Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború kaja kallas brüsszel európai unió diplomácia jog

Kaja Kallas szerint terroristákkal lehet tárgyalni, de az oroszokkal nem

2026. március 12. 05:46

Brüsszel mindenkinek meleg szívvel ajánlja a diplomáciai megoldást, csak saját magának nem. Kaja Kallas nemrég kijelentette: még nincs itt az ideje közvetlenül tárgyalni Moszkvával.

2026. március 12. 05:46
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Az európai diplomácia az utóbbi hetekben azért vált az amerikai közösségi oldalakon a köznevetség tárgyává, mert miközben repültek a rakéták az iráni légtérben, addig a vezetői diplomáciáról papoltak. A nevetségesnek hangzó „felszólítások” és kemény hangú levelek ellenére, Európa diplomácia központúsága az erényei közé tartozik. Azonban ebben sem tudja lemosni magáról a képmutatás vádját Brüsszel, mert míg másoknak folyamatosan diplomáciai megoldást ajánl, addig ő maga elzárkozik attól, hogy a határvidékén dúlú háborúval kapcsolatban a diplomáciai megoldást keresse. Ezt nemrég demonstrálta Kaja Kallas, aki azt követően nyilatkozatban hangsúlyozta a diplomácia fontosságát, miután Izrael légicsapásokat hajtott végre Libanonban a Hezbollah terrorszervezet ellen. 

Ursula von der Leyen és Kaja Kallas az Európai Parlamentben. FREDERICK FLORIN / AFP
Ursula von der Leyen és Kaja Kallas az Európai Parlamentben. FREDERICK FLORIN / AFP

Kaja Kallas március 9-én kijelentette: Izraelnek be kell fejeznie libanoni műveleteit, és a diplomácia kínálja a legjobb esélyt arra, hogy Libanon ne csússzon a káoszba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„A Hezbollah döntése, hogy Irán támogatására támadást indít Izrael ellen, veszélybe sodorja az egész régiót, és halálos dimenziót ad a helyzetnek. Izraelnek joga van a nemzetközi joggal összhangban önvédelemre” – áll Kallas nyilatkozatában. „Ugyanakkor Izrael válasza túlzottan kemény volt” – tette hozzá. Kaja Kallas tehát azt szeretné, ha az izraeli vezetés diplomáciai úton egyezne meg a Hezbollah-val, ahogy egyébként korábban a Hamásszal kapcsolatban is ugyanezt ajánlotta. 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ha Izraelnek diplomáciai megoldást kellene találnia egy terrorszervezettel, akkor vajon Kaja Kallas, az Európai Unió első számú diplomatája miért nem fogadja meg saját tanácsát és tárgyal az oroszokkal a háború lezárásáról? 

Oroszország egy agresszív háborút índított Ukrajna ellen, amelyért egész Európa elítéli, de azért sokkal inkább partnernek tekinthető, mint egy olyan iszlamista szervezet, amelynek ideológiáját mélyen meghatározza a mártírságra való törekvés és a hitetlenek iránti gyűlölet. 

Donald Trump eseménydús éve miatt könnyű elfelejteni, hogy miután a háború elején megszakadtak a tárgyalások, az európai vezetés két és fél éven át nem tett semmilyen kísérletet a háború diplomáciai úton való lezárására, vagy a felek esetleges asztalhoz terelésére. Donald Trump 2025-ös beiktatása után merült fel elsőször a diplomáciai megoldás lehetősége. Az európai vezetők, akik éveken át igyekeztek messze elkerülni a tárgyalóasztalt, mégis felháborodtak, mikor az amerikaiak gyakorlatilag kizárták őket a folyamatból, sőt még a sarokba se tettek nekik széket. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A realizmus útja a békéhez: túl az ukrajnai háborún – Lehetséges forgatókönyvek és remény Európa számára

A Kelet-Európában zajló konfliktusok kapcsán jelenleg három forgatókönyv képzelhető el: egy rossz, egy sokkal rosszabb és egy reményt keltő.

Kaja Kallas nem tárgyal

Az EU első számú diplomatáját március elején azt nyilatkozta, hogy még nem jött el az ideje, hogy Oroszországgal közvetlenül tárgyalásokat kezdjenek, és nem is utalt rá, hogy erre mikor kerülhetne sor. Annyit elárult: „ha szükséges” ő vállalná, hogy személyesen is közvetítse az oroszoknak az európai álláspontot, de hozzátette: 

„még nem tartunk ott.”

Donald Trump legutóbb júniust tűzte ki határidőnek az ukrán-orosz háború befejezésre. Miközben tehát az amerikaiak néhány hónapon belül lezárnák az ukrajnai háborút, az európai vezetés továbbra sem áll készen a tárgyalásokra.

Vannak, akik már tárgyalnának

Magyarország a kezdetektől a diplomácia megoldást sürgette, és egyre több ország fejezte ki, hogy négy év után itt lenne az ideje a közvetlen tárgyalásoknak. Ezek között volt:

  • Emmanuel Macron francia elnök
  • Giorgia Meloni olasz miniszterelnök

Tavaly ősszel Macron már arról beszélt, hogy az európaiaknak meg kell találniuk a módját, hogy közvetlenül folytassanak a párbeszédet Oroszországgal, és ezzel kapcsolatban az olasz miniszterelnök is a támogatását fejezte ki. Idén februárban pedig már diplomatát is küldtek a franciák Oroszországba, hogy tárgyaljon az orosz féllel. 

„Akár tetszik nekünk Oroszország, akár nem, Oroszország holnap is ott lesz. Ezért fontos, hogy strukturáljuk az európai tárgyalások újrakezdését az oroszokkal, naivitás nélkül, az ukránokra gyakorolt nyomás nélkül, de úgy is, hogy ne függjünk harmadik felektől ebben a tárgyalásban”

 – mondta Macron. 

Érdekes módon az Oroszországtól leginkább fenyegetést érző két Balti-állam: Észország és Lettország is közvetlen tárgyalásokat szorgalmaztak, és még egy EU-különmegbízott kinevezését is kezdeményezték.

A háborús patthelyzet miatt egyre több elemző van azon az állásponton, hogy a harcmező helyett a tárgyalóasztal mellett fogják a felek eldönteni a háborút. Azok a diplomaták, akik szerint a vérszomjas ellenséggel is diplomácia tárgyalást kell kezdeményezni, azok meghallgatnhatnák a saját tanácsukat, és tárgyalóasztalhoz ülhetnének, hogy legalább kísérletet tegyenek a háború lezárására. 

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. március 12. 11:05
Az USA, Nagybritannia, Franciaország, számtalan más állam számtalanszor kijelentette: terroristákkal NEM tárgyalunk. Ez a nő valóban kajla.
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi
2026. március 12. 10:11
"még nem tartunk ott" hogy Oroszországgal tárgyaljunk. Talán csak akkor lesz hajlandó tárgyalni, ha Kijevben oroszbarát kormány alakult? Vagy arra vár, hogy Ukrajna feltétel nélkül kapituláljon? mert ha arra vár, hogy Oroszország veszítsen, akkor Kaja Kallas soha nem lesz tárgyalóképes.
Válasz erre
0
0
Galsó Atya
2026. március 12. 10:05
Egy patront azért ellőnék erre a kettyós észt nőre.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. március 12. 09:49
macron egy idióta senkiházi nekrofil barom. Úgy akar zabálni a közös tálból, hogy nem tesz bele semmit. Meddig kell még várni, hogy eltakarodjon a palotából? A kajla kallas meg húzzon vissza az ismeretlenségbe az apja nadrágszára mögé és örüljön, ha az oroszok nem vadásszák le azért a sok aljasságért, amit mondott.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!