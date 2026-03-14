Már kutatás is bizonyítja: ennyire népszerű a magyaroknál a védett ár bevezetése

2026. március 14. 08:34

A kormány családokat és gazdaságot is védő intézkedésével a lakosság kétharmada ért egyet.

Mint ismert, az ukrán olajblokádra és az iráni háború okozta energiaválságra válaszul a magyar kormány védett üzemanyagárat vezetett be. A Századvég friss kutatása alapján a felnőtt lakosság kétharmada egyetért az intézkedéssel – olvasható a kutatóközpont hivatalos oldalán.

A közleményben felidézték, hogy az iráni háború globális olajárrobbanást idézett elő, ami világszerte az üzemanyagárak drasztikus emelkedését vetíti előre. De Magyarországnak emellett egy még súlyosabb kihívással is meg kell küzdenie, ugyanis Ukrajna több mint egy hónapja nem indítja újra a regionális olajigények kétharmadát biztosító Barátság vezetéket, Horvátország pedig jelezte, hogy a kiegészítő, Adria vezetéken nem hajlandó átengedni orosz szállítmányokat.

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára

Az ellátást érintő kihívásokra a magyar kormány több intézkedéssel is reagált. A Barátság újraindításának érdekében – a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően – az Európai Bizottsághoz fordult. Ukrajnával szemben válaszlépéseket hozott – korlátozta a gázolajexportot, blokkolta az EU 90 milliárd eurós hadikölcsönét és megakasztotta az új szankciós csomagot – hogy azzal nyomást gyakoroljon az ukrán vezetésre. 

Az ellátás biztosítása érdekében felszabadította a stratégiai készletek egy részét. A hazai autósok költségeinek féken tartásáért pedig védett árat vezetett be. A magyar rendszámmal rendelkező járművek tulajdonosai – magánszemélyek, vállalkozók és mezőgazdasági termelők – 

március 10-től a 95-ös benzinért literenként legfeljebb 595 forintot, a gázolajért pedig 615 forintot fizetnek

– sorolták.

A kommünikében hangsúlyozták, hogy a védett ár jelentőségét jól mutatja, hogy a magyar felnőtt lakosság elsöprő többsége már a bevezetést követő napokban értesült az intézkedésről. A Századvég új kutatása alapján a válaszadók 94 százaléka hallott az állami beavatkozásról. 

A védett ár már a bevezetéskor több, mint 20 forintos kedvezményt biztosított a piaci árakhoz képest, de ami még fontosabb, megszüntette a tankolással járó jövőbeli költségek körüli bizonytalanságot. Alighanem ez a magyarázata az intézkedés népszerűségének is; 

a védett árral a magyarok 67 százaléka egyetért

 – olvasható a Századvég oldalán.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hlaci83
2026. március 14. 08:42
33%-nak elmentek otthonról.
macilaci52
2026. március 14. 08:42
Nos aki ez ellen berzenkedik azoknak üzennék! Nem kötelező a kedvezményezett árát fizetni a kúton. Legyen annyi tartása, hogy önként a piaci árat fizeti! Ja, hogy ehhez gerinc is kell! Hát...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!