Elemzés bizonyítja: súlyos terhet róna minden magyarra, ha megvalósulna Von der Leyen terve Ukrajnában

Január végén a Politico arról számolt be, hogy birtokába jutott egy dokumentum, amely Ukrajna háború utáni „prosperitási ütemtervét” vázolja fel. A dokumentum szerint az Egyesült Államok és az Európai Unió abban reménykedik, hogy 800 milliárd dollárnyi köz- és magánforrást tud bevonni Ukrajna újjáépítésének támogatására. Bár a tervezet nem kötődik hivatalos uniós vagy kormányzati intézményhez, máris felkeltette a brüsszeli döntéshozók figyelmét.

„Az úgynevezett »prosperitási ütemterv« olyan irreális feltételezésekre épül, amelyek szerint a háborúban súlyosan károsodott ukrán gazdaság termelékenysége 300%-kal nőne, miközben több millió, már uniós útlevéllel rendelkező migráns térne vissza az országba” – erősítette meg a tanulmányban foglaltakat Philip Pilkington az MKI vezető kutatója. Hozzátette: a terv 800 milliárd euró mozgósítását irányozza elő, azonban nem világos, hogy ez a forrás pontosan honnan érkezne.