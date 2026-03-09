Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Konsztantin Bondarenko szerint az ukrán elnök nem államférfi, hanem egy tapsra éhes színész, aki a népszerűségi mutatók rabja lett.
Konsztantin Bondarenko ukrán történész a Patrióta Sztori című műsorában rendkívül kemény képet festett Volodimir Zelenszkijről. Szerinte az ukrán elnök politikusként is megőrizte „színészi komplexusát, hihetetlenül függ a tapstól az üdvrivalgástól”, és nem az ukrán társadalom, hanem a nyugati elit elismerése érdekli. A szakértő legújabb A joker című, Ukrajnában tiltólistára került leleplező könyve kapcsán beszélt a csatornának.
A történész úgy fogalmazott hazája első emberével kapcsolatban:
Nem az ukrán nézők érdeklik őt, inkább az a páholy érdekli, ahol a világ hatalmasai ülnek.”
A történész szerint Zelenszkij rendszere a kritikát
Állítása szerint a háborúpárti ukrán politikusok lételeme a korrupció, ami domináns elem a kormányzati szervek működésében. A szisztematikus lopással lenyúlt pénz útja végső soron pedig
a Bankova utcába vezet, ahol az elnöki rezidencia” található.
Bondarenko szerint Zelenszkij békepárti ígéretekkel jutott hatalomra, majd ennek éppen az ellenkezőjét valósítja meg, amiben kizárólag anyagi érdekek motiválják:
Addig nem lesz béke Ukrajnában, ameddig Zelenszkij hatalomban van.”
A történész arról is beszélt, hogy az ukrán emberek belefáradtak a háborúba, félnek az orosz támadásoktól, de ugyanúgy rettegnek attól, hogy a nyílt utcán bármikor lecsaphatnak rájuk az erőszakos kényszersorozásokat végző katonák, és a frontra hurcolhatják őket. Mint fogalmazott: ma Ukrajna és az ukrán emberek számára is a legfontosabb a túlélés.
A teljes műsor itt tekinthető meg:
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Az anyaország nem engedte el az ukrajnai magyar kisebbség kezét, akiknek csak még nehezebb lett a helyzete, mint a háború előtt.
Fotó: Marco M. Mantovani / POOL / AFP