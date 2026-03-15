Kerkez tiszta vizet öntött a pohárba: ezért ment lassan a beilleszkedése Liverpoolban

Kerkez Milos szerint ennyi új játékosnak időbe telik, amíg megtalálják az összhangot a korábbi labdarúgókkal. A magyar válogatott balhátvéd a Liverpool–Tottenham előtt nyilatkozott a beilleszkedés nehézségeiről.
Vasárnap rendezik meg a Liverpool–Tottenham összecsapást a Premier League 30. fordulójában. A mérkőzés napján a Sky Sportson jelent meg egy interjú a Vörösök magyar balhátvédjével, Kerkez Milossal, aki többek közt beszélt arról, miért volt annyira nehéz beilleszkednie Arne Slot csapatába.
„Nemcsak a játékstílus, de minden más is újdonság volt számomra” – kezdte a magyar válogatott ballbekkje. – „Csupa új csapattárs és rengeteg új dolog, amikhez hozzá kellett szoknom.
Én meg persze mindent egyszerre akartam, és időbe telt, míg rájöttem, kicsit lassítani kell.”
Kerkez szerint az is nehezítette a dolgát, hogy többen is voltak újak a csapatban, és egyszerre kellett beilleszkedniük.
„Amikor egyszerre négy-öt új srác is elkezd játszani, időre van szükség ahhoz, hogy az újak és a régiek között kialakuljon a megfelelő összhang.”
A kezdeti nehézségek ellenére Kerkez gyorsan kiszorította a kezdőből Andy Robertsont – posztriválisával való kapcsolatáról is mesélt.
„Nagyszerű srác, nagyon jóban vagyunk. Örülök, hogy itt van.”
Szóba került a keret egyik másik tapasztalt rókája, Mohamed Szalah is, akivel elmondása szerint barátságot kötött.
„Ő egy csúcskategóriás játékos. Motivál, amikor meglátom a trófeavitrinjét. Olyankor azt érzem, még keményebben akarok dolgozni, hogy legalább néhányat megszerezzek azok közül, amiket neki sikerült.”
Arról is kérdezték Kerkezt, hogy milyen konkrét célokat szeretne elérni a Liverpool játékosaként.
„Szeretném, ha mindenkinek az jutna rólam eszébe, hogy amikor pályán vagyok, mindig százszázalékos teljesítményt nyújtok.
Lassan kezdem megérteni, mit is jelent ezt a címert, ezt a mezt viselni, és, hogy mit jelent ez a szurkolóknak is. Jó lenne, néhány trófeát szerezni…”
A Liverpool vélhetően Kerkezzel és Szoboszlai Dominikkel a soraiban vasárnap délután fél 6-tól fogadja a Tottenham csapatát az angol bajnokságban.
Nyitókép: Yagiz Gurtug / NurPhoto / NurPhoto via AFP