Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Usula von der Leyen Ukrajna vétójog EU-csatlakozás

Hajmeresztő kijelentést tett Ukrajna EU-s megbízottja: azt követeli az EU-tól, hogy törölje el a tagállamok vétójogát – Magyarországot külön említette

2026. február 19. 16:00

Mindent el akar takarítani Ukrajna EU-csatlakozása elől.

2026. február 19. 16:00
null

Ukrajna Európai Uniós képviseletének vezetőjével, Vszevolod Csencovval beszélgetett az ország EU-csatlakozásáról az Ukrinform.

„Esetünkben a folyamatok felgyorsításáról van szó a minőség feláldozása nélkül. A szakaszos csatlakozási folyamat nem feltétlenül jelent kompromisszumot Ukrajna számára, hanem pragmatikus eszköz az integráció felgyorsítására. Ukrajna ambiciózus, de megvalósítható célt tűzött ki maga elé, hogy 2027 végére befejezi a tagságra való belső felkészülést” – fogalmazott Csencov.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

A misszióvezető szerint fontos, hogy az EU „egyértelmű politikai jelzést” adjon

„Ukrajna tagságának visszafordíthatatlanságáról és stratégiai elkerülhetetlenségéről.

Azt, hogy Ursula von der Leyen kijelentette, az egyes országok hagyományos vétójogai az Ukrajnával kapcsolatos kérdésekben lassítják az előrehaladást, Csencov így kommentálta:

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna számára kulcsfontosságú, (...) hogy az EU ne engedje, hogy az egyéni vétók blokkolják a stratégiai döntéseket.”

A megbízott ezen a ponton külön utalást tett Magyarországra, nem épp hízelgő üzenettel: mint megjegyezte, az Ukrajna számára megnyitott első tárgyalási klaszterről szóló döntést

egyetlen állam blokkolta tisztán politikai okokból,

holott – szerinte – „Ukrajna mindent megtett, ami szükséges volt, politikai akaratot mutatott”.

Azt is kifejtette, hogy a jelenlegi szerződések már tartalmaznak olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik a minősített többségi szavazás kiterjesztését a szerződéses keretrendszer hivatalos felülvizsgálata nélkül. „Ez lenne az optimális megoldás” – tette hozzá.

Csencov így összegezte – óvatos megfogalmazással – meglátásait Ukrajna bepasszírozásáról az EU-ba:

„Ukrajna számára a kulcs nem maga a jogi forma, hanem az EU politikai akarata, hogy határozottan cselekedjen, és ne engedje, hogy az egyéni vétók blokkolják a stratégiai döntéseket. A döntéshozatali mechanizmusok reformjáról szóló vita része annak a tágabb párbeszédnek, amely az Európai Unió geopolitikai szerepének bővítésére és megerősítésére való felkészültségéről szól.”

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. február 19. 16:42
Vsevolod Chentsov, az Európai Uniós képviseletének vezetőjéről a következőt kell tudni: A faszi, totál ukro-neo-náci, az ukrán féreg még nem tudja, hogy nem lesznek EU tagok 2027-ben. De utána sem, mert a háború addig tart, amíg az orosz el nem veszi az egész Donbászt.
Válasz erre
0
0
Tuners
2026. február 19. 16:19
“Ukrajna számára kulcsfontosságú, (...) hogy az EU ne engedje, hogy az egyéni vétók blokkolják a stratégiai döntéseket.” Mondjuk ha csatlakozni szeretnének egy szövetséghez, az alapszerződést azért nem ártana elolvasni. Mivel a “kijelentése” (sic!) abba ütközik.
Válasz erre
4
0
sanya55-2
2026. február 19. 16:14
Vén k…va ez neked szól
Válasz erre
3
0
Ízisz
2026. február 19. 16:13
"NATO-riadó: Ukrán képviselők és tisztek nyíltan fenyegetik Magyarországot „Orbán egy korcs ellenség A nemzetközi közvéleményt is megdöbbentette az a friss videó-összeállítás, amelyben az ukrán politikai elit és a hadsereg magas rangú tisztjei példátlan agresszióval támadják Mo.-ot. A kijelentések már túlmutatnak a diplomáciai vitákon: egy szuverén NATO-tagállam lerohanásáról és annak vezetőjének fizikai fenyegetéséről szólnak. A videó egyik legsúlyosabb része Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő kirohanása. Egy „Ukrajna mindenek felett” feliratú molinó előtt állva a következőket vágta a kamerába: „Orbán Ukrajna ellensége, személyesen és közvetlenül. Higgye el nekem, Viktor úr, ezt biztosan nem fogjuk elfelejteni.” A képviselő nem válogatott a jelzőkben: a magyar miniszterelnököt „korcsnak”, „féregnek” és „aljas szemétnek” nevezte [03:34], amiért a magyar nemzeti érdekeket védi a konfliktusban. internetfigyelo.com/ukran-kepviselo-orban-ellenseg-invazio-magyarorszag-2026/
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!