Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
patrióta ukrán korrupció konsztantin bondarenko Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij kényszersorozás

„Addig nem lesz béke, ameddig Zelenszkij hatalomban van” – durva leleplezés az ukrán történésztől (VIDEÓ)

2026. március 09. 18:40

Konsztantin Bondarenko szerint az ukrán elnök nem államférfi, hanem egy tapsra éhes színész, aki a népszerűségi mutatók rabja lett.

2026. március 09. 18:40
null

Konsztantin Bondarenko ukrán történész a Patrióta Sztori című műsorában rendkívül kemény képet festett Volodimir Zelenszkijről. Szerinte az ukrán elnök politikusként is megőrizte „színészi komplexusát, hihetetlenül függ a tapstól az üdvrivalgástól”, és nem az ukrán társadalom, hanem a nyugati elit elismerése érdekli. A szakértő legújabb A joker című, Ukrajnában tiltólistára került leleplező könyve kapcsán beszélt a csatornának.

A történész úgy fogalmazott hazája első emberével kapcsolatban:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nem az ukrán nézők érdeklik őt, inkább az a páholy érdekli, ahol a világ hatalmasai ülnek.”

A történész szerint Zelenszkij rendszere a kritikát

  • szankciókkal,
  • elhallgattatással és
  • megbélyegzéssel kezeli,
  • miközben a háború és a korrupció szorosan összefonódott Ukrajnában.

Ezt is ajánljuk a témában

Állítása szerint a háborúpárti ukrán politikusok lételeme a korrupció, ami domináns elem a kormányzati szervek működésében. A szisztematikus lopással lenyúlt pénz útja végső soron pedig

a Bankova utcába vezet, ahol az elnöki rezidencia” található.

Bondarenko szerint Zelenszkij békepárti ígéretekkel jutott hatalomra, majd ennek éppen az ellenkezőjét valósítja meg, amiben kizárólag anyagi érdekek motiválják:

Addig nem lesz béke Ukrajnában, ameddig Zelenszkij hatalomban van.”

A történész arról is beszélt, hogy az ukrán emberek belefáradtak a háborúba, félnek az orosz támadásoktól, de ugyanúgy rettegnek attól, hogy a nyílt utcán bármikor lecsaphatnak rájuk az erőszakos kényszersorozásokat végző katonák, és a frontra hurcolhatják őket. Mint fogalmazott: ma Ukrajna és az ukrán emberek számára is a legfontosabb a túlélés.

A teljes műsor itt tekinthető meg:

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Marco M. Mantovani / POOL / AFP

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iphone-13
2026. március 10. 06:54
KI KELL LŐNI EZT A MOCSKOS NÉPIRTÓ SZEMÉTLÁDA ZSELÉT ÉS MINDJÁRT NYUGI LESZ!
Válasz erre
0
0
martens
2026. március 09. 21:10
Nincs egyszerű helyzetben ez a gazember. Ha békét köt, akkor a banderisták vágják el a nyakát. Ha nem köt békét, akkor a saját népe fogja meglincselni előbb-utóbb.
Válasz erre
4
0
csulak
2026. március 09. 20:13
tegyetek el lab alol, ennyi
Válasz erre
3
0
socialismo-e-muerte
2026. március 09. 20:05
Hogy lehetett egy faszzongoristából államelnök? Hatalomba segítették. Hogy lehetett Bill Gates-ből híres ember? Kellett az IBM-nek egy fedőszervezet és szoftvere a kémkedéshez. Hogy lett Jobs-ból íres ember? Kellett a NATO-nak a kompatibilis telefon.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!