Már kutatás is bizonyítja: ennyire népszerű a magyaroknál a védett ár bevezetése

Mint ismert, az ukrán olajblokádra és az iráni háború okozta energiaválságra válaszul a magyar kormány védett üzemanyagárat vezetett be. A Századvég friss kutatása alapján a felnőtt lakosság kétharmada egyetért az intézkedéssel – olvasható a kutatóközpont hivatalos oldalán.

A közleményben felidézték, hogy az iráni háború globális olajárrobbanást idézett elő, ami világszerte az üzemanyagárak drasztikus emelkedését vetíti előre. De Magyarországnak emellett egy még súlyosabb kihívással is meg kell küzdenie, ugyanis Ukrajna több mint egy hónapja nem indítja újra a regionális olajigények kétharmadát biztosító Barátság vezetéket, Horvátország pedig jelezte, hogy a kiegészítő, Adria vezetéken nem hajlandó átengedni orosz szállítmányokat.