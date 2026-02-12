Ft
zelenszkij Tisza Párt Brüsszel fenyegetés neonáci ukrajna

Bemutatjuk a Zelenszkij által kitüntetett ukrán neonáci katonát, aki megfenyegette Magyarországot: ő Jevhen Karasz!

2026. február 12. 09:15

A Tisza Párt szövetségesei egy olyan állam integrációját támogatják, ahol egy neonáci szellemiségű katonai vezető katonai fellépéssel fenyegeti Magyarországot. A fenyegetést megfogalmazó Jevhen Karasz Zelenszkij elnöktől is elismerést kapott.

2026. február 12. 09:15
null

A Mandiner birtokába jutott videófelvételen Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya, a neonáci szellemiségű C14 csoport vezetője Magyarországot fenyegette meg. Karasz nem ismeretlen figura: Zelenszkij elnöktől is kapott kitüntetést, miközben neve évek óta radikális szervezetekkel és vitatott ügyekkel kapcsolódik össze.

A felvételen Karasz arról beszélt, hogy Oroszország szerinte csak ideiglenes ellensége Ukrajnának, majd Orbán Viktorra és Magyarországra terelte a szót. Szó szerint így fogalmazott:

Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?

Később hozzátette:

Mindegy, hogy ez 5 év múlva vagy 10 év múlva valósul meg – ezt terveznünk kell

A kijelentésekre Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter reagált.

 Eddig és ne tovább!

– írta, majd így folytatta: 

Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy szélsőséges, radikális nézeteket képviselő neonáci csoport vezéralakjáról, akit nem mellesleg Zelenszkij elnök kitüntetésben részesített.

A miniszter szerint a Tisza Párt szövetségesei, Manfred Weber és Ursula von der Leyen egy olyan ország uniós csatlakozását támogatják, ahol egy nyíltan neonáci katonai vezető támadással fenyeget egy uniós tagállamot.

Zelenszkij kitüntetettje és a C14 neve a Buzina-ügyben

Jevhen Karasz neve nem most került először a nemzetközi nyilvánosságba. A Harkivi Emberi Jogi Védelmi Csoport 2018-as anyaga részletesen foglalkozik Oles Buzina újságíró 2015-ös meggyilkolásával. A dokumentum szerint két férfit állítottak bíróság elé, akiket a C14-hez kötöttek, és akiket a gyilkossággal vádoltak. 

A szervezetet az anyag ultranacionalista, általában neonácinak tekintett csoportként írja le.

A C14-et tartják felelősnek Oles Buzina újságíró meggyilkolásáért, az ügy azonban – mint a Majdan utáni Ukrajnában számos jelentős politikai gyilkosság nyomozása – máig nem jutott megnyugtató lezárásra. A per elhúzódott, a vádlottak tagadták érintettségüket, a bizonyítékokat vitatták, az eljárás pedig több ponton is ellentmondásos fordulatokat vett. A bírósági meghallgatások környékén a C14 tagjai is megjelentek, a vádlottakat „hazafiakként” védelmezve, miközben a gyilkosság ügye évek múltán is erősen vitatott maradt.

Maxim Grigorjev Ukrán háborús bűncselekmények és emberi jogi jogsértések (2017–2020) című könyvében hosszú felsorolás található újságírók elleni támadásokról, fenyegetésekről és bírósági incidensekről.

 A szöveg több alkalommal említi az S14 nevű radikális csoportot, amelynek vezetőjeként Jevhen Karaszt nevezi meg.

A könyvrészlet olyan eseteket idéz fel, amikor 

  • újságírókat közterületen támadtak meg, 
  • bírósági tárgyalásokon jelentek meg radikális aktivisták, 
  • illetve amikor az elkövetők felelősségre vonása elmaradt vagy elhúzódott,
  • a fenyegetések között Buzina neve is elhangzott, mintegy elrettentő példaként.

A Defend Democracy Press 2022-es cikke a háború első heteiben terjedő, megalázó önbíráskodó akciókról számol be. A szöveg szerint a C14 már a háború előtt is ismert volt önbíráskodó jellegű akcióiról, különösen etnikai kisebbségek, köztük roma közösségek ellen. A cikk azt állítja, hogy 2018-ban a C14 több roma tábor ellen hajtott végre razziát, és legalább egy fiatal roma férfi haláláról is beszámol.

A cikk Karaszt a C14 vezetőjeként említi, és egy politikai szemináriumon elhangzott kijelentésére is utal, amelyben az oroszok megöléséről beszélt provokatív hangnemben. 

A szerzők szerint a radikális önbíráskodás a 2014 utáni politikai folyamatok részeként erősödött meg.

Jevhen Karasz, Zelenszkij kitüntetett őrnagya nyíltan fenyegette Magyarországot.
Jevhen Karasz, Zelenszkij kitüntetett őrnagya nyíltan fenyegette Magyarországot.
Forrás: Facebook / Bóka János

Katonai pozíció és propaganda-szerep

A rendelkezésre álló életrajzi összefoglaló szerint Karasz nemcsak aktivistaként, hanem katonai parancsnokként is szerepet vállalt. Az elérhető források szerint több szervezet alapítója, részt vett a 2013–2014-es eseményekben, később pedig különböző fegyveres egységekben szolgált, jelenleg pedig egy pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó ezred parancsnokaként említik.

Mindez azt jelenti, hogy a Magyarországot érő fenyegetés nem egy marginális szereplőtől érkezett, hanem olyan figurától, akinek neve szélsőséges mozgalmak, vitatott büntetőügyek és sajtó elleni incidensek kapcsán is visszatérően megjelenik – miközben elnöki kitüntetés birtokosa.

A kérdés így már nem csupán egy botrányos kijelentésről szól. Hanem arról, hogy egy uniós csatlakozásra váró országban milyen politikai és társadalmi erők kapnak legitimitást – és hogy Brüsszel hajlandó-e ezekkel szembenézni.

Nyitókép: Facebook / Bóka János

