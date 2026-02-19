Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij nemzeti korrupcióellenes iroda nikolaj azarov bizonyíték korrupciós ügy

Zelenszkijnek nem lesz más választása, lemondásra kényszerülhet: az ukrán elnök nyakig benne volt az aranybudi-botrányban

2026. február 19. 11:14

Az ukrán Korrupcióellenes Iroda elegendő bizonyítékot gyűjthetett össze ahhoz, hogy lemondásra kényszerítse Zelenszkijt.

2026. február 19. 11:14
null

Volodimir Zelenszkij lemondásra kényszerülhet, amennyiben az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) elegendő bizonyítékot gyűjt össze a korrupciós ügyekben való közvetlen érintettségéről – mondta a TASS hírügynökségnek adott interjújában Nikolaj Azarov, aki 2010 és 2014 között vezette az ukrán kormányt.

Azarov szerint Zelenszkij jelenlegi pozíciója egyelőre megnehezíti, hogy a nyomozók hivatalosan is bevonják az államfőt az eljárásba. Úgy fogalmazott: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

ha a NABU nyomozói elegendő bizonyítékot szereznek az elnök közvetlen érintettségéről – amely szerinte akár már rendelkezésre is állhat –, akkor „az amerikaiak zöld utat adnak”, és Zelenszkijnek nem marad más választása, mint a lemondás.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, 2025 november 10-én a NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség bejelentette egy nagyszabású, az energiaszektort érintő korrupciós ügy kivizsgálását, amely az „Operation Midas” nevet kapta. A hatóságok szerint a feltárt rendszer résztvevői mintegy 100 millió dollárt mostak tisztára.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyomozás során koordinátorként nevezték meg Zelenszkij közeli ismerősét, Timur Mindics üzletembert, aki a beszámolók szerint néhány órával a házkutatások megkezdése előtt elhagyta az országot.

Az ügy részleteinek nyilvánosságra kerülése több magas rangú tisztségviselő távozásához vezetett. Lemondott több miniszter, köztük German Galuscsenko korábbi energiaügyi és igazságügyi miniszter. Emellett menesztették Zelenszkij kabinetfőnökét és közeli munkatársát, Andrij Jermakot is.

A fejlemények átmenetileg megbénították a parlament működését. Sajtóértesülések szerint nem minden ügyirat került nyilvánosságra, és további magas rangú tisztségviselők érintettsége is felmerülhet. A vizsgálat ráadásul nem csupán az energiaszektorra terjed ki: a nyomozók védelmi beszerzéseket is górcső alá vettek.

Február 17-én Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága előzetes letartóztatásba helyezte Galuscsenkót, akit az Energoatom vállalattól származó pénzek tisztára mosásával vádolnak. A bíróság 200 millió hrivnya – mintegy 4,6 millió dollár – óvadék ellenében lehetőséget biztosított a szabadlábra helyezésre.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ügy politikai következményei egyelőre beláthatatlanok, de Azarov nyilatkozata újabb feszültséget vetít előre az ukrán belpolitikában.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2026. február 19. 13:42
ez csak orosz propaganda lehet, én ezt nem hiszem el a vlagyimirről/volodomirról. Hiszen olyan jó ember, tisztességes, mindent megtesz a országáért. Nem lehet véletlen hogy aZurzula, a wéber meg a (fjúcsör) Pete Madjar is imádja.
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
2026. február 19. 13:25
Ez kinek nem volt világos eddig?
Válasz erre
2
0
auditorium
•••
2026. február 19. 13:01 Szerkesztve
Feltételes módban ir az orosz újság Zele korrupciójáról. Majd ha a Politico, a NYT, a Le Monde, La Repubblica, la Stampa és a Corriere, FAZ, SZ, Die Zeit, Der Spiegel, Der Standard, Die Presse, a Népszava , a HVG & Co. is ezt vizionálja, akkor talán... angolosan lelép a politika szinpadjáról. Ellenkező esetben megy tovább az öldöklés a két szláv testvérnép között. Kapott újabb pénzt az EU-tól és fegyvereket pár Natoországoktól, családja nem harcol a lövészárkokban és a villái és épen állnak kül- és belfoldön. Tehát ráér megint elhalasztani a legközelebbi tárgyalást Svájcban vagy az USA-ban. Máshova nem menne szivesen.
Válasz erre
2
0
bagira004
2026. február 19. 13:00
Krupp Skya 2026. február 19. 12:59 Országa vérzik közben 6-8 luxus lakásokat üdülőket vásárol kilószámra drága ékszereket még a rokonainak is , közben faj társai közül 15 millió a világban hontalanul bolyong . Na most már bújj el majd megkeresünk.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!