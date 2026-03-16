Lánczi Tamás biztos benne, hogy a következő Országgyűlés első feladata lesz elővenni az átláthatósági törvényt

Ma csak az a szuverén, aki a háborúról és a békéről dönt. Magyarországon a nemzetnek van szuverenitása

és nem az elitnek. A hagyományaink erre köteleznek bennünket, mert a nemzeti kormányzás az maga a magyar út. Magyarországon a nemzet az, amely döntést hoz a jövőjéről, és

a nemzet az, amely már döntött háborúról és békéről.

Ez azt jelenti – amit nem értenek meg, és ezt nem értik meg a nyugati politikusok –, hogy Magyarországon a nemzet dönt, és csak akkor tudják Magyarországot megcsáklyázni és elsüllyeszteni, ha az egész nemzetet süllyesztik el” – fogalmazott.

„Minden olyan törekvés, amely arra irányul, hogy az Európai Unió intézményrendszerét, annak bürokratáit és úgynevezett szuverenitását valódi szuverenitással ruházzák föl, azt visszaélésként, korrupcióként lehet értelmezni, egyben a nemzeti önrendelkezés csonkítását jelenti” – hangoztatta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.