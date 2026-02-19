Ft
tisza párt európai unió Magyar Péter elemző ukrajna

Az ukrán elemző elismerte: a Tisza Párt gondolkodás nélkül kiadná a parancsot a honvédségnek – Ukrajnába masíroznának a magyar katonák (VIDEÓ)

2026. február 19. 10:40

A szakértő elárulta, Ukrajnában tudják, hogy a Tisza Párt manipulált közvélemény-kutatásokkal igyekszik elfedni a valós népszerűségét.

2026. február 19. 10:40
null

Bogdan Popov ukrán elemző egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy a Tisza Párt szerinte manipulálja a közvélemény-kutatásokat, és valójában nem áll olyan kedvezően, mint azt az általuk hitelesnek nevezett felmérések sugallják. – 

Az elemző ugyanakkor azt is kijelentette: Ukrajnában örülnének Magyar Péter és pártja győzelmének, mivel álláspontja szerint ez előmozdíthatná Ukrajna európai uniós csatlakozását, valamint akár magyar katonai támogatást is eredményezhetne.

„A nyugati sajtó forrásvadász közvélemény-kutatásokat közöl olyan szervezetek részéről, amelyek az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és más olyan államok finanszírozásából működnek, amelyek nem igazán rajonganak Orbánért” – vallotta be Popov.

A szakértő azt állította, hogy az ilyen kutatások a magyar ellenzék, vagyis a Tisza Párt javára torzítanak.

A videóban Popov arra a kérdésre is választ adott, hogy egy esetleges áprilisi választási győzelem mennyiben változtatná meg a magyar kormány álláspontját az Európai Unióval és Ukrajnával kapcsolatban. A szakértő elárulta, szerinte ez akár 180 fokos fordulatot is hozhat a magyar külpolitikai irányvonalban. Hozzátette: 

Ukrajnában sokan abban bíznak, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén Magyarország katonai segítséget is nyújthatna a háborúban.

„Garantálni tudom, hogy nagyon komoly és kifejezetten Ukrajna számára pozitív valtozasokat fogunk tapasztalni” – jelentette ki a szakértő.

Állítása szerint a Tisza Párt energetikai, gazdasági és katonai támogatást is biztosítana Ukrajnának.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Bogdan Popov korábban egy olyan tervet vázolt fel, miszerint a magyar kormányt egy ukrán hírszerzési művelettel kellene megbuktatni.A szakértő ezen felvetését azzal indokolta, hogy nem látja reálisnak, hogy a Tisza Párt meg tudja nyerni a választásokat. Az elemző szerint éppen ezért Ukrajnának rendszerszintű munkát kellene végeznie a magyar miniszterelnök megbuktatásának céljából.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

