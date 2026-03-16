Bagi Iván, Lackfi, Tornai – íme a Libri heti könyvajánlója!

Bagi Iván: Amikor szabad voltam

Komolyan kell venni egy humoristát, amikor nem viccel. Bagi Iván tizenharmadik kötetében belső utazásra invitálja az olvasót. Érdekesség, hogy a könyv három évtized lírai termését foglalja magában, így kirajzolódnak előttünk a szerző különböző alkotói korszakai. Végigjárhatjuk azt az utat, amelyet egy elismert alkotó tett meg, egy olyan ember, aki bár a reflektorfényben mozog otthonosan, fontosnak tartotta, hogy papírra vesse legbensőbb gondolatait a halálfélelemről, a szerelemről, valamint kamaszkora meg­határozó élményeiről. Az életéről.

Persze igazán viccesek csak azok tudnak lenni, akik érzékenyek a világ dolgaira, szokás mondani, hiszen figyelnek a részletekre, a látszólag jelentéktelen mozzanatokra is. Ez a költészet sajátja is, a jó költők éppen ilyenek. Bagi Ivánt azonban elsősorban nem ebben a minőségében ismerhetjük, és ő sem költőként hivatkozik magára. Mégis tetten érhető egyfajta tudatos versépítkezés. A szerző korábban A törődés eredete című kötetét Orbán János Dénes Kossuth- és József Attila-díjas költő bátorítására szerkesztette össze, ami nem kis elismerés – nem előzmény nélküli tehát ez a terjedelmes válogatás.