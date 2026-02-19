Ft
02. 19.
csütörtök
marco rubio magyarország egyesült államok donald trump orbán viktor

Fordulat: hazugság minden, amit az ellenzék állított a védőpajzs és az orosz energiát érintő szankciók alóli mentesség ügyében

2026. február 19. 05:39

Rubio is úgy beszélt, hogy mindenki számára világos legyen, milyen jelentős szerepet tölt be az amerikaiak stratégiai gondolkodásában Orbán Viktor magyarországi patrióta kormányzása.

2026. február 19. 05:39
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Rég látott vendéget fogadott Budapest: 2019, Donald Trump első elnöki ciklusa óta először járt Magyarországon amerikai külügyminiszter. Akkor Mike Pompeo még főleg a Huawei magyarországi telekommunikációs infrastruktúrából való kiszorítása céljából látogatott hazánkba, ám azóta nagyot fordult a világ – Magyarország jelentősége óriásit nőtt az amerikai jobboldal szemében,

Marco Rubio pedig főleg dicsérni, segíteni és együttműködést ajánlani érkezett ide, miután Szijjártó Pétert Washingtonban alig egyéves hivatali ideje alatt kétszer is fogadta.

Ide, és máshová nem is nagyon: miután az amerikai külügyminiszter két napot töltött Németországban a Müncheni biztonsági konferencián (lásd keretes írásunkat), a trumpi Egyesült Államok két legfontosabb közép-európai szövetségeséhez, Szlovákiába és Magyarországra látogatott. (Lengyelországban például, ahol a nagy Orbán-kritikus Radosław Sikorski külügyminiszterrel találkozhatna, még egyszer sem járt.) 

Akárcsak a nemrég Budapestre látogató Sarah B. Rogers külügyi államtitkár,

Rubio is úgy beszélt, hogy mindenki számára világos legyen, milyen jelentős szerepet tölt be az amerikaiak stratégiai gondolkodásában Orbán Viktor magyarországi patrióta kormányzása.

„Önök élő koncepcionális és politikai bizonyítékai az EU-ban annak, hogy egy másik rendszer is lehetséges; bizonyítékai annak, hogy a szuverenitás, a migráció, a család egy másik víziója is lehetséges; és hogy az emberek prosperálhatnak egy olyan társadalomban, amit önök vizionálnak és valóra váltanak” – fogalmazott lapunknak adott interjújában február közepén az államtitkár. 

Rubio erős üzenettel érkezett Budapestre: hazugság minden, amit az ellenzék állított a védőpajzs és az orosz energiát érintő szankciók alóli mentesség ügyében

– és hogy ez a Magyarországgal való, különlegesen baráti bánásmód a magyar–amerikai szövetségesi viszony mellett leginkább Donald Trump és Orbán Viktor közeli, személyes barátságán alapul. Bónuszként hitet tett Magyarország mint befektetési helyszín mellett is: szerinte a Trump hivatalba lépése óta Magyarországra érkező tizenhét amerikai befektetésre azért hazánkat választották, mert „erős vezetése van, amelyről tudjuk, hogy meg fogja védeni a befektetéseket, és megtartja ezt a helyet barátságos üzleti környezetnek olyan szabályokkal, amelyek szavatolják a versenyképességet, és lehetővé teszik, hogy a vállalkozások más helyekhez képest jobban növekedjenek és prosperáljanak”. 

Rubio arról is beszélt, „az elnökkel kialakított személyes kapcsolat volt a döntő tényező ennek a viszonynak az építésében és reményeink szerint további bővítésében”, majd megerősítette:

az USA elkötelezett a pénzügyi védőpajzs mellett, Magyarország számíthat rá, ha ellenséges beavatkozás miatt bajba kerülne.

„A kapcsolat, amellyel itt, Közép-Európában önökön keresztül bírunk, a nemzeti érdekeinkben alapvető fontosságú lesz a következő években, ezért ha pénzügyi gondjaik akadnak, ha a növekedésben akadályokkal találkoznak, ha az országuk stabilitását fenyegető dolgokkal találják szemben magukat, Trump elnök érdekelt lesz abban, hogy módot találjon a segítségnyújtásra” – erősítette meg az amerikai külügyminiszter a pénzügyi védőpajzs létezését. 

Az energiaszankciókról, amelyek időkorlátjával kapcsolatban konkrét újságírói kérdés is elhangzott, Rubio elmondta: a szankciómentesség mindennél inkább a miniszterelnök és az elnök közötti kapcsolat eredménye. „Ennek a kapcsolatnak a jelentősége a kétoldali viszonyunkban az, ami megalapozza az elnök döntését.” 

Azaz amíg Trump és Orbán vezeti a két országot, a mentesség érvényben marad. 

Donald Trump hatalomra kerülése előtt sokan spekuláltak azon, hogy Magyarország Kínával fenntartott jó viszonya akadálya lehet-e a magyar–amerikai kapcsolatok javulásának a Kínával rivalizáló elnök hivatali ideje alatt. Rubio újságírói kérdésre válaszolva erre is kitért. Világossá tette: „Trump elnöksége alatt arra számítunk, hogy a földön minden nemzet a saját érdekében fog cselekedni”, továbbá „a világ egyetlen országát sem kérjük arra, hogy szigetelje el magát bárkitől: értjük, hogy mindenkinek meg kell küzdenie földrajza, gazdasága, történelme és jövője kihívásaival”. 

A közepes méretű európai országok közül keveseknek osztályrészül jutó Rubio- látogatás magas szinten megerősítette Orbán Viktor hatalmas jelentőségű novemberi eredményeit,

és hozott egy frissen aláírt megállapodást az atomenergiáról, amelynek segítségével orosz fűtőanyagok mellett immár amerikai gyártásúakkal is tudjuk üzemeltetni a paksi atomerőművet. Ilyen a konnektivitás, ha működik – s a világ két nagy pólusát, Kínát és az Egyesült Államokat, amelyek külügyminiszterei ezen a héten Budapesten jártak, látványosan nem zavarja ez a magyar politika. A kérdés már csak az, hogy az európai szövetségeseket vajon miért zavarja.

Rubio Münchenben: szebben sminkelt Vance-beszéd 

Tavaly február közepén érkezett az első beolvasás az európai fősodornak az Egyesült Államoktól: J. D. Vance alelnök meg- jelent a Müncheni biztonsági konferencián, és felrótta: a kontinens gyengül, elárasztják az illegálisan érkező migránsok, és úgy papol demokráciáról, hogy azt otthon közben egyre kevésbé gyakorolja. A konferencia elnöke, a korábban Angela Merkel diplomáciai főtanácsadójaként dolgozó Christoph Heusgen a beszéd miatt el is sírta magát. Az érzelmes európaiaknak a Trump-adminisztráció idén nem kevésbé kemény, de jóval elegánsabb beszéddel készült Marco Rubio előadásában. Az amerikai külügyminiszter rámutatott: az euroatlanti szövetség mindkét pólusa súlyos hibákat követett el az előző évtizedekben, elvesztette az ellenőrzést a kulcsfontosságú ellátási láncai fölött, a nemzetközi problémák megoldását az arra képtelen nemzetközi szervezeteknek szervezte ki, „egy klímaszekta kielégítése érdekében” a gazdasági versenyképességet érdemben csökkentő klímapolitikát erőltetett gazdaságára, és megnyitotta a kapukat az illegális bevándorlás előtt. „Ezeket a hibákat közösen követtük el, és most együtt tartozunk a népeinknek azzal, hogy a tényekkel szembenézzünk, előremenjünk és újjáépítsünk” – fogalmazott Rubio. Európának azt üzente: ha kell, kész egyedül megtenni, de reményei szerint „európai barátaival együtt” viszi véghez. Az Egyesült Államok tehát döntött: nem hanyatlik tovább – és Európát is ugyanerre hívja.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

kakukk_madar
2026. február 19. 07:04
Európai szövetségeseket azért zavarja, mert ők a gyarmattartó gazdasági modellbe gondolkodnak (főleg a németek- osztrákok akik "örökös tartománynak" vélnek) . Ezért kell Banderisztán és ezért akarják mindenáron a ruszkikat is lenyomni.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. február 19. 06:33
"Rubio erős üzenettel érkezett Budapestre: hazugság minden, amit az ellenzék állított a védőpajzs és az orosz energiát érintő szankciók alóli mentesség ügyében.." Árnyaltabban üzent. Valahogy így : a felmentés a két vezető közötti jó viszonyból fakad és addig szólhat, ameddig OV miniszterelnök és Trump az elnök. Mindenesetre akármeddig is tart majd amerikai részről, igen nagy értéke van.
Válasz erre
4
0
dryanflowd-
•••
2026. február 19. 06:09 Szerkesztve
...ha ellenséges beavatkozás miatt bajba kerülne – Mondd meg Szlovákiának, nyáron élni jó, táskarádió, bimm–bamm–bumm. Nagyszerű barátom vagy, Misi manó. ('to deliver remarks')
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. február 19. 06:05
Ja de már kitalálták azt is, hogy Magyar Péter miatt erősödik a forint...DDD
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!