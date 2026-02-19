Ft
Most már tényleg ott tartunk, hogy Ukrajna diktálja a tempót az EU‑nak

2026. február 19. 11:02

Nem fogadjuk el, hogy a Brüsszel–Kijev tengellyel összefogva a Tisza és a DK ránk próbálja erőltetni Ukrajna EU-tagságát.

2026. február 19. 11:02
Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs
„Most már tényleg ott tartunk, hogy Ukrajna diktálja a tempót az EU‑nak. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter már nemcsak sürgeti, hanem konkrét határidőkhöz köti Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, semmibe véve a tagsági kritériumokat.

»Meg kell határoznunk az ütemtervet és a konkrét határidőket Ukrajna felgyorsított uniós csatlakozására vonatkozóan. Megerősíthetem, hogy Ukrajna felgyorsított EU-s csatlakozásáról szóló egyeztetések jelenleg is zajlanak. Bizonyos fokú támogatás érzékelhető, ugyanakkor ellenállás is mutatkozik e megközelítéssel szemben. Magyarország rövidlátó álláspontot képvisel, amely jelentős mértékben akadályozza az ukrán fél erre irányuló törekvéseit« – nyilatkozta az ukrán külügyminiszter.

Andrij Szibiha Magyarországot »rövidlátónak«bélyegzi, amiért nem támogatjuk Ukrajna EU-tagságát, amellyel az egész Európai Uniót berántaná a háborúba. A magyar emberek már a Voks2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából!

Nem fogadjuk el, hogy a Brüsszel–Kijev tengellyel összefogva a Tisza és a DK ránk próbálja erőltetni Ukrajna EU-tagságát. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk ezt a veszélyes tervet, a Fidesz parlamenti határozatot kezdeményezett.

Nemet mondunk Ukrajna EU‑tagságára, a háborúra és az ukrán követelőzésekre is, akár tetszik nekik, akár nem!⁩”

Nyitókép forrása: ALEXANDRA BEIER/AFP

obi-wankenobi
2026. február 19. 13:39
"Most már tényleg ott tartunk, hogy Ukrajna diktálja a tempót az EU‑nak" Mindig is ott tartottunk, mivel az eredeti cél a világ uralom elérése. Ennek harmadik lépcsőfoka lett volna Oroszország meggyengítése. Csak a black rock a támadást rossz ütemben kezdte, mert Orbán Viktor és Tramp keresztbe húzta a számításukat. Ha ez a nem várt tényező nem lett volna, akkor sokkal könnyebb lett volna a dolguk. Jelenleg még van egy kis reményünk, hogy a Jediket egy ideig nem fogják tudni legyőzni. Mutatom az ehhez tartozó szakirodalmat. Kötelező! Főleg ha tudod, hogy ezt a black rockék a youtuberól velem együtt letörölték. Videa/ And Game feliratos
Válasz erre
0
0
kulakman
2026. február 19. 13:07
Hetek óta mondogatom, nem az ukik lépnek be az unijóba hanem fordítva , azaz az Eu lép be ukrajnába!
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2026. február 19. 12:10
Az európai vezetők (akkori amerikai, azaz demokrata nyomásra) szépen beálltak Ukrajna mögé a konfliktus kezdetén. Csak adták a támogatásokat, és az egyre nagyobb kérésekre már nem mernek nemet mondani - mert akkor a választóik joggal kérdeznék, hogy miért kellett egyáltalán ezeket nyújtani. Egyszerűen futnak a pénzük után, és eközben még több pénzt tesznek kockára. De könnyű belátni, hogy ez vesztes stratégia - pont mint ahogy a "dollárárverés" nevű klasszikus játékelméleti példában látjuk.
Válasz erre
0
0
SzkeptiKUSS
2026. február 19. 12:03
Jó lenne az európai elit /multikét is/ érdekeltségeit látni Ukrajnában. Mindjárt kiderülne, hogy mi ez az őrült elszántság a támogatásban../Pl mennyire érinti az érdekeket az oroszok által elfoglalt terület?/
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!