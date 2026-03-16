„»Halálgazdaság« – avagy oroszul »смертономика« (szmertonomika), de már angolul is van egy elterjedt, hangzatos neve – deathonomics. Vlagyiszlav Inozemcev orosz közgazdász szerint ez az, ami évek óta meghatározza az orosz gazdaságot.

A fogalmat ő maga találta ki még majdnem 3 éve – 2023-ban, az aktuális orosz gazdasági modell leírására, de az elmúlt időszakban jött be igazán az, amit Inozemcev állít. A »halálgazdaság« lényege röviden: egy olyan gazdasági rendszer, amelyben az egyén halála anyagilag kifizetődőbb a családja és a környezete számára, mint az élete. Más szavakkal: a társadalom azon állapota, amelyben a halálba való befektetés magasabb profitot hoz, mint az életbe való bármilyen befektetés. Elképesztően hangzik, de a számok Inozemcevet igazolják.