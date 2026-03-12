Kaja Kallas szerint terroristákkal lehet tárgyalni, de az oroszokkal nem

Az európai diplomácia az utóbbi hetekben azért vált az amerikai közösségi oldalakon a köznevetség tárgyává, mert miközben repültek a rakéták az iráni légtérben, addig a vezetői diplomáciáról papoltak. A nevetségesnek hangzó „felszólítások” és kemény hangú levelek ellenére, Európa diplomácia központúsága az erényei közé tartozik. Azonban ebben sem tudja lemosni magáról a képmutatás vádját Brüsszel, mert míg másoknak folyamatosan diplomáciai megoldást ajánl, addig ő maga elzárkozik attól, hogy a határvidékén dúlú háborúval kapcsolatban a diplomáciai megoldást keresse. Ezt nemrég demonstrálta Kaja Kallas, aki azt követően nyilatkozatban hangsúlyozta a diplomácia fontosságát, miután Izrael légicsapásokat hajtott végre Libanonban a Hezbollah terrorszervezet ellen.

Ursula von der Leyen és Kaja Kallas az Európai Parlamentben. FREDERICK FLORIN / AFP

Kaja Kallas március 9-én kijelentette: Izraelnek be kell fejeznie libanoni műveleteit, és a diplomácia kínálja a legjobb esélyt arra, hogy Libanon ne csússzon a káoszba.