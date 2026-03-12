Kaja Kallas szerint terroristákkal lehet tárgyalni, de az oroszokkal nem

Tavaly ősszel Macron már arról beszélt, hogy az európaiaknak meg kell találniuk a módját, hogy közvetlenül folytassanak a párbeszédet Oroszországgal, és ezzel kapcsolatban az olasz miniszterelnök is a támogatását fejezte ki. Idén februárban pedig már diplomatát is küldtek a franciák Oroszországba, hogy tárgyaljon az orosz féllel.
„Akár tetszik nekünk Oroszország, akár nem, Oroszország holnap is ott lesz. Ezért fontos, hogy strukturáljuk az európai tárgyalások újrakezdését az oroszokkal, naivitás nélkül, az ukránokra gyakorolt nyomás nélkül, de úgy is, hogy ne függjünk harmadik felektől ebben a tárgyalásban”
– mondta Macron.
Érdekes módon az Oroszországtól leginkább fenyegetést érző két Balti-állam: Észország és Lettország is közvetlen tárgyalásokat szorgalmaztak, és még egy EU-különmegbízott kinevezését is kezdeményezték.
A háborús patthelyzet miatt egyre több elemző van azon az állásponton, hogy a harcmező helyett a tárgyalóasztal mellett fogják a felek eldönteni a háborút. Azok a diplomaták, akik szerint a vérszomjas ellenséggel is diplomácia tárgyalást kell kezdeményezni, azok meghallgatnhatnák a saját tanácsukat, és tárgyalóasztalhoz ülhetnének, hogy legalább kísérletet tegyenek a háború lezárására.