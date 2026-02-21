Ft
olaj európai unió magyarország barátság orbán viktor

Orbán Viktor: Politikai döntésből állították le a Barátság-vezetéket az ukránok!

2026. február 21. 13:20

Ukrajna kezében ott van az „energiafegyver”, merthogy az olaj (ellentétben a gázzal) még mindig Ukrajnán keresztül jön. „Ez súlyos dolog. Nincs az ukránoknak ehhez egyébként joguk” – mondta Orbán Viktor Békéscsabán, aki szerint Ukrajna megszegi az EU-val kötött társulási szerződést azzal, hogy veszélyezteti egy tagállam energiabiztonságát.

2026. február 21. 13:20
null

A békéscsabai háborúellenes gyűlésén azt kérdezték a közönség soraiból Orbán Viktor kormányfőtől, hogy a választásokig újraindul-e a Barátság vezeték, és hogy a horvátok sem akarják átengedni az olajat a hírek szerint. A kormányfő válaszában arról beszélt, hogy az ukrajnai háború „képernyőkön keresztül érkezik hozzánk,” és ez nem adja vissza, hogy mennyire „könyörtelen” a harc.

Közlése szerint a frontról érkező jelentésekből az látszik, hogy a két oldalon minden héten meghal vagy rokkanttá válik nagyjából 9 ezer ember, ami éves szinten több mint 400 ezer főt jelent.

Majd azt mondta: az amerikaiak békét akarnak, de az európai vezetők a háború folytatását akarják. Ezt követően kanyarodott vissza oda, hogy Ukrajna mindent bevet azért, hogy megkapja az Európai Unió pénzét és az uniós tagságot, amit Magyarország nem támogat. „Már most így viselkednek, mi lenne, hogyha bent lennének” – mondta, hozzáfűzve azt is: ha Ukrajna az Európai Unió tagja lenne, akkor közvetlenül bevonódna a háborúba a többi ország is.

Hozzátette: Ukrajna kezében ott van az „energiafegyver”, merthogy az olaj (ellentében a gázzal) még mindig Ukrajnán keresztül jön. „Ez súlyos dolog. Nincs az ukránoknak ehhez egyébként joguk” – mondta Orbán Viktor, aki szerint Ukrajna megszegi az EU-val kötött társulási szerződést azzal, hogy  veszélyezteti egy tagállam energiabiztonságát. Csütörtöki sajtótájékoztatója után ismét leszögezte, hogy a vezeték ismereteik szerint működőképes lenne, ezért politikai döntésből álltak le a szállítások. Megjegyezte, hogy Magyarországnak van több hónapnyi tartaléka, és eközben „ellencsapásokat, ellenlépéseket” tesz a szállítások leállítása miatt is.

„Három ellenlépést tehetnénk, eddig kettőt tettünk ” – fogalmazott, utalva a szerdai és pénteki lépésekre, amelyek mellett a harmadik lépésnek nevezte az áramexport leállítását. „Ez durva. Ha azt megállítjuk, akkor durva dolgok történthetnek. Mindenesetre a szlovákok ezt kilátásba nevezték a tegnapi nap során. Úgyhogy egyeztetünk a szlovákokkal, és ha kell, ezt a harmadik lépést is meg fogjuk tenni” – mondta Orbán Viktor.

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

Chekke-Faint
2026. február 21. 15:29
Nekünk is kell még politikai döntést hozni ellene. Az eddigi kevésnek tűnik...
Válasz erre
0
0
Nagyhuba1
2026. február 21. 15:11
Magyarországról Ukrajna felé (sajnálva az egyszerű Ukrán embereket) benzin, gázolaj, áram, leáll, határ bezár. Nem Uniós ország semmi közünk hozzájuk. Ók se sajnálnak minket ha nem lesz elég üzemanyag. Ursula és tsai had őrjöngjenek.
Válasz erre
1
0
Mantinka
2026. február 21. 14:47
Orbán, ha Ukrajna ellen vagy, akkor a magyar nép ellen vagy, hisz ha elzárják a csapot, akkor a magyar nem kap olajat, gázt és megfagynak. Belegondoltál már ebbe?
Válasz erre
0
2
chief Bromden
2026. február 21. 13:55
Lehet már asztalt foglalni a csárdába? 👍
Válasz erre
2
0
