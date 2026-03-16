Lánczi Tamás biztos benne, hogy a következő Országgyűlés első feladata lesz elővenni az átláthatósági törvényt

Átláthatósági törvények külföldön: mások is védekeznek
Bemutatjuk az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Ausztrália és Franciaország saját átláthatósági törvényét, melyek mind hasonlóak a magyarhoz.
A Brüsszeli elit Volodimir Zelenszkijjel kiegészülve egy állig felfegyverzett szövetségest nyert magának – mondta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke egy hétfői konferencián. „Ez az időszak megmutatta, miért van szükség átláthatósági törvényre” – jelentette ki Lánczi Tamás.
„Egyre többször hallani azt a szólamot, hogy az Európai Unió egy szuverén államalakulat. Rögzítsük, nem az, és nem is lesz pont. A nemzetek azok, amelyek szuverének. Az Uniónak hatáskörei vannak, amelyeket a tagállamok, a nemzet ruháztak rá. A szuverenitás ugyanis nem adminisztráció, nem apparátus, nem intézményrendszer, hanem a legvégső döntési jog” – mutatott rá előadásában Lánczi Tamás a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet A tét: Magyarország szuverenitása című, hétfői konferenciáján, amelyen az átláthatósági törvény is szóba került.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke úgy fogalmazott:
Ma csak az a szuverén, aki a háborúról és a békéről dönt. Magyarországon a nemzetnek van szuverenitása
és nem az elitnek. A hagyományaink erre köteleznek bennünket, mert a nemzeti kormányzás az maga a magyar út. Magyarországon a nemzet az, amely döntést hoz a jövőjéről, és
a nemzet az, amely már döntött háborúról és békéről.
Ez azt jelenti – amit nem értenek meg, és ezt nem értik meg a nyugati politikusok –, hogy Magyarországon a nemzet dönt, és csak akkor tudják Magyarországot megcsáklyázni és elsüllyeszteni, ha az egész nemzetet süllyesztik el” – fogalmazott.
„Minden olyan törekvés, amely arra irányul, hogy az Európai Unió intézményrendszerét, annak bürokratáit és úgynevezett szuverenitását valódi szuverenitással ruházzák föl, azt visszaélésként, korrupcióként lehet értelmezni, egyben a nemzeti önrendelkezés csonkítását jelenti” – hangoztatta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.
Lánczi Tamás szerint
most minden eszközt élesítettek, ránk fordultak a teljes arzenáljukkal.”
Mint mondta,
a Brüsszeli elit Volodimir Zelenszkijjel kiegészülve egy állig felfegyverzett szövetségest is nyert magának.
„Az ukránok pedig szabad utat kaptak, zöld jelzést, és megkapták ránk a kilövési engedélyt is. Veszélyesek, kíméletlenek és bármire képesség. A hivatal megtalálta nyomaikat a legnagyobb ellenzéki párt informatikai rendszerében, a belső mozgósítással készült adatbázisaikban, politikusaik szeméyi kapcsolataiban, bemutattuk, hogyan, milyen eszközökkel folytattak az ukrán titkosszolgálattal közösen, Magyarországgal szemben egy összehangolt dezinformációs kampányt, amikor például azt terjesztették, hogy a magyar kormány a háborúra készül Ukrajnában, Kárpátalján.”
Lánczi Tamás arra is kitért, hogy a bíróságok sem tiszták. Mint mondta:
Egyes bírók nemhogy igazság-, nemhogy jogszolgáltatást nem végeznek, hanem egyenesen pártszolgálatra, egy párt aktivistájának jelentkeznek.
De voltak olyan bírók is, akik egy idegen ország nagykövetének a füttyentésére azonnal lábhoz simultak. Nem is kellett őket Nem is kellett őket présbe tenni a nyomó embernek, ők lelkesen, csóválva teljesítették és teljesítik a mai napig minden utasítását.”
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke az ukrán olajblokádra utalva elmondta, a külföldi beavatkozás puha eszközei mellett kemény eszközök is megjelentek.
Ez az időszak tisztán megmutatta, hogy miért van szükség az átláthatósági törvényre”
– fogalmazott Lánczi Tamás és azt is kijelentette, biztos benne, hogy „az újonnan összeülő Országgyűlés első feladata lesz, hatékony fellépésekbe rendezni és bővíteni ennek a törvénynek a rádiuszát és a lehetőségét.”
A közélet átláthatóságáról szóló tervezetet még tavaly nyújtották be a Fidesz részéről az Országgyűlésben, de végül nem fogadták el. A kormánypárti politikusok, többek között Orbán Viktor miniszterelnök elmondása szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy elvetették a tervezetet, csupán félretették egy időre.
Ahogy egy tavalyi cikkünkben fogalmaztunk, az átláthatósági törvényre azért lenne szükség, mert guruló eurók, dollárok, forintok landoltak az elmúlt években hazai baloldali médiumokhoz többek között a Soros-hálózattól, amerikai kormányzati forrásokból, nagykövetségektől, brüsszeli pénzcsapokból, NGO-któl. Ezeknek az átláthatatlan láncfinanszírozási mechanizmusoknak vetne véget a törvény.
Az akkori jogszabálytervezet alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatal jogosulttá válna arra, hogy vizsgálatot folytasson, javaslatot tegyen a kormánynak azoknak a szervezeteknek a jegyzékre vételére, amelyek külföldi forrásból finanszírozott közéleti tevékenységet folytatnak. A tényleges jegyzékre vételről rendeleti úton a kabinet dönthetne, a jegyzékre kerülés pedig a következő következményekkel jár:
A tervezet hírére harsány tiltakozások indultak a nemzetközileg bekötött szerveztek, médiumok részéről, kritikájuk lényege az volt, hogy ez antidemokratikus lépés lenne a kormány részéről, pedig ahogy arra ebben a cikkünkben rámutattunk, több nyugati, demokratikus jogállamban is van hasonló törvény.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: MTI/Purger Tamás