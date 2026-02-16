Lelepleződött a titkos terv: ukrán kémekkel és katonai módszerekkel buktatnák meg a magyar kormányt – videón a beismerés!

Bemutatjuk a Zelenszkij által kitüntetett ukrán neonáci katonát, aki megfenyegette Magyarországot: ő Jevhen Karasz!
Jevhen Karasz neve korábban radikális mozgalmak, utcai akciók és vitatott büntetőeljárások kapcsán is felmerült.
Közben megérkezett a hidegzuhany Magyar Péter számára: már Ukrajnában is kinevetik a Tisza Pártot, ezért az ellenzék helyett inkább az ukrán hírszerzés segítségével próbálnák megbuktatni Orbán Viktort.
Újabb döbbenetes videó látott napvilágot Ukrajnából. Miután nemrég katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot egy ukrán neonáci őrnagy, most egy ukrán politikai elemző beszélt arról, hogy
a magyar kormányt egy ukrán hírszerzési művelettel kellene megbuktatni.
Bogdan Popov szerint ugyanis nem valószínű, hogy a magyarországi ellenzék legyőzné a Fideszt és Orbán Viktort. „Őszintén szólva az én előrejelzésem nem túl bíztató, nem hiszek abban, hogy bármilyen ellenzéki erő győzni tudna Magyarországon” – fogalmazott.
Az elemző nem hisz azoknak a közvélemény-kutatásoknak, amelyek Magyar Péter és a Tisza előnyét mutatják. Szerinte „a magukat Európa-pártinak, liberálisnak mondó pályázatvadász körök” felmérései megbízhatatlanok, és Orbán Viktor választói bázisának kemény magja rendkívül stabil, azt nagyon nehéz megingatni.
Az elemző szerint éppen ezért Ukrajnának rendszerszintű munkát kellene végeznie a magyar miniszterelnök megbuktatásának céljából.
Mi letudnánk váltani akár az ukrán információs-pszichológiai különleges műveleti erőkkel”
– jelentette ki.
Az elemzése végére persze a már szinte megszokott személyeskedés sem maradhatott el: „Valószínűleg tovább kell majd élnünk ezzel a varanggyal Magyarország élén. Semmi baj, valahogy kezeljük majd” – mondta az ukrán elemző.
