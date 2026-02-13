Botrányos kifakadás a német minisztertől: „Ha nincs fegyver, akkor adjunk pénzt!” – üvöltötte a szövetségeseknek

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Elszakadt a cérna: Pistorius már nem kér, hanem követel, minden raktárat ki kell söpörni Ukrajnának.
Boris Pistorius, német védelmi miniszter egy sajtótájékoztatón döbbenetes nyilatkozatott tett. Mint fogalmazott, „Johann Wadephul kollégámmal, Németország pénzügyminiszterével tegnap aláírtunk egy levelet – immár a harmadikat egymás után -, amelyben arra kértük minden szövetségesünket és partnerünket, hogy nyújtsanak intenzívebb támogatást Ukrajnának.”
Eddig ez még – sajnos – megszokott, ám innentől jött a ledöbbentő nyilatkozat: Pistorius leszögezte,
ismét vizsgálják át a régi készleteket, hogy kiderüljön, mit tudunk még tenni, és ha a készletekben már nincs olyan, amit Ukrajnának át lehet adni, akkor adjunk pénzt!”
– az utolsó pár szót már meglehetősen ingerülten tette hozzá a védelmi miniszter.
Németország más NATO-tagállamokkal közösen olcsó drónok nagy tételben történő beszerzését tervezi, ennek megfelelő szándéknyilatkozatot írtak alá az észak-atlanti katonai szövetség védelmi minisztereinek csütörtöki brüsszeli találkozóján.
A NATO berkeiből származó információk szerint a drónoknak legalább 500 kilométer hatótávolsággal kell rendelkezniük.
Katonai védelmi helyzet esetén azt a célt szolgálják, hogy túlterheljék az ellenséges légvédelmet.
A drágább precíziós fegyverekkel aztán megbízhatóbban lehet leküzdeni a fontos katonai célpontokat. Hasonló taktikát alkalmaz jelenleg az orosz hadsereg Sahíd típusú drónjaival Ukrajnában.
A beszerzésben Németország mellett Franciaország, Nagy-Britannia, Lengyelország és Svédország is részt kíván venni az úgynevezett Elsa (Európai Nagy Hatótávolságú Csapásmérő Megközelítés) projekten keresztül.
Boris Pistorius német védelmi miniszter Brüsszelben arról beszélt, hogy erősíteni kívánják a hagyományos védelmi- és elrettentő erőket a NATO európai részén. A tárcavezető ezt fontosnak nevezte a jelenlegi kihívások tükrében.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: képernyőkép