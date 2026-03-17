Korrupciós ügyek és botrányok sora – így kormányozza Európát Ursula von der Leyen

mint „az emberiség történetének legnagyobb korrupciós botrányára” hivatkozott.

Ami azt követően robbant ki, hogy a New York Times beszámolt róla: az Európai Bizottság elnöke a Covid-járvány idején SMS-üzenetekben tárgyalta le több milliárd dollár értékű vakcina beszerzését a Pfizer vezetőjével, a nyilvánosság teljes kizárása mellett.

Az ügyben indított vizsgálat során kiderült, hogy Von der Leyen stábja szándékosan hátráltatta a nyomozást, amikor azt állították, nem találták semmiféle szöveges üzenetet az EB-elnök és az igazgató, Albert Bourla között.