Most már tényleg ott tartunk, hogy Ukrajna diktálja a tempót az EU‑nak
2026. február 19. 11:02
Nem fogadjuk el, hogy a Brüsszel–Kijev tengellyel összefogva a Tisza és a DK ránk próbálja erőltetni Ukrajna EU-tagságát.
2026. február 19. 11:02
„Most már tényleg ott tartunk, hogy Ukrajna diktálja a tempót az EU‑nak. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter már nemcsak sürgeti, hanem konkrét határidőkhöz köti Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, semmibe véve a tagsági kritériumokat.
»Meg kell határoznunk az ütemtervet és a konkrét határidőket Ukrajna felgyorsított uniós csatlakozására vonatkozóan. Megerősíthetem, hogy Ukrajna felgyorsított EU-s csatlakozásáról szóló egyeztetések jelenleg is zajlanak. Bizonyos fokú támogatás érzékelhető, ugyanakkor ellenállás is mutatkozik e megközelítéssel szemben. Magyarország rövidlátó álláspontot képvisel, amely jelentős mértékben akadályozza az ukrán fél erre irányuló törekvéseit« – nyilatkozta az ukrán külügyminiszter.
Andrij Szibiha Magyarországot »rövidlátónak«bélyegzi, amiért nem támogatjuk Ukrajna EU-tagságát, amellyel az egész Európai Uniót berántaná a háborúba. A magyar emberek már a Voks2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából!
Nem fogadjuk el, hogy a Brüsszel–Kijev tengellyel összefogva a Tisza és a DK ránk próbálja erőltetni Ukrajna EU-tagságát. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk ezt a veszélyes tervet, a Fidesz parlamenti határozatot kezdeményezett.
Nemet mondunk Ukrajna EU‑tagságára, a háborúra és az ukrán követelőzésekre is, akár tetszik nekik, akár nem!”