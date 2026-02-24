Ft
európai tanács antónio costa brüsszel kőolaj orosz-ukrán háború ukrajna orbán viktor

Brüsszel arra kéri Orbánt, hagyja figyelmen kívül Ukrajna zsarolását: kőkemény választ küldött a magyar miniszterelnök

2026. február 24. 09:12

Orbán Viktor fölhívta a figyelmet a helyzet abszurditására.

2026. február 24. 09:12
null

Orbán Viktor kormányfő hivatalos levélben válaszolt António Costának, az Európai Tanács elnökének, aki lényegében arra kérte Magyarországot, hogy engedje zsarolni magát Zelenszkij által. A Politico szerint Costa hétfő este újságíróknak azt mondta, hogy „teljesen elfogadhatatlan, ha egy tagállam nem tartja tiszteletben és nem hajtja végre az Európai Tanácsban elfogadottakat”, majd hozzátette: „hamarosan meglesz a hitel.” Costa arról is figyelmeztette Magyarországot, hogy ha nem tartja tiszteletben az EU vezetői által decemberben a hitelről kötött megállapodást, az „megsérti a tagállamok közötti őszinte együttműködés elvét” – írja a Politico.

Orbán Viktor levelét most szó szerint idézzük:

„António Costa úr, az Európai Tanács elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

A tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság vezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarországra. Ehhez csupán Ukrajna politikai döntésére van szükség.

Amint Ön is tudja, az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja vagyok. Teljes mértékben megértem az Ön aggodalmait. Ugyanakkor Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energiaválsághelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna.

Ez nem lehetséges.

Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg vissza nem térnek a normalitáshoz.

Tisztelettel:

Orbán Viktor”

Orbán Balázs, aki a hivatalos levelet közzétette, a következőt fűzte hozzá: „Nem hagyjuk szó nélkül, hogy Kijev zsarolja Magyarországot! Nem hagyjuk szó nélkül, hogy Brüsszel Ukrajna oldalára álljon a magyarokkal szemben!

 Hiába próbálnak nyomást gyakorolni ránk, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást, nem szállítunk dízelt, nem járulunk hozzá az Ukrajnának nyújtandó hadikölcsönhöz és nem szavazzuk meg az újabb szankciós csomagot.”

Nyitókép: Facebook

 

