02. 19.
csütörtök
háború Volodimir Zelesznkij magyar külügyi intézet Brüsszel európai unió Ursula von der Leyen ukrajna

Elemzés bizonyítja: súlyos terhet róna minden magyarra, ha megvalósulna Von der Leyen terve Ukrajnában

2026. február 19. 11:51

„Az átlagos magyar munkavállalót arra kérik, hogy éves fizetésének 43–67 százalékát fizesse Ukrajna újjáépítésére” – figyelmeztetett a Magyar Külügyi Intézet szakértője.

2026. február 19. 11:51
null

Január végén a Politico arról számolt be, hogy birtokába jutott egy dokumentum, amely Ukrajna háború utáni „prosperitási ütemtervét” vázolja fel. A dokumentum szerint az Egyesült Államok és az Európai Unió abban reménykedik, hogy 800 milliárd dollárnyi köz- és magánforrást tud bevonni Ukrajna újjáépítésének támogatására. Bár a tervezet nem kötődik hivatalos uniós vagy kormányzati intézményhez, máris felkeltette a brüsszeli döntéshozók figyelmét.

Az úgynevezett »prosperitási ütemterv« olyan irreális feltételezésekre épül, amelyek szerint a háborúban súlyosan károsodott ukrán gazdaság termelékenysége 300%-kal nőne, miközben több millió, már uniós útlevéllel rendelkező migráns térne vissza az országba” – erősítette meg a tanulmányban foglaltakat Philip Pilkington az MKI vezető kutatója. Hozzátette: a terv 800 milliárd euró mozgósítását irányozza elő, azonban nem világos, hogy ez a forrás pontosan honnan érkezne. 

A szakértő szerint megdöbbentő, hogy egy háborúban álló ország esetében befektetési ajánlatokra emlékeztető tervek jelenhetnek meg „újjáépítési stratégiaként”, miközben a finanszírozás valós alapjai nem tisztázottak. Pilkington világossá tette:

Az átlagos magyar munkavállalót arra kérik, hogy egy év fizetésének 43–67 százalékát fizesse Ukrajna újjáépítésére és újraintegrálására.”

Ha komolyan vesszük az EU bővítési folyamatát, egyértelmű, hogy egy háborúban álló ország nem tudja teljesíteni a koppenhágai kritériumokat.” – ezt már Dr. Molnár Balázs Péter az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának Európa-politikáért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta. 

Úgy fogalmazott, a szabad választások, sajtószabadság és a jogállami normák érvényesülése nélkül a csatlakozási folyamat erőltetése súlyos precedenst teremtene. A helyettes államtitkár kiemelte továbbá, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállítások leállása súlyos kérdéseket vet fel az energiabiztonság tekintetében.

A Magyar Külügyi Intézet elemzése rávilágít, hogy a dokumentum inkább magán-tanácsadói jelentésre, befektetési prezentációra emlékeztet, mint hivatalos szakpolitikai anyagra. Hiányoznak belőle a konkrét beruházási ágazatok, az ellenőrzés módja, és a tőke eredete is homályos.

Vissza nem térítendő EU-támogatások az ukrán újjáépítéshez, amelyeket végső soron az európai adófizetők állnak, valamint alacsony hozamú befektetések, amelyek kockázatát közpénzből fedezik, hogy vonzóbbá váljanak a magánszektor számára.

Ezek együttesen akár 500 milliárd dollárnyi köz- és magántőkét mozgósíthatnak az ukrán gazdaság helyreállítására, a teljes 800 milliárdos keret részeként.

A Magyar Külügyi Intézet eseményén elhangzott: Siklósi Péter, az MKI vezető kutatója rámutatott: Ukrajna már mintegy 200 milliárd euró támogatásban részesült, további 90 milliárd euró hitel folyósítása zajlik, miközben a rekonstrukciós költségek összege folyamatosan nő. A katonai kiadások éves szinten 60–70 milliárd euróra tehetőek. Amennyiben a háború folytatódik, az idei év végére vagy jövő év elejére ismét napirendre kerülhet az újabb finanszírozási csomag kérdése. A jelenlegi források legfeljebb rövid távon biztosítanak mozgásteret. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy Ukrajna pénzügyi mozgástere jelentősen beszűkült, és az ország szuverén hitelfelvevő képessége is korlátozott.

A háború nemcsak katonai, hanem súlyos demográfiai tragédia is. A konfliktus elhúzódása tovább mélyíti az emberi és társadalmi veszteségeket”

 – hangsúlyozta Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének Stratégiai Jövők Programvezetője.

A szakértők egyhangúan rámutattak: a finanszírozási kérdésekben átláthatóságra, realitásérzékre és a tagállami érdekek következetes képviseletére van szükség. Magyarország számára kiemelten fontos az energiabiztonság, a nemzeti kisebbségek jogainak védelme, valamint az, hogy az európai adófizetők pénzét felelős és fenntartható módon használják fel. A tanulmány és a panelbeszélgetés is világossá tette: 

mielőtt újabb százmilliárdok sorsáról születne döntés Brüsszelben, tisztázni kell a finanszírozás forrásait, feltételeit és hosszú távú következményeit.

A kérdés továbbra is időszerű: mennyi az annyi – és ki fizeti meg a végén az árát?

(MTI/NKT)

Nyitókép forrása: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

csulak
2026. február 19. 13:51
Orkrajna eg yparazita allam, nem kepes magat fenntartani, nem valo ilyen allam az EU-ba
madre79
2026. február 19. 12:38
Kizárt! Ki kell lépnünk ebből a bűnszövetkezetből!
