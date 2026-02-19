„Most már tényleg ott tartunk, hogy Ukrajna diktálja a tempót az EU‑nak. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter már nemcsak sürgeti, hanem konkrét határidőkhöz köti Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, semmibe véve a tagsági kritériumokat.

»Meg kell határoznunk az ütemtervet és a konkrét határidőket Ukrajna felgyorsított uniós csatlakozására vonatkozóan. Megerősíthetem, hogy Ukrajna felgyorsított EU-s csatlakozásáról szóló egyeztetések jelenleg is zajlanak. Bizonyos fokú támogatás érzékelhető, ugyanakkor ellenállás is mutatkozik e megközelítéssel szemben. Magyarország rövidlátó álláspontot képvisel, amely jelentős mértékben akadályozza az ukrán fél erre irányuló törekvéseit« – nyilatkozta az ukrán külügyminiszter.