Követelik a német politikusok: „El kell venni Magyarország szavazati jogát!”

Az Európai Unió újabb szankciós csomagot és egy, 2027 végéig akár 90 milliárd eurót is elérő hitelprogramot kívánt elfogadni Ukrajna számára. Az uniós diplomácia célja az volt, hogy az évforduló alkalmából egységes politikai üzenetet küldjön Kijevnek és Moszkvának egyaránt.

Magyarország azonban jelezte, hogy nem tudja támogatni a döntéseket addig, amíg a saját energiabiztonsági aggályai nem rendeződnek.

A budapesti kormány egyértelművé tette, hogy az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken jelenleg nem érkezik orosz kőolaj, ami közvetlenül érinti Magyarország energiaellátását. A magyar álláspont szerint az ukrán fél politikai okokból akadályozza a szállítást, és ez elfogadhatatlan helyzetet teremt egy uniós tagállam számára. Az energiaellátás biztonsága nem lehet politikai nyomásgyakorlás eszköze, különösen nem egy olyan időszakban, amikor az egész kontinens energiapiaca rendkívüli kihívásokkal küzd.

António Costa, az Európai Tanács elnöke levélben fejezte ki elégedetlenségét Orbán Viktor felé, és a lojális együttműködés elvének megsértését emlegette. Az uniós vezetés szerint egyetlen tagállam sem áshatja alá a közösen meghozott döntések hitelességét.