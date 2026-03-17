Eltűnt 160 milliárd forintnyi euró – a Kolibri projektben Ursula von der Leyen és Epstein neve is feltűnik

Ez volt az úgynevezett Kolibri projekt, amelynek részeként az Obotritia Capital KGaA értékes eszközeit egy nemzetközi holdingba helyezték át, a kedvezményezettek között mások mellett Albrecht és családtagjai is szerepeltek. Az újonnan alapított máltai vállalatba (Parrot Limited) így 424 millió eurónyi kivont vagyon kerülhetett jogellenesen, mert a hivatalos adatok szerint külső könyvvizsgálókat nem vontak be a tranzakciókba.

„Úgy tűnik, hogy Albrecht és partnerei a német büntetőjogot is megsértették azzal, hogy bennfentesként, saját javukra vonták ki az Obotritia utolsó értékes eszközeit” – állítja még a Magyar Nemzet. És az is, hogy mindenek eredményeként a korábban az Obotritia Capital KGaA által kibocsátott kötvényeket vásárolók, köztük számos kisbefektető szinte biztosan elveszítik a teljes befektetésüket. Ez nem történt volna meg,

ha Von der Leyen testvéréék nem vonták volna ki az Obotritiából az összes vagyont.

Obotritia és az Aurelius károsultjai nemrégiben alapítványba tömörültek. Ennek elnöke, Patrick Körver tavaly augusztus 12-én hivatalos bejelentést tett a német pénzügyi hírszerző egységnél (FIU), felhívva a figyelmet a Kolibri projektre, és azzal a céllal, hogy a hatóságok befagyasszák a maradék eszközöket azok végleges eltüntetése előtt. De nem jártak sikerrel: sem a FIU, sem más szervezetek nem reagáltak érdemben az ügyre. Olyan indok is elhangzott egy FIU-hoz közel álló forrás szerint, hogy