02. 13.
péntek
02. 13.
péntek
Botrányos kifakadás a német minisztertől: „Ha nincs fegyver, akkor adjunk pénzt!” – üvöltötte a szövetségeseknek

2026. február 13. 07:49

Elszakadt a cérna: Pistorius már nem kér, hanem követel, minden raktárat ki kell söpörni Ukrajnának.

2026. február 13. 07:49
null

Boris Pistorius, német védelmi miniszter egy sajtótájékoztatón döbbenetes nyilatkozatott tett. Mint fogalmazott, „Johann Wadephul kollégámmal, Németország pénzügyminiszterével tegnap aláírtunk egy levelet – immár a harmadikat egymás után -, amelyben arra kértük minden szövetségesünket és partnerünket, hogy nyújtsanak intenzívebb támogatást Ukrajnának.”

Eddig ez még – sajnos – megszokott, ám innentől jött a ledöbbentő nyilatkozat: Pistorius leszögezte, 

ismét vizsgálják át a régi készleteket, hogy kiderüljön, mit tudunk még tenni, és ha a készletekben már nincs olyan, amit Ukrajnának át lehet adni, akkor adjunk pénzt!”

 – az utolsó pár szót már meglehetősen ingerülten tette hozzá a védelmi miniszter.

Olcsó drónokból vásárolna be Pistorius

Németország más NATO-tagállamokkal közösen olcsó drónok nagy tételben történő beszerzését tervezi, ennek megfelelő szándéknyilatkozatot írtak alá az észak-atlanti katonai szövetség védelmi minisztereinek csütörtöki brüsszeli találkozóján. 

A NATO berkeiből származó információk szerint a drónoknak legalább 500 kilométer hatótávolsággal kell rendelkezniük. 

Katonai védelmi helyzet esetén azt a célt szolgálják, hogy túlterheljék az ellenséges légvédelmet. 

A drágább precíziós fegyverekkel aztán megbízhatóbban lehet leküzdeni a fontos katonai célpontokat. Hasonló taktikát alkalmaz jelenleg az orosz hadsereg Sahíd típusú drónjaival Ukrajnában. 

A beszerzésben Németország mellett Franciaország, Nagy-Britannia, Lengyelország és Svédország is részt kíván venni az úgynevezett Elsa (Európai Nagy Hatótávolságú Csapásmérő Megközelítés) projekten keresztül. 

Boris Pistorius német védelmi miniszter Brüsszelben arról beszélt, hogy erősíteni kívánják a hagyományos védelmi- és elrettentő erőket a NATO európai részén. A tárcavezető ezt fontosnak nevezte a jelenlegi kihívások tükrében. 

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: képernyőkép

 

 

