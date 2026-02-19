Az ukrán elemző elismerte: a Tisza Párt gondolkodás nélkül kiadná a parancsot a honvédségnek – Ukrajnába masíroznának a magyar katonák (VIDEÓ)

Bogdan Popov ukrán elemző egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy a Tisza Párt szerinte manipulálja a közvélemény-kutatásokat, és valójában nem áll olyan kedvezően, mint azt az általuk hitelesnek nevezett felmérések sugallják. –

Az elemző ugyanakkor azt is kijelentette: Ukrajnában örülnének Magyar Péter és pártja győzelmének, mivel álláspontja szerint ez előmozdíthatná Ukrajna európai uniós csatlakozását, valamint akár magyar katonai támogatást is eredményezhetne.