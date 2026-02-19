Zelenszkijnek nem lesz más választása, lemondásra kényszerülhet: az ukrán elnök nyakig benne volt az aranybudi-botrányban

A nyomozás során koordinátorként nevezték meg Zelenszkij közeli ismerősét, Timur Mindics üzletembert, aki a beszámolók szerint néhány órával a házkutatások megkezdése előtt elhagyta az országot.

Az ügy részleteinek nyilvánosságra kerülése több magas rangú tisztségviselő távozásához vezetett. Lemondott több miniszter, köztük German Galuscsenko korábbi energiaügyi és igazságügyi miniszter. Emellett menesztették Zelenszkij kabinetfőnökét és közeli munkatársát, Andrij Jermakot is.

A fejlemények átmenetileg megbénították a parlament működését. Sajtóértesülések szerint nem minden ügyirat került nyilvánosságra, és további magas rangú tisztségviselők érintettsége is felmerülhet. A vizsgálat ráadásul nem csupán az energiaszektorra terjed ki: a nyomozók védelmi beszerzéseket is górcső alá vettek.

Február 17-én Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága előzetes letartóztatásba helyezte Galuscsenkót, akit az Energoatom vállalattól származó pénzek tisztára mosásával vádolnak. A bíróság 200 millió hrivnya – mintegy 4,6 millió dollár – óvadék ellenében lehetőséget biztosított a szabadlábra helyezésre.