Zelenszkij elsők között gratulált Magyar Péter miniszterelnöki kinevezéséhez

Magyar Péter első kormányfői beszédében ismét megfenyegette Sulyok Tamást
Megalakult az új parlament, majd miniszterelnökké választották Magyar Pétert. Az eseményeket követően a Kossuth téren „rendszerváltó népünnepély” várja a résztvevőket.
Az ukrán elnök reméli, a jövőben szorosabban működhet majd együtt Magyarországgal.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alig pár órával a döntés után gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki kinevezéshez, és kijelentette, kész az együttműködni Magyarországgal – írta az ukrán államfő X-oldalán.
Zelenszkij kiemelte, szerint ez nem csak egy miniszterelnöki kinevezés, hanem Magyarország Európába való újra beiktatása.
Az elnök jelezte, „a jószomszédi viszonyra és a két nép közti tiszteletre” építené Ukrajna és Magyarország kapcsaolatát.
„Együtt több erőt adhatunk népeinknek” – fogalmazott Zelenszkij, utalva a két ország között, jövő béli együttműködésre.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
