Zelenszkij támad: tönkretenné Magyarországot – Szijjártó Péter a Stratégában

2026. február 19. 07:04

Kijev és Brüsszel nyílt frontot nyitott a magyar energiaellátás ellen, de a magyar kormány megelégelte a zsarolást: leállították az Ukrajnába irányuló dízelszállítást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Stratégának nyilatkozott Washingtonból a Béketanács első hivatalos ülése előtt. Házigazda: Pócza István

2026. február 19. 07:04 1 p 0 0 3 Mentés

A teljes műsor itt tekinthető meg:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre: Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött Tovább a cikkhez

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.