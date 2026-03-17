Nem bírt a vérével Kéri László: azt szeretné, ha Orbán helyett Zelenszkij vezetné Magyarországot (VIDEÓ)

Léket kapott a Tisza: a saját politikusa tálalt ki Magyar Péter módszeréről – hamarosan sokan távozhatnak a pártból
Borította a bilit Rácz Attila.
Kimutatta a foga fehérjét Magyar Péter tanácsadója.
Elképesztő párbeszéd hangzott el a Tisza Párthoz szorosan kötődő Kontrollon, amiből újra bebizonyosodott, hogy Magyar Péter és köre Ukrajna mellett áll – szúrta ki az Ellenpont.
A Kéri Kérdi nevű podcastban a Radnai Márk által „első tiszásnak” nevezett Kéri László kérdezte a Tisza-párthoz közeli Virág Andrea politológust és Ranschburg Zoltán politikai elemzőt.
Alapvetően a március 15-ei események szolgáltatták a témát, és a beszélgetés végén Orbán Viktor egyik kijelentésére terelődött a szó.
Mint ismert, Orbán Viktor a Békemeneten elmondott beszédében úgy fogalmazott, a választás tétje az, hogy ki alakítson kormányt, „én vagy Volodimir Zelenszkij.” Kéri a stúdióban igyekezett kommentálni a megnyilvánulást, és meglepően őszintének mutatkozva az ukrán elnök mellett tette le a voksát.
És nem lehet, hogy az volt a pozitív üzenet, hogy Zelenszkij vagy én (Orbán Viktor- a szerk.)? Hmm. Tudod, mit? Akkor már inkább a Zelenszkij”
– fogalmazott Magyar Péter tanácsadója, amin két beszélgetőpartnere lelkesen nevetett.
