Eltűnt 160 milliárd forintnyi euró – a Kolibri projektben Ursula von der Leyen és Epstein neve is feltűnik

Egy nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő vagyonkimentési akcióról számol be a Magyar Nemzet. A kisbefektetők tömegeit is érintő ügy egyik kulcsszereplője a bizottsági elnök testvére.
Néhány hete érkezett a Magyar Nemzethez az a vaskos dokumentumcsomag, amelyből „egy nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő vagyonkimentési akció részletei bontakoztak ki” a főszerepben Ursula von der Leyen testvérével – írja a lap. Donatus Albrecht a német Aurelius magántőkealap egyik fő tulajdonosa,
az ügyben nagyjából 160 milliárd forintnyi euróról van szó.
Ursula von der Leyen körül nem ez az első hasonló gyanús pénzügyi tranzakció, az ő nevéhez kötődik a Pfizer-botrányként elhíresült eset is; amelynek lényege, hogy az EB-elnök „1,8 milliárd vakcina beszerzését »sms-ezte« le a színfalak mögött a Covid-járvány idején”.
A bő egy hónapja, a Magyar Nemzethez postai és elektromos úton is eljuttatott irathalmazból egy titkos tranzakciósorozat részletei rajzolódnak ki; a résztvevők által Kolibriprojektnek hívott eljárás során nagyjából 160 milliárd forintnyi eurót „lapátoltak ki az Obotritia vállalatcsoportból, amelyhez korábban az Obotritia bankház is tartozott”. A károsultak egy része már ügyvédhez fordult.
Az eset szálai az Aurelius magántőkealaphoz, illetve annak igazgatótanácsához vezetnek,
amelynek egyik tagja Ursula von der Leyen testvére.
A németországi alap – áll a cikkben – két „rendkívül kockázatvállaló” ingatlanbefektetőt finanszírozott évekig, az egyikük a Jeffrey Epstein noteszében is szereplő Jonathan Chenevix-Trench, a Morgan Stanley Europe korábbi elnöke, a másik pedig „a meglehetősen ellentmondásos hírű” német üzletember Rolf Elgeti.
Mindketten Donatus Albrecht üzlettársai voltak, valamint két jelentős német vállalat (Obotritia Capital KGaA, Deutsche Konsum REIT-AG) irányításában is részt vettek. Emellett feltehetően Von der Leyen testvérével együtt korábban egy német bank, a Bankhaus Obotritia GmbH is az övék volt. Ezt 2024 elején a német pénzügyi felügyelet szabálysértések miatt bezáratta, miután a pénzintézet sok száz milliós veszteségek elszenvedése és ezt kétségbeesetten kompenzálni próbáló hitelfelvételek után
2022 végére gyakorlatilag teljes csődbe jutott.
A Magyar Nemzet birtokába jutott dokumentumok szerint azonban itt még korántsem ért véget az ügy: „úgy tűnik, hogy miután az Obotritia saját tőkéje mínuszos lett, Albrecht és aureliusbeli partnerei a még megmaradt értékes vagyonelemeket is kivonták a haldokló vállalatból – adott esetben a jogszabályokat is figyelmen kívül hagyva”.
Ez volt az úgynevezett Kolibri projekt, amelynek részeként az Obotritia Capital KGaA értékes eszközeit egy nemzetközi holdingba helyezték át, a kedvezményezettek között mások mellett Albrecht és családtagjai is szerepeltek. Az újonnan alapított máltai vállalatba (Parrot Limited) így 424 millió eurónyi kivont vagyon kerülhetett jogellenesen, mert a hivatalos adatok szerint külső könyvvizsgálókat nem vontak be a tranzakciókba.
„Úgy tűnik, hogy Albrecht és partnerei a német büntetőjogot is megsértették azzal, hogy bennfentesként, saját javukra vonták ki az Obotritia utolsó értékes eszközeit” – állítja még a Magyar Nemzet. És az is, hogy mindenek eredményeként a korábban az Obotritia Capital KGaA által kibocsátott kötvényeket vásárolók, köztük számos kisbefektető szinte biztosan elveszítik a teljes befektetésüket. Ez nem történt volna meg,
ha Von der Leyen testvéréék nem vonták volna ki az Obotritiából az összes vagyont.
Obotritia és az Aurelius károsultjai nemrégiben alapítványba tömörültek. Ennek elnöke, Patrick Körver tavaly augusztus 12-én hivatalos bejelentést tett a német pénzügyi hírszerző egységnél (FIU), felhívva a figyelmet a Kolibri projektre, és azzal a céllal, hogy a hatóságok befagyasszák a maradék eszközöket azok végleges eltüntetése előtt. De nem jártak sikerrel: sem a FIU, sem más szervezetek nem reagáltak érdemben az ügyre. Olyan indok is elhangzott egy FIU-hoz közel álló forrás szerint, hogy
a Kolibri projekt „politikailag túl érzékeny” egy vizsgálathoz Ursula von der Leyen és Donatus Albrecht családi kapcsolata miatt”.
A Magyar Nemzet megkereste az összes résztvevőt és Von der Leyent is magyarázatért, ám utóbbi hivatala csupán annyit üzent: szóbeszéddel nem foglalkoznak. A nemzetközi sajtó, közte egy, a részleteket és az iratokat szintén jól ismerő tekintélyes pénzügyi lap ugyancsak mélyen hallgat.
Nyitókép: Ursula von der leyen (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)