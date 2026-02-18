Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt volodimir zelenszkij szijjártó péter kőolaj ukrajna

Határozott válasz az ukrán zsarolásra: elzárjuk a gázolajcsapot (VIDEÓ)

2026. február 18. 13:27

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson. Megérkezett a magyar kormány válasza.

2026. február 18. 13:27
null

Szijjártó Péter szerdán napközben jelentette be, hogy Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is.

A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítását leállítjuk, és nem is folytatódik, amíg nem küldik újra az olajat a Barátság kőolajvezetéken. Itt tartunk most”

– fogalmazott a miniszter.

Mint a tárcavezető elárulta, Magyarország kőolajellátását két csővezeték biztosítja, amelyek közül a főszerepet egyértelműen az Ukrajnán keresztül érkező Barátság jelenti, míg a horvátországi Adria inkább kiegészítő jellegű.

Magyarország a Barátság vezetéken tavaly mintegy 4,9 millió tonna kőolajat importált, míg az Adria vezetéken 400 ezer tonnát, ami szavai szerint jól mutatja az arányt a kettő között.

Tehát Magyarország energiaellátása a kőolaj tekintetében mindig biztos lábakon áll, merthogy két lába van”

– mondta. Majd arra is emlékeztetett, hogy a Barátság vezetéken január 27-én leállt a szállítás, és Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra, miközben ez teljes mértékben lehetséges lenne műszakilag, technikailag. Szijjártó Péter szerint a kőolajvezetek újraindításának fizikai, műszaki akadálya nincs.

Ez nyílt beavatkozás a magyar választásokba, amit visszautasítunk! A politikák beavatkozást visszautasítjuk! ”

– tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter, aki arra kért mindenkit, hogy álljanak ki a Nemzeti Petícióban Ukrajnával szemben, és mondjunk nemet a háborúra, Ukrajna finanszírozására és a magasabb energiaárakra!

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ugyan a jelenlegi európai uniós szabályok értelmében tilos az orosz kőolaj importja, ez alól a szárazföld által körülzárt Magyarország és Szlovákia kivételt jelent, mivel a két ország mentességet kapott a csővezetékes szállításra vonatkozóan.

Majd kiemelte, hogy ez a szabály tartalmaz egy másik kitételt is, miszerint ha az orosz kőolaj szárazföldi tranzitja ellehetetlenül, akkor Budapest és Pozsony tengeri szállítással is vásárolhat Oroszországtól.

Ezért a szlovák gazdasági miniszterrel a múlt hét végén jeleztük hivatalosan a horvát kormánynak, hogy élünk ezen európai szabály adta lehetőséggel, s az Adria olajvezetéken orosz eredetű kőolajat kívánunk szállítani Magyarországra és Szlovákiába” 

– tudatta.

Szavai szerint a Mol meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát. 

„Ez a szállítmány nagyjából március első napjaira tud beérkezni a horvátországi kikötőbe, onnan pedig öt-tíz napba kerül, amíg a Mol két magyarországi, illetve szlovákiai finomítójába ez a kőolaj eljut” – folytatta. A miniszter hangsúlyozta, hogy így Magyarország kőolajellátása biztonságban van jelenleg, az ország 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, és ha az európai szabályoknak megfelelően a tengeri útvonalon beérkezik az orosz kőolaj, akkor az gyakorlatilag március közepétől elérhetővé válik.

Az európai szabály mindenkire, így Horvátországra nézve is kötelező. Nem arról van szó, hogy a magyar energiaellátást át akarjuk strukturálni, hanem arról, hogy élünk egy európai szabállyal. Nem szívesség, nem jófejség, nem humanitárius tevékenység, hanem az európai szabályok tiszteletben tartása”

 – húzta alá.

Illetve úgy vélekedett, hogy noha a horvát fél szerint az orosz kőolaj szállítása még amerikai szankciókba is ütközhet, ez nem vonatkozik a Molra. Végül érintette azt is, hogy szlovák kollégájával levélben fordult az Európai Bizottsághoz ez ügyben, majd arra is figyelmeztetett az esetleges válaszlépések kapcsán, hogy Magyarország és Szlovákia igen fontos szerepet játszik Ukrajna áram, illetve földgáz- és dízelellátásában.

Nyitókép: AFP

 

Összesen 282 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rezeda-kazmer
2026. február 18. 14:56
Kicsit kevéssé lazán vettem volna a honvédelem kérdését és a keletről jövő fenyegetést, a meglévő eredmények elismerése mellett. Nagy hibának tartom pl a sorkatonaság kampánytémává züllesztését. Három hónapos kiképzés is felbecsülhetetlen egy krízishelyzet esetén, amikor már három hét sincs, nemhogy három hónap. Kissé hajlamosabb lettem volna kinézni eus barátainkból, hogy gátlástalanabbak a sokéves átlagnál.
Válasz erre
0
0
reakcio1969
•••
2026. február 18. 14:55 Szerkesztve
Kedves fideszesek! Mikor veszitek már észre, hogy a saját kormáányotok ott vezet félre benneteket ahol akar. Van egy erős ukrán ellenségképzés. Plakátok stb. Mindenki már teleszarta magát az ukránoktól, már zselézünk meg nácizunk. Erre rak még egy lapáttal a fidesz és mindenütt az ukrán ellenséget látja. Voltak olyanok akik megkérdezték Lázárt, hogy az oroszok meg fogna-e bennünket védeni ha megtámadnak bennünket az ukránok, érteitek. Ébresztő. Ne higgyetek el mindent. Nem éri meg. Az egésznek egyetlen célja van, felhergelni a tábort a végletekig, féljenek rettegjenek az ukránoktól és addig se beszéljenek mondjuk az akkumlátor gyárakról. Van egy fogadásom, hogy a választások után le lesz csavarva ez az ukráénozás akár nyer a fidesz akár nem. Basszus, hogy nem volt elég 16 év ennek az aljas trükknek a kiismeréséhez. Mondjuk ez így persze nem igaz, pont az történik, hogy ezeknek egyre kevesebben dőlnek be.
Válasz erre
0
3
alenka
2026. február 18. 14:51
Én boldog felvidéki magyar nő vagyok: nem ismerek egyetlen darab tiszás nyomoronc hazaárulót sem!
Válasz erre
7
2
the-ugly-truth-10
2026. február 18. 14:49
Meglett 16 év ruszkiszeretet eredménye, mindent a ruszki olajnak és gáznak rendeltek oda a rúbelpárti, hazaárulók, itt az eredménye. Nulla alternatíva = teljes függőség.
Válasz erre
1
11
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!