre, a szállítást veszélyeztető lépésekre vagy a többszöri leállásra. „Amíg volt szerződés a gázra, ezt azzal is eljátszották” – tette hozzá. „Most már viszont nem lehetett halasztani a magyar válaszlépést, mert az ellátásbiztonság forgott kockán. Elég csak arra gondolni, hogy pár napja a MOL az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, hogy a stratégiai készletekből szabadítsunk fel olajat. Nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy az ukránok dízelellátása legyen a prioritás, miközben éppen miattuk nincs nyersolaj” – húzta alá.