Magyarország után lépett Szlovákia is: ezt nem teszi zsebre Zelenszkij

2026. február 18. 14:14

Leállítja a Slovnaft olajfinomító a gázolaj ukrajnai exportját, és teljes egészében belföldre termel – jelentette be a kormány szerdai ülése után Robert Fico.

2026. február 18. 14:14
null

Mint arról lapunkban már beszámoltunk, Szijjártó Péter szerdán napközben jelentette be, hogy Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is.

 

A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson.

Az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítását leállítjuk, és nem is folytatódik, amíg nem küldik újra az olajat a Barátság kőolajvezetéken. Itt tartunk most”

– fogalmazott a miniszter.

Hazánk után Szlovákia is hasonlóan cselekszik: Robert Fico a szlovák kormány szerdai ülése után ismertette, hogy leállítja a Slovnaft olajfinomító a gázolaj ukrajnai exportját, és teljes egészében belföldre termel. A kabinet arról határozott, hogy 250 ezer tonna olajat szabadít fel a Slovnaft számára az állami olajtartalékokból, ezzel arra reagált, hogy a háborús konfliktus miatt leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.

A Ma7 portál szerint az olajfinomítónak napi 7300-7500 tonna kőolajra van szüksége a belföldi igények kielégítéséhez. „A Slovnaft leállítja a gázolaj ukrajnai exportját és minden más exportot, teljes egészében a hazai piacra fog termelni” – mondta a kormányfő. Hozzátette, nem fenyeget üzemanyaghiány, és más kőolajszármazékokból sem lesz hiány.

Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP

