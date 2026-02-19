Az elejétől kezdve ettől rettegett Zelenszkij: elfogytak a rakéták, Németország már nem tud mit küldeni Ukrajnának
Ennyi volt, kiürültek a készletek.
Az Egyesült Államok mindenképp fenntartja a dominanciáját.
Az Egyesült Államok nem engedélyezte, hogy Európában gyártsanak Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó rakétákat, mivel ezt nem tartja összhangban saját gazdasági és stratégiai érdekeivel – nyilatkozta Szerhij Kuzan, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ vezetője a Kijev24 televíziós műsorában, számolt be az Unian.
A szakértő szerint az amerikai döntés fő oka, hogy az európai országok nem fordítanak kellő összeget és energiát saját védelmi iparuk és képességeik valódi megerősítésére.
Bár az elmúlt időszakban nőnek a katonai kiadások a kontinensen, és folynak fejlesztések, ezek üteme és mértéke nem elegendő a jelenlegi biztonsági kihívások – különösen Oroszország jelentette fenyegetés – hatékony kezelésére.
Kuzan kiemelte: több elemzőközpont is arra a megállapításra jutott, hogy Európa a következő években sem lesz teljesen felkészült egy esetleges közvetlen katonai összecsapásra. Véleménye szerint az amerikai fegyvergyártók éppen ezért nem hajlandók átadni a gyártási licenceket és a kulcstechnológiákat, mert nem tapasztalnak elegendő hosszú távú elköteleződést és komoly beruházási szándékot az európai partnerek részéről.
Ehelyett az Egyesült Államok számára gazdaságilag sokkal kedvezőbb megoldás, ha az európai államok továbbra is közvetlenül amerikai gyártású fegyvereket és rakétákat vásárolnak tőlük, így fenntartva az amerikai ipar dominanciáját és a exportbevételeket.
