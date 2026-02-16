Ft
02. 16.
hétfő

02. 16.
hétfő
magyar péter bogdan popov magyarország orbán viktor

Lelepleződött a titkos terv: ukrán kémekkel és katonai módszerekkel buktatnák meg a magyar kormányt – videón a beismerés!

2026. február 16. 08:50

Közben megérkezett a hidegzuhany Magyar Péter számára: már Ukrajnában is kinevetik a Tisza Pártot, ezért az ellenzék helyett inkább az ukrán hírszerzés segítségével próbálnák megbuktatni Orbán Viktort.

2026. február 16. 08:50
null

Újabb döbbenetes videó látott napvilágot Ukrajnából. Miután nemrég katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot egy ukrán neonáci őrnagy, most egy ukrán politikai elemző beszélt arról, hogy

a magyar kormányt egy ukrán hírszerzési művelettel kellene megbuktatni.

Bogdan Popov szerint ugyanis nem valószínű, hogy a magyarországi ellenzék legyőzné a Fideszt és Orbán Viktort. „Őszintén szólva az én előrejelzésem nem túl bíztató, nem hiszek abban, hogy bármilyen ellenzéki erő győzni tudna Magyarországon” – fogalmazott. 

Az elemző nem hisz azoknak a közvélemény-kutatásoknak, amelyek Magyar Péter és a Tisza előnyét mutatják. Szerinte „a magukat Európa-pártinak, liberálisnak mondó pályázatvadász körök” felmérései megbízhatatlanok, és Orbán Viktor választói bázisának kemény magja rendkívül stabil, azt nagyon nehéz megingatni.

Az elemző szerint éppen ezért Ukrajnának rendszerszintű munkát kellene végeznie a magyar miniszterelnök megbuktatásának céljából.

Mi letudnánk váltani akár az ukrán információs-pszichológiai különleges műveleti erőkkel”

– jelentette ki.

Az elemzése végére persze a már szinte megszokott személyeskedés sem maradhatott el: „Valószínűleg tovább kell majd élnünk ezzel a varanggyal Magyarország élén. Semmi baj, valahogy kezeljük majd” – mondta az ukrán elemző.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

