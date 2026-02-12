Bemutatjuk a Zelenszkij által kitüntetett ukrán neonáci katonát, aki megfenyegette Magyarországot: ő Jevhen Karasz!

A Mandiner birtokába jutott videófelvételen Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya, a neonáci szellemiségű C14 csoport vezetője Magyarországot fenyegette meg. Karasz nem ismeretlen figura: Zelenszkij elnöktől is kapott kitüntetést, miközben neve évek óta radikális szervezetekkel és vitatott ügyekkel kapcsolódik össze.

A felvételen Karasz arról beszélt, hogy Oroszország szerinte csak ideiglenes ellensége Ukrajnának, majd Orbán Viktorra és Magyarországra terelte a szót. Szó szerint így fogalmazott: