Az ukrán elemző elismerte: a Tisza Párt gondolkodás nélkül kiadná a parancsot a honvédségnek – Ukrajnába masíroznának a magyar katonák (VIDEÓ)

Ez érzékenyen érinti Ukrajnát: kijózanító pofont adott Európának Washington, nem is kicsit
Az Egyesült Államok mindenképp fenntartja a dominanciáját.
A szakértő elárulta, Ukrajnában tudják, hogy a Tisza Párt manipulált közvélemény-kutatásokkal igyekszik elfedni a valós népszerűségét.
Bogdan Popov ukrán elemző egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy a Tisza Párt szerinte manipulálja a közvélemény-kutatásokat, és valójában nem áll olyan kedvezően, mint azt az általuk hitelesnek nevezett felmérések sugallják. –
Az elemző ugyanakkor azt is kijelentette: Ukrajnában örülnének Magyar Péter és pártja győzelmének, mivel álláspontja szerint ez előmozdíthatná Ukrajna európai uniós csatlakozását, valamint akár magyar katonai támogatást is eredményezhetne.
„A nyugati sajtó forrásvadász közvélemény-kutatásokat közöl olyan szervezetek részéről, amelyek az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és más olyan államok finanszírozásából működnek, amelyek nem igazán rajonganak Orbánért” – vallotta be Popov.
A szakértő azt állította, hogy az ilyen kutatások a magyar ellenzék, vagyis a Tisza Párt javára torzítanak.
A videóban Popov arra a kérdésre is választ adott, hogy egy esetleges áprilisi választási győzelem mennyiben változtatná meg a magyar kormány álláspontját az Európai Unióval és Ukrajnával kapcsolatban. A szakértő elárulta, szerinte ez akár 180 fokos fordulatot is hozhat a magyar külpolitikai irányvonalban. Hozzátette:
Ukrajnában sokan abban bíznak, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén Magyarország katonai segítséget is nyújthatna a háborúban.
„Garantálni tudom, hogy nagyon komoly és kifejezetten Ukrajna számára pozitív valtozasokat fogunk tapasztalni” – jelentette ki a szakértő.
Állítása szerint a Tisza Párt energetikai, gazdasági és katonai támogatást is biztosítana Ukrajnának.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Bogdan Popov korábban egy olyan tervet vázolt fel, miszerint a magyar kormányt egy ukrán hírszerzési művelettel kellene megbuktatni.A szakértő ezen felvetését azzal indokolta, hogy nem látja reálisnak, hogy a Tisza Párt meg tudja nyerni a választásokat. Az elemző szerint éppen ezért Ukrajnának rendszerszintű munkát kellene végeznie a magyar miniszterelnök megbuktatásának céljából.
Közben megérkezett a hidegzuhany Magyar Péter számára: már Ukrajnában is kinevetik a Tisza Pártot, ezért az ellenzék helyett inkább az ukrán hírszerzés segítségével próbálnák megbuktatni Orbán Viktort.
