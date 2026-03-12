Ft
Tusk Von der Leyen Ukrajna merénylet Orbán Viktor

Von der Leyen tombol; elszabadult az ukrán tábornok; Kijevben már az Orbán elleni merénylet forgatókönyvéről írnak

2026. március 12. 05:22

Szerdán is a nemzetközi politika eseményei iránt mutatták a legnagyobb érdeklődést olvasóink, különösen az Európai Unió és Ukrajna körüli fejlemények kapcsán. A legolvasottabb hírekben Orbán Viktor több vitában és éles reakcióban is központi szerepet kapott. Ezek voltak a szerda legolvasottabb hírei.

2026. március 12. 05:22
null

Az uniós politikai viták és az Ukrajnával kapcsolatos fejlemények határozták meg a szerdai híreket. Több ügyben is Orbán Viktor álláspontja került a nemzetközi figyelem középpontjába.

Von der Leyen bírálta a spanyol miniszterelnököt

Az El Mundo információi szerint Ursula von der Leyen szűk körben arról beszélt, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök Orbán Viktorhoz hasonlóan rendszeresen visszautasítja javaslatait választási érdekből. 

A bizottsági elnök szerint ez akadályozza a közös európai álláspont kialakítását.

Manfred Weber is bírálta Sánchezt, mondván, a spanyol kormányfő a nemzetközi ügyeket saját politikai profiljának építésére használja, ami megosztó vitákat generál az EU-ban.

Orbán Viktor elleni merényletről írt egy ukrán portál

Egy ukrán portál cikke is nagy figyelmet kapott, amely egy Orbán Viktor elleni merénylet lehetőségét vetette fel. Az írás szerint: 

Nem nagyon lepődnénk meg, ha a magyar választásokig még egy merényletet is elkövetnének Orbán Viktor ellen. Hogy az valódi lesz-e vagy sem, nem is fontos.

Közben az orosz Állami Duma is azt állította, hogy a magyar kormányfő élete veszélyben lehet. Orbán Viktor erre reagálva kijelentette: a fenyegetés nem neki szól, hanem minden magyarnak.

Újabb csörte az Ukrajnának szánt uniós hitel miatt

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Európa Budapest jóváhagyása nélkül is Ukrajnába küldheti a 90 milliárd eurós pénzügyi segélyt. A kijelentés Orbán Viktor azon szándékára reagált, hogy blokkolná az Ukrajnának szánt sürgősségi hitelt.
Szijjártó Péter szerint azonban Tusk félreérti a helyzetet. A külügyminiszter úgy fogalmazott: 

Ukrajna mindaddig nem kaphatja meg a 90 milliárd eurós »hadikölcsönt«, amíg a választásba történő beavatkozás szándékával olajblokádot tart fenn Magyarországgal szemben.

Orbán Viktor családját is fenyegették egy ukrán videóban

Egy videóban Hrihorij Omelcsenko volt ukrán parlamenti képviselő és titkosszolgálati altábornagy élesen bírálta Orbán Viktort. A felvételen azt mondta: 

Mit értett Orbán, a régi barátom, Vitya, amikor a következő szavakat használta: »Át fogjuk törni az ukrán olajblokádot?«.

A volt képviselő arról is beszélt, hogy szerinte csak az ellenzék győzelme után kellene újraindítani a Barátság kőolajvezetéket. A videóban azt is kijelentette: 

Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

