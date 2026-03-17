kijevi nemzetközi szociológiai intézet európai unió orosz-ukrán háború ukrajna

Drámai fordulat a fejekben: sokkoló felmérés jött ki, tízből hét ukrán azonnal feladná a területeket

2026. március 17. 16:26

Rémálom Zelenszkijnek: az ukránok fellázadtak az értelmetlen vérontás ellen, népszavazással kényszerítenék ki a békét.

2026. március 17. 16:26
null

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) legfrissebb, 2026. március 1-8. között készült országos felmérése szerint soha nem volt még ilyen magas azok aránya, akik szerint népszavazásra kellene bocsátani a háború lezárását célzó területi kompromisszumok kérdését – írja a Kárpáti Igaz Szó. 

A megkérdezettek fele kifejezetten támogatja a referendum kiírását. Közülük 71 százalék elfogadná a területi engedményeket is a béke érdekében. Az összes válaszadó 61 százaléka pozitívan viszonyul a konkrét békemegállapodáshoz:

támogatnának egy az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval kötendő egyezséget, amely területi kompromisszumokat, Ukrajna számára megbízható biztonsági garanciákat, az EU-csatlakozás lehetőségét már 2027-ben, valamint egy átfogó gazdasági újjáépítési tervet tartalmazna.

Mindössze 10 százalék ellenzi ezt a forgatókönyvet. Nem teljesen egyértelmű azonban, hogy a válaszadók pontosan mit értenek „területi kompromisszum” alatt.

Ez jelentheti:

  • az orosz követelés szerinti önkéntes kivonulást a Donbászból (Moszkva ehhez köti a tűzszünetet),
  • vagy egyszerűen a már elfoglalt területekről való lemondást.

A felmérés rámutat, hogy a társadalom fáradtsága folyamatosan nő, és egyre inkább nő a háború valamilyen módon való lezárásának támogatása.

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 17. 17:05
Trump : Zelenszkij jelenleg a békés rendezés egyik fő akadálya az ukrajnai konfliktusban.
Válasz erre
0
0
namivan-2
2026. március 17. 17:03
Ez a baj az Ukrán néppel és szerényen megjegyzem a Tisza szavazókkal is. Amikor a Majdan téren megfizették őket, akkor tetszett a dolog. Dollár! Oké! Arra nem gondoltak a marhák, hogy ezért kérnek majd valamit Amerikából. Most már értik, hogy a háború maga a halál, de már lefeküdtek a pénz hatalmának, amit most Zelenszkij képvisel náluk. Ugyanez van a Tiszánál is. Kevés a Pénz! A Fidesz miatt, mondják a Tiszások. Nem gondolják át, hogy a kemény adóztatás miatt a Tisza alatt még kevesebb pénz lesz. (Kivéve főmuftik a Tisza soraiban.) Aztán a Tisza megszavazhat háborús törvényeket is, mert Oroszország nem győzhet, mondják az Eu-ban. Na, akkor Szendi Romulusz ukrán kém elemében lesz. Mindenkit összevernek, akit nem fogad szót. Tetszik tudni Szendit kiképezték erre. Ő mondta. Neki sem hisznek? Talán az állam (Tiszás) nem zavarhat ki a frontra? Az I és II világháború nem volt jó példa? Tehát IDŐBEN kell okosnak lenni!
Válasz erre
0
0
Camael
2026. március 17. 16:49
szerencsétlen ukrán emberek, ha azt mondják hogy békét akarnak akkor sesem lesz népszavazás
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. március 17. 16:43
Zselenszkij népszerűsége Ukrajnában már csak kb. 4 %. Ukrajnában a háború folytatásának támogatottsága 20% alatt van. Az ukrán nép békét akar!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!