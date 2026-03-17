Drámai fordulat a fejekben: sokkoló felmérés jött ki, tízből hét ukrán azonnal feladná a területeket

Ukrán külügyminiszter: a 90 milliárdos hitel nem alku tárgya, a pénzt követeljük vissza!
Szibiha szerint a pénzügyi támogatás ügyét nem lehet más vitákkal összekapcsolni.
Rémálom Zelenszkijnek: az ukránok fellázadtak az értelmetlen vérontás ellen, népszavazással kényszerítenék ki a békét.
A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) legfrissebb, 2026. március 1-8. között készült országos felmérése szerint soha nem volt még ilyen magas azok aránya, akik szerint népszavazásra kellene bocsátani a háború lezárását célzó területi kompromisszumok kérdését – írja a Kárpáti Igaz Szó.
A megkérdezettek fele kifejezetten támogatja a referendum kiírását. Közülük 71 százalék elfogadná a területi engedményeket is a béke érdekében. Az összes válaszadó 61 százaléka pozitívan viszonyul a konkrét békemegállapodáshoz:
támogatnának egy az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval kötendő egyezséget, amely területi kompromisszumokat, Ukrajna számára megbízható biztonsági garanciákat, az EU-csatlakozás lehetőségét már 2027-ben, valamint egy átfogó gazdasági újjáépítési tervet tartalmazna.
Mindössze 10 százalék ellenzi ezt a forgatókönyvet. Nem teljesen egyértelmű azonban, hogy a válaszadók pontosan mit értenek „területi kompromisszum” alatt.
Ez jelentheti:
A felmérés rámutat, hogy a társadalom fáradtsága folyamatosan nő, és egyre inkább nő a háború valamilyen módon való lezárásának támogatása.
Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
