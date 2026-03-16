03. 16.
orosz-ukrán háború halál élet zsoldos

Halálgazdaság

2026. március 16. 19:13

Oroszországban egy sajátos társadalmi szerződés jött létre, ahol az állam pénzzé tette az életet és a halált.

null
Bendarzsevszkij Anton
»Halálgazdaság« – avagy oroszul »смертономика« (szmertonomika), de már angolul is van egy elterjedt, hangzatos neve – deathonomics. Vlagyiszlav Inozemcev orosz közgazdász szerint ez az, ami évek óta meghatározza az orosz gazdaságot.

A fogalmat ő maga találta ki még majdnem 3 éve – 2023-ban, az aktuális orosz gazdasági modell leírására, de az elmúlt időszakban jött be igazán az, amit Inozemcev állít. A »halálgazdaság« lényege röviden: egy olyan gazdasági rendszer, amelyben az egyén halála anyagilag kifizetődőbb a családja és a környezete számára, mint az élete. Más szavakkal: a társadalom azon állapota, amelyben a halálba való befektetés magasabb profitot hoz, mint az életbe való bármilyen befektetés. Elképesztően hangzik, de a számok Inozemcevet igazolják.

Inozemcev szerint Oroszországban egy sajátos társadalmi szerződés jött létre, ahol az állam pénzzé tette az életet és a halált. Az elszegényedett, vidéki orosz régiókban az átlagfizetések nagyon alacsonyak. Ezzel szemben a katonai szolgálatért járó zsold, és különösen az elesettek után fizetett kárpótlás hatalmas összeg. 

És itt jön a lényeg: Egy katona halála után a családja akkora összeget kaphat, amennyit az illető 20-30 évnyi munkával sem tudna megkeresni (!). Ez lehetővé teszi a családnak, hogy visszafizesse hiteleit, lakást vagy autót vegyen, és kitörjön a mélyszegénységből.

Vagyis innentől kezdve ez az új gazdasági modell sokkal inkább arra ösztönzi a családokat és az egyéneket, hogy a nehéz, és kevese(bbe)t hozó munka helyett inkább menjenek katonákat.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
csulak
2026. március 16. 19:27
ok eleg hatalmas es erosek ,hogy ezt megcsinaljak.
