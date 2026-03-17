03. 17.
kedd
korrupció Pfizer-botrány ursula von der leyen kolibri Mercosur botrány

Korrupciós ügyek és botrányok sora – így kormányozza Európát Ursula von der Leyen

2026. március 17. 16:49

Kolibri projekt, Pfizergate és az európai gazdák ellehetetlenítése. A bizottsági elnök mintha direkt rosszat akarna az unió, sőt, az egész kontinens lakóinak.

Több száz milliós uniós vagyonkimentési botrányra derült fény, amelynek szálai egészen Ursula von der Leyenig vezetnek – írtuk meg mi is a Mandineren. A Magyar Nemzethez érkezett dokumentumok alapján biztosra vehető egy, annak az egész kontinensen átívelő korrupciós hálózatnak a léte, aminek egyik főszereplője a bizottsági elnök testvére. 

Donatus Albrecht a német Aurelius magántőkealap tulajdonosainak egyike és társai, a résztvevők által csak Kolibri projektnek elnevezett titkos tranzakciósorozat keretében nagyjából 160 milliárd eurónyi forintot „mentettek ki” számos kisbefektető kárára is az Obotritia vállalatcsoportból; ehhez tartozott a korábban a többszöri hitelfelvételek ellenére is csődbe ment Obotritia bankház is.

És messze nem ez az első hasonló gyanús ügy Von der Leyen körül. A legnagyobb port az úgynevezett Pfizergate verte fel; akadt olyan EP-képviselő, aki erre botrányra 

mint „az emberiség történetének legnagyobb korrupciós botrányára” hivatkozott. 

Ami azt követően robbant ki, hogy a New York Times beszámolt róla: az Európai Bizottság elnöke a Covid-járvány idején SMS-üzenetekben tárgyalta le több milliárd dollár értékű vakcina beszerzését a Pfizer vezetőjével, a nyilvánosság teljes kizárása mellett.

Az ügyben indított vizsgálat során kiderült, hogy Von der Leyen stábja szándékosan hátráltatta a nyomozást, amikor azt állították, nem találták semmiféle szöveges üzenetet az EB-elnök és az igazgató, Albert Bourla között. 

Az eset komoly aggályokat vetett fel az európai intézményrendszer és annak vezetői átláthatóságát illetően.

Ugyancsak kiverte a biztosítékot, amikor Ursula von der Leyen idén február végén bejelentette, hogy az Európai Parlament döntését megelőzve a bizottság megkezdi a kizárólag Németország számára üdvös Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását, veszélybe sodorva ezzel az európai gazdák megélhetését. 

A dél-amerikai országokkal megkötött uniós szabadkereskedelmi egyezmény ellen kontinensszerte folyamatosak a tiltakozások, mivel a gazdák az olcsó dél-amerikai import okozta piaci versenyhátránytól tartanak – nem ok nélkül. Von der Leyent azonban ez a jelek szerint teljesen hidegen hagyja. Ahogyan az a bizalmatlansági indítvány is, amit 2026 januárjában a Patrióták Európáért képviselőcsoport nyújtott be ellene. 

Fotó: Ursula von der Leyen (Frederick Florin/AFP) 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. március 17. 19:03
totalisan alkalmatlan, inkompetens korrupt liba
madre79
2026. március 17. 18:42
Hogyan lett egy nőgyógyászból hadügyminiszter, akit kirúgtak és így lett az EU cárnője. Remélem, hogy hamarosan egy kis cellába megy!
tovarisi-konyec
•••
2026. március 17. 18:05 Szerkesztve
Kellett egy gyors lejárató cikk, miután Ursula helyreállítja a barátság vezetéket. Még a végén elkezdenének gondolkodni a gombák.
iimre
•••
2026. március 17. 17:57 Szerkesztve
"nagyjából 160 milliárd eurónyi forintot »mentettek ki« számos kisbefektető kárára is az Obotritia vállalatcsoportból;" Értem én az izgalmat, de160 milliárd forintnyi EURO-ról van ám szó… ;)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!