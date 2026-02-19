Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
patriot egyesült államok washington európa

Ez érzékenyen érinti Ukrajnát: kijózanító pofont adott Európának Washington, nem is kicsit

2026. február 19. 07:14

Az Egyesült Államok mindenképp fenntartja a dominanciáját.

2026. február 19. 07:14
null

Az Egyesült Államok nem engedélyezte, hogy Európában gyártsanak Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó rakétákat, mivel ezt nem tartja összhangban saját gazdasági és stratégiai érdekeivel – nyilatkozta Szerhij Kuzan, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ vezetője a Kijev24 televíziós műsorában, számolt be az Unian.

A szakértő szerint az amerikai döntés fő oka, hogy az európai országok nem fordítanak kellő összeget és energiát saját védelmi iparuk és képességeik valódi megerősítésére.

Bár az elmúlt időszakban nőnek a katonai kiadások a kontinensen, és folynak fejlesztések, ezek üteme és mértéke nem elegendő a jelenlegi biztonsági kihívások – különösen Oroszország jelentette fenyegetés – hatékony kezelésére.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Kuzan kiemelte: több elemzőközpont is arra a megállapításra jutott, hogy Európa a következő években sem lesz teljesen felkészült egy esetleges közvetlen katonai összecsapásra. Véleménye szerint az amerikai fegyvergyártók éppen ezért nem hajlandók átadni a gyártási licenceket és a kulcstechnológiákat, mert nem tapasztalnak elegendő hosszú távú elköteleződést és komoly beruházási szándékot az európai partnerek részéről.

Ehelyett az Egyesült Államok számára gazdaságilag sokkal kedvezőbb megoldás, ha az európai államok továbbra is közvetlenül amerikai gyártású fegyvereket és rakétákat vásárolnak tőlük, így fenntartva az amerikai ipar dominanciáját és a exportbevételeket.

Nyitókép forrása: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. február 19. 07:53
Egyszerű ez, mint a feék. Az USA saját érdekeit tartja szem előtt.
Válasz erre
0
0
bakafant-28
2026. február 19. 07:37
A "világdemokrácia beteljesedése" elküldte a helyére az Úniót .."Nem azt mondták,Ursi!.."
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. február 19. 07:24
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!