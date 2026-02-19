Fordulat: hazugság minden, amit az ellenzék állított a védőpajzs és az orosz energiát érintő szankciók alóli mentesség ügyében

Rubio is úgy beszélt, hogy mindenki számára világos legyen, milyen jelentős szerepet tölt be az amerikaiak stratégiai gondolkodásában Orbán Viktor magyarországi patrióta kormányzása.

„Önök élő koncepcionális és politikai bizonyítékai az EU-ban annak, hogy egy másik rendszer is lehetséges; bizonyítékai annak, hogy a szuverenitás, a migráció, a család egy másik víziója is lehetséges; és hogy az emberek prosperálhatnak egy olyan társadalomban, amit önök vizionálnak és valóra váltanak” – fogalmazott lapunknak adott interjújában február közepén az államtitkár.

Rubio erős üzenettel érkezett Budapestre: hazugság minden, amit az ellenzék állított a védőpajzs és az orosz energiát érintő szankciók alóli mentesség ügyében

– és hogy ez a Magyarországgal való, különlegesen baráti bánásmód a magyar–amerikai szövetségesi viszony mellett leginkább Donald Trump és Orbán Viktor közeli, személyes barátságán alapul. Bónuszként hitet tett Magyarország mint befektetési helyszín mellett is: szerinte a Trump hivatalba lépése óta Magyarországra érkező tizenhét amerikai befektetésre azért hazánkat választották, mert „erős vezetése van, amelyről tudjuk, hogy meg fogja védeni a befektetéseket, és megtartja ezt a helyet barátságos üzleti környezetnek olyan szabályokkal, amelyek szavatolják a versenyképességet, és lehetővé teszik, hogy a vállalkozások más helyekhez képest jobban növekedjenek és prosperáljanak”.

Rubio arról is beszélt, „az elnökkel kialakított személyes kapcsolat volt a döntő tényező ennek a viszonynak az építésében és reményeink szerint további bővítésében”, majd megerősítette: