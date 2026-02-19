Zelenszkijnek nem lesz más választása, lemondásra kényszerülhet: az ukrán elnök nyakig benne volt az aranybudi-botrányban

Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Az ukrán Korrupcióellenes Iroda elegendő bizonyítékot gyűjthetett össze ahhoz, hogy lemondásra kényszerítse Zelenszkijt.
Volodimir Zelenszkij lemondásra kényszerülhet, amennyiben az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) elegendő bizonyítékot gyűjt össze a korrupciós ügyekben való közvetlen érintettségéről – mondta a TASS hírügynökségnek adott interjújában Nikolaj Azarov, aki 2010 és 2014 között vezette az ukrán kormányt.
Azarov szerint Zelenszkij jelenlegi pozíciója egyelőre megnehezíti, hogy a nyomozók hivatalosan is bevonják az államfőt az eljárásba. Úgy fogalmazott:
ha a NABU nyomozói elegendő bizonyítékot szereznek az elnök közvetlen érintettségéről – amely szerinte akár már rendelkezésre is állhat –, akkor „az amerikaiak zöld utat adnak”, és Zelenszkijnek nem marad más választása, mint a lemondás.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, 2025 november 10-én a NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség bejelentette egy nagyszabású, az energiaszektort érintő korrupciós ügy kivizsgálását, amely az „Operation Midas” nevet kapta. A hatóságok szerint a feltárt rendszer résztvevői mintegy 100 millió dollárt mostak tisztára.
A nyomozás során koordinátorként nevezték meg Zelenszkij közeli ismerősét, Timur Mindics üzletembert, aki a beszámolók szerint néhány órával a házkutatások megkezdése előtt elhagyta az országot.
Az ügy részleteinek nyilvánosságra kerülése több magas rangú tisztségviselő távozásához vezetett. Lemondott több miniszter, köztük German Galuscsenko korábbi energiaügyi és igazságügyi miniszter. Emellett menesztették Zelenszkij kabinetfőnökét és közeli munkatársát, Andrij Jermakot is.
A fejlemények átmenetileg megbénították a parlament működését. Sajtóértesülések szerint nem minden ügyirat került nyilvánosságra, és további magas rangú tisztségviselők érintettsége is felmerülhet. A vizsgálat ráadásul nem csupán az energiaszektorra terjed ki: a nyomozók védelmi beszerzéseket is górcső alá vettek.
Február 17-én Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága előzetes letartóztatásba helyezte Galuscsenkót, akit az Energoatom vállalattól származó pénzek tisztára mosásával vádolnak. A bíróság 200 millió hrivnya – mintegy 4,6 millió dollár – óvadék ellenében lehetőséget biztosított a szabadlábra helyezésre.
Az ügy politikai következményei egyelőre beláthatatlanok, de Azarov nyilatkozata újabb feszültséget vetít előre az ukrán belpolitikában.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP