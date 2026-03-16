03. 16.
hétfő
lánczi tamás szuverenitásvédelmi hivatal átláthatóság országgyűlés szuverenitás

Lánczi Tamás biztos benne, hogy a következő Országgyűlés első feladata lesz elővenni az átláthatósági törvényt

2026. március 16. 20:44

A Brüsszeli elit Volodimir Zelenszkijjel kiegészülve egy állig felfegyverzett szövetségest nyert magának – mondta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke egy hétfői konferencián. „Ez az időszak megmutatta, miért van szükség átláthatósági törvényre” – jelentette ki Lánczi Tamás.

Vizvári Soma

„Egyre többször hallani azt a szólamot, hogy az Európai Unió egy szuverén államalakulat. Rögzítsük, nem az, és nem is lesz pont. A nemzetek azok, amelyek szuverének. Az Uniónak hatáskörei vannak, amelyeket a tagállamok, a nemzet ruháztak rá. A szuverenitás ugyanis nem adminisztráció, nem apparátus, nem intézményrendszer, hanem a legvégső döntési jog” – mutatott rá előadásában Lánczi Tamás a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet A tét: Magyarország szuverenitása című, hétfői konferenciáján, amelyen az átláthatósági törvény is szóba került.

Lánczi Tamás biztos benne, hogy a következő Országgyűlés első feladata lesz elővenni az átláthatósági törvényt (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A szuverén dönt háborúról és békéről – a magyar nemzet döntött

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke úgy fogalmazott: 

Ma csak az a szuverén, aki a háborúról és a békéről dönt. Magyarországon a nemzetnek van szuverenitása 

és nem az elitnek. A hagyományaink erre köteleznek bennünket, mert a nemzeti kormányzás az maga a magyar út. Magyarországon a nemzet az, amely döntést hoz a jövőjéről, és 

a nemzet az, amely már döntött háborúról és békéről. 

Ez azt jelenti – amit nem értenek meg, és ezt nem értik meg a nyugati politikusok –, hogy Magyarországon a nemzet dönt, és csak akkor tudják Magyarországot megcsáklyázni és elsüllyeszteni, ha az egész nemzetet süllyesztik el” – fogalmazott.

„Minden olyan törekvés, amely arra irányul, hogy az Európai Unió intézményrendszerét, annak bürokratáit és úgynevezett szuverenitását valódi szuverenitással ruházzák föl, azt visszaélésként, korrupcióként lehet értelmezni, egyben a nemzeti önrendelkezés csonkítását jelenti” – hangoztatta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

Lánczi Tamás szerint 

most minden eszközt élesítettek, ránk fordultak a teljes arzenáljukkal.”

Mint mondta, 

a Brüsszeli elit Volodimir Zelenszkijjel kiegészülve egy állig felfegyverzett szövetségest is nyert magának.

„Az ukránok pedig szabad utat kaptak, zöld jelzést, és megkapták ránk a kilövési engedélyt is. Veszélyesek, kíméletlenek és bármire képesség. A hivatal megtalálta nyomaikat a legnagyobb ellenzéki párt informatikai rendszerében, a belső mozgósítással készült adatbázisaikban, politikusaik szeméyi kapcsolataiban, bemutattuk, hogyan, milyen eszközökkel folytattak az ukrán titkosszolgálattal közösen, Magyarországgal szemben egy összehangolt dezinformációs kampányt, amikor például azt terjesztették, hogy a magyar kormány a háborúra készül Ukrajnában, Kárpátalján.”

„Ez az időszak megmutatta, miért van szükség átláthatósági törvényre”

Lánczi Tamás arra is kitért, hogy a bíróságok sem tiszták. Mint mondta: 

Egyes bírók nemhogy igazság-, nemhogy jogszolgáltatást nem végeznek, hanem egyenesen pártszolgálatra, egy párt aktivistájának jelentkeznek. 

De voltak olyan bírók is, akik egy idegen ország nagykövetének a füttyentésére azonnal lábhoz simultak. Nem is kellett őket Nem is kellett őket présbe tenni a nyomó embernek, ők lelkesen, csóválva teljesítették és teljesítik a mai napig minden utasítását.”

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke az ukrán olajblokádra utalva elmondta, a külföldi beavatkozás puha eszközei mellett kemény eszközök is megjelentek.

Ez az időszak tisztán megmutatta, hogy miért van szükség az átláthatósági törvényre” 

– fogalmazott Lánczi Tamás és azt is kijelentette, biztos benne, hogy „az újonnan összeülő Országgyűlés első feladata lesz, hatékony fellépésekbe rendezni és bővíteni ennek a törvénynek a rádiuszát és a lehetőségét.”

Mi az az átláthatósági törvény?

A közélet átláthatóságáról szóló tervezetet még tavaly nyújtották be a Fidesz részéről az Országgyűlésben, de végül nem fogadták el. A kormánypárti politikusok, többek között Orbán Viktor miniszterelnök elmondása szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy elvetették a tervezetet, csupán félretették egy időre.

Ahogy egy tavalyi cikkünkben fogalmaztunk, az átláthatósági törvényre azért lenne szükség, mert guruló eurók, dollárok, forintok landoltak az elmúlt években hazai baloldali médiumokhoz többek között a Soros-hálózattól, amerikai kormányzati forrásokból, nagykövetségektől, brüsszeli pénzcsapokból, NGO-któl. Ezeknek az átláthatatlan láncfinanszírozási mechanizmusoknak vetne véget a törvény.

Az akkori jogszabálytervezet alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatal jogosulttá válna arra, hogy vizsgálatot folytasson, javaslatot tegyen a kormánynak azoknak a szervezeteknek a jegyzékre vételére, amelyek külföldi forrásból finanszírozott közéleti tevékenységet folytatnak. A tényleges jegyzékre vételről rendeleti úton a kabinet dönthetne, a jegyzékre kerülés pedig a következő következményekkel jár:

  • a szervezet innentől csak külön engedéllyel fogadhat el külföldi adományt ,
  • nem részesülhet a magánszemélyek által felajánlható személyi jövedelemadó egyszázalékos támogatásából,
  • vezető tisztségviselőik vagyonnyilatkozati kötelezettség alá esnek,
  • és kiemelt közszereplőnek minősülnek.

A tervezet hírére harsány tiltakozások indultak a nemzetközileg bekötött szerveztek, médiumok részéről, kritikájuk lényege az volt, hogy ez antidemokratikus lépés lenne a kormány részéről, pedig ahogy arra ebben a cikkünkben rámutattunk, több nyugati, demokratikus jogállamban is van hasonló törvény.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
rezeda-kazmer
2026. március 16. 21:45
Nagy volt a fogadkozás 2022-ben is. Ugyanazzal a problémával küzdünk.
linkjapan
2026. március 16. 20:56
Remélem, ha tényleg 3 millió fölötti szavazatot kapnak megint, ahogy Orbán megálmodta, akkor azzal az újabb erős felhatalmazással végre beleállnak ebbe. Értem én, hogy félre kellett tenni, mert már túl közel volt a kampány és kiszámíthatatlan folyamatokat indított volna be, de azért mégis nehezen fogadtam el.
Fck fcbk
2026. március 16. 20:51
Teljes elszámoltatását a tolvaj bandának! Nógrád megyében, a kis Kazár faluban épült egy új bölcsőde, amelynek költsége nagy vitát váltott ki. Az intézmény kb. 677 millió forintból épült, és mindössze 12 férőhelyes.Ez azt jelenti, hogy egyetlen bölcsődei férőhely nagyjából 56 millió forintba került. A bölcsőde egy kb. 300 m²-es épület, egy körülbelül 1600 lakosú településen. A beruházás azért került a közbeszéd középpontjába, mert sokan úgy vélik, hogy ekkora összegből jóval több férőhelyet vagy akár több intézményt is lehetett volna létrehozni
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!