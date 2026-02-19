Ft
Zelenszkij energia zsarolás

Zelenszkij támad: tönkretenné Magyarországot – Szijjártó Péter a Stratégában

2026. február 19. 07:04

Kijev és Brüsszel nyílt frontot nyitott a magyar energiaellátás ellen, de a magyar kormány megelégelte a zsarolást: leállították az Ukrajnába irányuló dízelszállítást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Stratégának nyilatkozott Washingtonból a Béketanács első hivatalos ülése előtt. Házigazda: Pócza István

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Összesen 3 komment

Conduct
•••
2026. február 19. 07:28 Szerkesztve
A képen Trump boldogan mutatja hogy talált egy magához hasonló idiótát és lehet hogy egy kis shart be is csúszott örömében.Apropó Debil Polgári Körök,a pénzünkből megtartott Vidám Szombat most hol lesz?Ja és persze a szombat sem véletlen.A tuggyukkik napja,akik az oroszok mellett még fizetik Vityát.Ja meg Kína fizeti még de az most nem számít.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 19. 07:24
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett!
Válasz erre
0
0
pollip
2026. február 19. 07:10
Összeállt a kép. Brüsszel - Kijev- tisza-horvátok. Epp és németek. Ilyen még nem volt, hogy az unió saját tagállamát támadja meg unión kívüli segítséggel! A többi uniós tag tanulhat ebből!!!!!! Ez már a vég!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!