Orbán Viktor: Politikai döntésből állították le a Barátság-vezetéket az ukránok!

Hozzátette: Ukrajna kezében ott van az „energiafegyver”, merthogy az olaj (ellentében a gázzal) még mindig Ukrajnán keresztül jön. „Ez súlyos dolog. Nincs az ukránoknak ehhez egyébként joguk” – mondta Orbán Viktor, aki szerint Ukrajna megszegi az EU-val kötött társulási szerződést azzal, hogy veszélyezteti egy tagállam energiabiztonságát. Csütörtöki sajtótájékoztatója után ismét leszögezte, hogy a vezeték ismereteik szerint működőképes lenne, ezért politikai döntésből álltak le a szállítások. Megjegyezte, hogy Magyarországnak van több hónapnyi tartaléka, és eközben „ellencsapásokat, ellenlépéseket” tesz a szállítások leállítása miatt is.

„Három ellenlépést tehetnénk, eddig kettőt tettünk ” – fogalmazott, utalva a szerdai és pénteki lépésekre, amelyek mellett a harmadik lépésnek nevezte az áramexport leállítását. „Ez durva. Ha azt megállítjuk, akkor durva dolgok történthetnek. Mindenesetre a szlovákok ezt kilátásba nevezték a tegnapi nap során. Úgyhogy egyeztetünk a szlovákokkal, és ha kell, ezt a harmadik lépést is meg fogjuk tenni” – mondta Orbán Viktor.

