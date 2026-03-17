Drámai fordulat a fejekben: sokkoló felmérés jött ki, tízből hét ukrán azonnal feladná a területeket

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) legfrissebb, 2026. március 1-8. között készült országos felmérése szerint soha nem volt még ilyen magas azok aránya, akik szerint népszavazásra kellene bocsátani a háború lezárását célzó területi kompromisszumok kérdését – írja a Kárpáti Igaz Szó.

A megkérdezettek fele kifejezetten támogatja a referendum kiírását. Közülük 71 százalék elfogadná a területi engedményeket is a béke érdekében. Az összes válaszadó 61 százaléka pozitívan viszonyul a konkrét békemegállapodáshoz: