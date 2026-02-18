Határozott válasz az ukrán zsarolásra: elzárjuk a gázolajcsapot (VIDEÓ)

Mint a tárcavezető elárulta, Magyarország kőolajellátását két csővezeték biztosítja, amelyek közül a főszerepet egyértelműen az Ukrajnán keresztül érkező Barátság jelenti, míg a horvátországi Adria inkább kiegészítő jellegű.

Magyarország a Barátság vezetéken tavaly mintegy 4,9 millió tonna kőolajat importált, míg az Adria vezetéken 400 ezer tonnát, ami szavai szerint jól mutatja az arányt a kettő között.

Tehát Magyarország energiaellátása a kőolaj tekintetében mindig biztos lábakon áll, merthogy két lába van”

– mondta. Majd arra is emlékeztetett, hogy a Barátság vezetéken január 27-én leállt a szállítás, és Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra, miközben ez teljes mértékben lehetséges lenne műszakilag, technikailag. Szijjártó Péter szerint a kőolajvezetek újraindításának fizikai, műszaki akadálya nincs.