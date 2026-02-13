Botrányos kifakadás a német minisztertől: „Ha nincs fegyver, akkor adjunk pénzt!” – üvöltötte a szövetségeseknek

Boris Pistorius, német védelmi miniszter egy sajtótájékoztatón döbbenetes nyilatkozatott tett. Mint fogalmazott, „Johann Wadephul kollégámmal, Németország pénzügyminiszterével tegnap aláírtunk egy levelet – immár a harmadikat egymás után -, amelyben arra kértük minden szövetségesünket és partnerünket, hogy nyújtsanak intenzívebb támogatást Ukrajnának.”

Eddig ez még – sajnos – megszokott, ám innentől jött a ledöbbentő nyilatkozat: Pistorius leszögezte,