Az Egyesült Államok nem engedélyezte, hogy Európában gyártsanak Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó rakétákat, mivel ezt nem tartja összhangban saját gazdasági és stratégiai érdekeivel – nyilatkozta Szerhij Kuzan, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ vezetője a Kijev24 televíziós műsorában, számolt be az Unian.

A szakértő szerint az amerikai döntés fő oka, hogy az európai országok nem fordítanak kellő összeget és energiát saját védelmi iparuk és képességeik valódi megerősítésére.

Bár az elmúlt időszakban nőnek a katonai kiadások a kontinensen, és folynak fejlesztések, ezek üteme és mértéke nem elegendő a jelenlegi biztonsági kihívások – különösen Oroszország jelentette fenyegetés – hatékony kezelésére.