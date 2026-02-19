Hajmeresztő kijelentést tett Ukrajna EU-s megbízottja: azt követeli az EU-tól, hogy törölje el a tagállamok vétójogát – Magyarországot külön említette

holott – szerinte – „Ukrajna mindent megtett, ami szükséges volt, politikai akaratot mutatott”.

Azt is kifejtette, hogy a jelenlegi szerződések már tartalmaznak olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik a minősített többségi szavazás kiterjesztését a szerződéses keretrendszer hivatalos felülvizsgálata nélkül. „Ez lenne az optimális megoldás” – tette hozzá.

Csencov így összegezte – óvatos megfogalmazással – meglátásait Ukrajna bepasszírozásáról az EU-ba:

„Ukrajna számára a kulcs nem maga a jogi forma, hanem az EU politikai akarata, hogy határozottan cselekedjen, és ne engedje, hogy az egyéni vétók blokkolják a stratégiai döntéseket. A döntéshozatali mechanizmusok reformjáról szóló vita része annak a tágabb párbeszédnek, amely az Európai Unió geopolitikai szerepének bővítésére és megerősítésére való felkészültségéről szól.”

