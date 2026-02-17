Az elejétől kezdve ettől rettegett Zelenszkij: elfogytak a rakéták, Németország már nem tud mit küldeni Ukrajnának

Németország gyakorlatilag kimerítette azokat a légvédelmi rakétakészleteit, amelyeket még átadhatna Ukrajnának – jelentette ki Johann Wadephul német külügyminiszter a Deutschlandfunk rádiónak adott interjúban. A politikus azzal indokolta a kritikus fontosságú lőszerek szállításának késedelmét, hogy

Németországnak egyszerűen nincs már több ilyen eszköze.

Hozzátette: a még rendelkezésre álló Patriot rakéták amerikai gyártásúak, és ami a gyártósorokról kikerül, az szinte azonnal Ukrajnába kerül, nagyrészt európai – főként német – finanszírozással.