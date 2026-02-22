Egy brit közgazdász kiszámolta: ennyibe kerülne a magyaroknak Ukrajna uniós csatlakozása

„Szerintem ez tönkre fogja tenni az EU-t. Ez a magyar kormány álláspontja is, és szerintem is ez az igazság. Amikor az elején gyorsított csatlakozási folyamatról volt szó, az oroszok tényleg fontolgatták, hogy támogatják azt, mert ez tönkretenné az EU-t” – mondta Pilkington. A szakértő elmondta: a költségvetés olyan vitákat okozna, amely azonnal válsághoz vezetne, különösen mivel a francia és az olasz gazdaság is a csőd szélén áll.

A közgazdász elmondta: téves elképzelés, hogy az európai gazdaságok megmenthetőek Ukrajnával.

„Például Olaszország és Franciaország, komoly hitelfelvételi problémákkal küzd. Olaszország jelenleg az Európai Központi Bank kényének-kedvének van kitéve. Meloni éppen ezért nem úgy kormányoz, ahogyan azt kampányában ígérte, mert Mario Draghi feltehetően megmondta neki, hogy ha nem viselkedik megfelelően, akkor leállíthatják a finanszírozást. Franciaország még nem tart ott, de már most sem tudják elfogadni a költségvetést a parlamentben, és a kormány teljes patthelyzetben van.

Úgy gondolom, hogy ezek közül a vezetők közül néhányan Ukrajnában lehetőséget látnak egy adósságalap létrehozására, eurókötvények kibocsátására, és úgy gondolják, hogy ez megoldja a problémájukat. Ez azonban nem oldja meg a problémájukat, mert nem teszi semmissé az adósságukat. Ez csak azt jelenti, hogy egy halom adósságra, ráraknak egy másik halom adósságot.”

A német kormányzattal kapcsolatban elmondta: Merz elvileg pénzügyi szakember volt, és ha valakinek, hát neki tudnia kéne, hogy nem működne ez az ötlet.

Európa másik problémája az energia. A szakértő szerint az LNG hatalmas tévedés volt, amelyet ügyes lobbisták harcoltak ki.

„Az LNG esetében az amerikai gázipar rendelkezett némi tartalékkapacitással, ezért lobbizni kezdett Európában, és a legegyszerűbb módja a lobbizásnak az volt, hogy felkapaszkodott az ukrajnai háborúra. Ez népszerű volt a Biden-kormánynál, és kezdetben a Trump-kormánynál is, amíg a gázárak emelkedni nem kezdtek. Ekkor pedig népszerűtlenné vált.

Nem tudom, miért nem tudják a brüsszeli tisztviselők megkülönböztetni a lobbistákat a politikai döntéshozóktól. Úgy tűnik, egyre nehezebb nekik ez. Szerintem nagyon kétségbeesett helyzetben vannak. Mindannyian aláírtak valamit, ami nem működött. Ez egy kicsit olyan, mintha valaki bedőlne egy piramisjátéknak, és egyre kétségbeesettebbé válik, miközben a racionális dolog az lenne, ha egyszerűen elfogadná, hogy elvesztett egy kis pénzt. Helyette teljesen irracionálisak lesznek, eladják a házukat, és a házukat befektetik.

Szerintem itt az ideje, hogy akik nem lettek megvezetve azt mondják azoknak, akik majdnem csődbe vitték Európát, hogy tűnjenek el.

Az orosz gáz bekapcsolásának kérdése geopolitikailag rendkívül bonyolult. Úgy gondolom, hogy az olyan országoknak, mint Magyarország, jelenleg csak a saját energiaellátásuk biztonságára kell koncentrálniuk. Úgy gondolom, hogy jelenleg a legjobb, amit tehetünk, az az, hogy biztosítjuk az energiaellátás biztonságát.”

Megkérdeztük Pilkingtont, hogy szerinte mi a lehető legjobb és mi a lehető legrosszabb forgatókönyv Európa számára.

„A legjobb esetben a háború hamarosan véget ér, és a háború után Brüsszelben kialakul egy olyan vezetés, amely eltávolítja az összes embert, aki tönkretette a kontinenst, a jelenlegi Bizottságot elküldik, és helyette egy normális Bizottságot hoznak létre, de ezt nagyon gyorsan teszik meg.

Ezután teljesen megváltoztatják a politikát számos kérdésben, és sokkal racionálisabbá válnak. Nem hiszem, hogy ez a valószínű kimenetel, de nem tartom lehetetlennek. Úgy gondolom, hogy a Davosban láthattuk, hogy sok vezető teljesen felébredt arra, hogy ez egy új világ, és talán ez folytatódhat, de meg kell szabadulniuk az egész Bizottságtól. Ki kellene mondani, hogy ez a Bizottság bizonyos értelemben illegitim, és gyakorlatilag azt kellene mondani, amit az Orbán-kormány mond a Von der Leyen-bizottságról: ezek az emberek illegitimek, mindent tönkretettek, és most mi fogjuk rendbe hozni” – mondta a legoptimistább forgatókönyvről.

„A legrosszabb esetben Ukrajna EU csatlakozása gyorsított eljárással zajlik le. Az EU három-öt éven belül felbomlik.

Jönnek a különböző pénzügyi válságok, energiaválság is bekövetkezhet. A legrosszabb esetben visszatérünk az 1930-as évekhez” – mondta a legpesszimistább forgatókönyvről Philip Pilkington. De hozzátette: várhatóan egy olyan forgatókönyv valósul meg, amely valahol a kettő között helyezkedik el.