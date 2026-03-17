Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság magyar nemzet ursula von der leyen donatus albrecht csalás

Eltűnt 160 milliárd forintnyi euró – a Kolibri projektben Ursula von der Leyen és Epstein neve is feltűnik

2026. március 17. 15:48

Egy nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő vagyonkimentési akcióról számol be a Magyar Nemzet. A kisbefektetők tömegeit is érintő ügy egyik kulcsszereplője a bizottsági elnök testvére.

Néhány hete érkezett a Magyar Nemzethez az a vaskos dokumentumcsomag, amelyből „egy nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő vagyonkimentési akció részletei bontakoztak ki” a főszerepben Ursula von der Leyen testvérével – írja a lap. Donatus Albrecht a német Aurelius magántőkealap egyik fő tulajdonosa, 

az ügyben nagyjából 160 milliárd forintnyi euróról van szó. 

Ursula von der Leyen körül nem ez az első hasonló gyanús pénzügyi tranzakció, az ő nevéhez kötődik a Pfizer-botrányként elhíresült eset is; amelynek lényege, hogy az EB-elnök „1,8 milliárd vakcina beszerzését »sms-ezte« le a színfalak mögött a Covid-járvány idején”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bő egy hónapja, a Magyar Nemzethez postai és elektromos úton is eljuttatott irathalmazból egy titkos tranzakciósorozat részletei rajzolódnak ki; a résztvevők által Kolibriprojektnek hívott eljárás során nagyjából 160 milliárd forintnyi eurót „lapátoltak ki az Obotritia vállalatcsoportból, amelyhez korábban az Obotritia bankház is tartozott”. A károsultak egy része már ügyvédhez fordult.

Az eset szálai az Aurelius magántőkealaphoz, illetve annak igazgatótanácsához vezetnek, 

amelynek egyik tagja Ursula von der Leyen testvére. 

A németországi alap – áll a cikkben – két „rendkívül kockázatvállaló” ingatlanbefektetőt finanszírozott évekig, az egyikük a Jeffrey Epstein noteszében is szereplő Jonathan Chenevix-Trench, a Morgan Stanley Europe korábbi elnöke, a másik pedig „a meglehetősen ellentmondásos hírű” német üzletember Rolf Elgeti.

Mindketten Donatus Albrecht üzlettársai voltak, valamint két jelentős német vállalat (Obotritia Capital KGaA, Deutsche Konsum REIT-AG) irányításában is részt vettek. Emellett feltehetően Von der Leyen testvérével együtt korábban egy német bank, a Bankhaus Obotritia GmbH is az övék volt. Ezt 2024 elején a német pénzügyi felügyelet szabálysértések miatt bezáratta, miután a pénzintézet sok száz milliós veszteségek elszenvedése és ezt kétségbeesetten kompenzálni próbáló hitelfelvételek után 

2022 végére gyakorlatilag teljes csődbe jutott.

A Magyar Nemzet birtokába jutott dokumentumok szerint azonban itt még korántsem ért véget az ügy: „úgy tűnik, hogy miután az Obotritia saját tőkéje mínuszos lett, Albrecht és aureliusbeli partnerei a még megmaradt értékes vagyonelemeket is kivonták a haldokló vállalatból – adott esetben a jogszabályokat is figyelmen kívül hagyva”. 

Ez volt az úgynevezett Kolibri projekt, amelynek részeként az Obotritia Capital KGaA értékes eszközeit egy nemzetközi holdingba helyezték át, a kedvezményezettek között mások mellett Albrecht és családtagjai is szerepeltek. Az újonnan alapított máltai vállalatba (Parrot Limited) így 424 millió eurónyi kivont vagyon kerülhetett jogellenesen, mert a hivatalos adatok szerint külső könyvvizsgálókat nem vontak be a tranzakciókba.

Úgy tűnik, hogy Albrecht és partnerei a német büntetőjogot is megsértették azzal, hogy bennfentesként, saját javukra vonták ki az Obotritia utolsó értékes eszközeit” – állítja még a Magyar Nemzet. És az is, hogy mindenek eredményeként a korábban az Obotritia Capital KGaA által kibocsátott kötvényeket vásárolók, köztük számos kisbefektető szinte biztosan elveszítik a teljes befektetésüket. Ez nem történt volna meg, 

ha Von der Leyen testvéréék nem vonták volna ki az Obotritiából az összes vagyont.

Obotritia és az Aurelius károsultjai nemrégiben alapítványba tömörültek. Ennek elnöke, Patrick Körver tavaly augusztus 12-én hivatalos bejelentést tett a német pénzügyi hírszerző egységnél (FIU), felhívva a figyelmet a Kolibri projektre, és azzal a céllal, hogy a hatóságok befagyasszák a maradék eszközöket azok végleges eltüntetése előtt. De nem jártak sikerrel: sem a FIU, sem más szervezetek nem reagáltak érdemben az ügyre. Olyan indok is elhangzott egy FIU-hoz közel álló forrás szerint, hogy 

a Kolibri projekt „politikailag túl érzékeny” egy vizsgálathoz Ursula von der Leyen és Donatus Albrecht családi kapcsolata miatt”. 

A Magyar Nemzet megkereste az összes résztvevőt és Von der Leyent is magyarázatért, ám utóbbi hivatala csupán annyit üzent: szóbeszéddel nem foglalkoznak. A nemzetközi sajtó, közte egy, a részleteket és az iratokat szintén jól ismerő tekintélyes pénzügyi lap ugyancsak mélyen hallgat.
 

Nyitókép: Ursula von der leyen (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiss.istvan770
•••
2026. március 17. 17:04 Szerkesztve
Hogy lehet egy ország olyan végtelenül korrupt, mint Ukrajna? Az EU vezetői tanultak tőlük, vagy fordítva? Miféle szerelem dúl Ursula és Zelenszkij közt. A ripacs a selyemfiú 90 milliárdból a saját részéért? A 160 milliárd forintnyi ráeső részéből jobb selyemfiúra is futná Ursulának. Nem azért dühösek a magyar vezetőkre, mert a 90 milliárdból visszaosztandó pénz még nincs a számlájukon? Nem azért fenyegetőznek ők és a táskahordozóik, mert nem érkezett meg a "fizetés"? Persze nincs itt semmi újdonság, a korszerű gyarmatosítók, a gyarmatbirodalmuk elvesztése óta a kisebb államokon élősködnek, Pl.: Magyarországon és a többi közép európai országon. A SZU felbomlása közben és utána Nyugat Európa új gyarmatként kapta meg a SZU volt gyarmatait, a lefizetett helytartók közvetítésével. A Fidesz mai ellenzékét az egykori helytartók és utódaik hergelik, újra szeretnék kifosztani az államkasszát és az embereket. Petike csak a "díszlet".
Válasz erre
0
0
iimre
•••
2026. március 17. 17:00 Szerkesztve
"isler111 2026. március 17. 16:46 Ugyan nem történt semmi !!! Csak a szokásos - meg sem lepődünk már például az Ursula 70 milliárdos vakcina botránya után amit sikerült a balib "seregnek"" szépen elsumákolni! Ez is el lesz sumákolva!!!" Bocsánat, ott volt vizsgálat és az lett a nyomozás eredménye, hogy "nincs bizonyíték, nem maradtak meg az sms-ek". De itt mindent felgöngyölítettek, úgyhogy szerintem lesz következmény! :)
Válasz erre
0
0
iimre
2026. március 17. 16:58
Ez volt az, amit Orbán ígért, a leleplezés a brüsszeli stiklikről?
Válasz erre
0
0
isler111
2026. március 17. 16:46
Ugyan nem történt semmi !!! Csak a szokásos - meg sem lepődünk már például az Ursula 70 milliárdos vakcina botránya után amit sikerült a balib "seregnek"" szépen elsumákolni! Ez is el lesz sumákolva!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!