Zelenszkij elsők között gratulált Magyar Péter miniszterelnöki kinevezéséhez

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alig pár órával a döntés után gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki kinevezéshez, és kijelentette, kész az együttműködni Magyarországgal – írta az ukrán államfő X-oldalán.

Zelenszkij kiemelte, szerint ez nem csak egy miniszterelnöki kinevezés, hanem Magyarország Európába való újra beiktatása.