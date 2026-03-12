Von der Leyen tombol; elszabadult az ukrán tábornok; Kijevben már az Orbán elleni merénylet forgatókönyvéről írnak

Von der Leyen tombol: Magyarországot másolja az Európai Unió egyik legfontosabb tagállama
Az Európai Bizottság elnöke szűk körben panaszkodott.
Szerdán is a nemzetközi politika eseményei iránt mutatták a legnagyobb érdeklődést olvasóink, különösen az Európai Unió és Ukrajna körüli fejlemények kapcsán. A legolvasottabb hírekben Orbán Viktor több vitában és éles reakcióban is központi szerepet kapott. Ezek voltak a szerda legolvasottabb hírei.
Az uniós politikai viták és az Ukrajnával kapcsolatos fejlemények határozták meg a szerdai híreket. Több ügyben is Orbán Viktor álláspontja került a nemzetközi figyelem középpontjába.
Az El Mundo információi szerint Ursula von der Leyen szűk körben arról beszélt, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök Orbán Viktorhoz hasonlóan rendszeresen visszautasítja javaslatait választási érdekből.
A bizottsági elnök szerint ez akadályozza a közös európai álláspont kialakítását.
Manfred Weber is bírálta Sánchezt, mondván, a spanyol kormányfő a nemzetközi ügyeket saját politikai profiljának építésére használja, ami megosztó vitákat generál az EU-ban.
Egy ukrán portál cikke is nagy figyelmet kapott, amely egy Orbán Viktor elleni merénylet lehetőségét vetette fel. Az írás szerint:
Nem nagyon lepődnénk meg, ha a magyar választásokig még egy merényletet is elkövetnének Orbán Viktor ellen. Hogy az valódi lesz-e vagy sem, nem is fontos.
Közben az orosz Állami Duma is azt állította, hogy a magyar kormányfő élete veszélyben lehet. Orbán Viktor erre reagálva kijelentette: a fenyegetés nem neki szól, hanem minden magyarnak.
Az egyik legismertebb ukrán sztárújságíró pedig már arról ír: fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Európa Budapest jóváhagyása nélkül is Ukrajnába küldheti a 90 milliárd eurós pénzügyi segélyt. A kijelentés Orbán Viktor azon szándékára reagált, hogy blokkolná az Ukrajnának szánt sürgősségi hitelt.
Szijjártó Péter szerint azonban Tusk félreérti a helyzetet. A külügyminiszter úgy fogalmazott:
Ukrajna mindaddig nem kaphatja meg a 90 milliárd eurós »hadikölcsönt«, amíg a választásba történő beavatkozás szándékával olajblokádot tart fenn Magyarországgal szemben.
Tombol és vagdalózik a lengyel miniszterelnök, a magyar külügyminiszter pedig higgadtan elmagyarázza a valós helyzetet.
Egy videóban Hrihorij Omelcsenko volt ukrán parlamenti képviselő és titkosszolgálati altábornagy élesen bírálta Orbán Viktort. A felvételen azt mondta:
Mit értett Orbán, a régi barátom, Vitya, amikor a következő szavakat használta: »Át fogjuk törni az ukrán olajblokádot?«.
A volt képviselő arról is beszélt, hogy szerinte csak az ellenzék győzelme után kellene újraindítani a Barátság kőolajvezetéket. A videóban azt is kijelentette:
Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.
Az ukrán titkosszolgálati altábornagy szerint csak a Tisza győzelme esetén szabadna Ukrajnának újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.
