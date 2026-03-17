Korrupciós ügyek és botrányok sora – így kormányozza Európát Ursula von der Leyen

Eltűnt 160 milliárd forintnyi euró – a Kolibri projektben Ursula von der Leyen és Epstein neve is feltűnik
A kisbefektetők tömegeit is érintő ügy egyik kulcsszereplője a bizottsági elnök testvére.
Kolibri projekt, Pfizergate és az európai gazdák ellehetetlenítése. A bizottsági elnök mintha direkt rosszat akarna az unió, sőt, az egész kontinens lakóinak.
Több száz milliós uniós vagyonkimentési botrányra derült fény, amelynek szálai egészen Ursula von der Leyenig vezetnek – írtuk meg mi is a Mandineren. A Magyar Nemzethez érkezett dokumentumok alapján biztosra vehető egy, annak az egész kontinensen átívelő korrupciós hálózatnak a léte, aminek egyik főszereplője a bizottsági elnök testvére.
Donatus Albrecht a német Aurelius magántőkealap tulajdonosainak egyike és társai, a résztvevők által csak Kolibri projektnek elnevezett titkos tranzakciósorozat keretében nagyjából 160 milliárd eurónyi forintot „mentettek ki” számos kisbefektető kárára is az Obotritia vállalatcsoportból; ehhez tartozott a korábban a többszöri hitelfelvételek ellenére is csődbe ment Obotritia bankház is.
És messze nem ez az első hasonló gyanús ügy Von der Leyen körül. A legnagyobb port az úgynevezett Pfizergate verte fel; akadt olyan EP-képviselő, aki erre botrányra
mint „az emberiség történetének legnagyobb korrupciós botrányára” hivatkozott.
Ami azt követően robbant ki, hogy a New York Times beszámolt róla: az Európai Bizottság elnöke a Covid-járvány idején SMS-üzenetekben tárgyalta le több milliárd dollár értékű vakcina beszerzését a Pfizer vezetőjével, a nyilvánosság teljes kizárása mellett.
Az ügyben indított vizsgálat során kiderült, hogy Von der Leyen stábja szándékosan hátráltatta a nyomozást, amikor azt állították, nem találták semmiféle szöveges üzenetet az EB-elnök és az igazgató, Albert Bourla között.
Az eset komoly aggályokat vetett fel az európai intézményrendszer és annak vezetői átláthatóságát illetően.
Ugyancsak kiverte a biztosítékot, amikor Ursula von der Leyen idén február végén bejelentette, hogy az Európai Parlament döntését megelőzve a bizottság megkezdi a kizárólag Németország számára üdvös Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását, veszélybe sodorva ezzel az európai gazdák megélhetését.
A dél-amerikai országokkal megkötött uniós szabadkereskedelmi egyezmény ellen kontinensszerte folyamatosak a tiltakozások, mivel a gazdák az olcsó dél-amerikai import okozta piaci versenyhátránytól tartanak – nem ok nélkül. Von der Leyent azonban ez a jelek szerint teljesen hidegen hagyja. Ahogyan az a bizalmatlansági indítvány is, amit 2026 januárjában a Patrióták Európáért képviselőcsoport nyújtott be ellene.
Hiába Magyarország, Lengyelország és Ausztria ellenállása.
Fotó: Ursula von der Leyen (Frederick Florin/AFP)