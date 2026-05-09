háború Háború Ukrajnában Moszkva Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Vörös tér

Váratlan lépésre szánta el magát Zelenszkij: megosztotta a Vörös tér pontos koordinátáit

2026. május 09. 08:05

Nagyon vicces kedvében volt az ukrán elnök. Nem tudni, hogy fog erre reagálni Putyin.

null

Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglehetősen vicces kedvében lehetett. Aznap vált ugyanis egyértelművé, hogy a következő napokban tűzszünet lesz érvényben. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy megállapodás született egy háromnapos tűzszünetről Oroszország és Ukrajna között.

A fegyverszünet május 9., 10. és 11. napjára vonatkozik, és magában foglalja az összes katonai tevékenység felfüggesztését, valamint egy nagyszabású fogolycserét.

Az ukrán elnök pénteken az X-en egy rendeletet tett közzé, melyben „engedélyezi a moszkvai katonai parádé megtartását”. „Figyelembe véve a számos kérést, valamint az amerikai féllel május 8-án folytatott tárgyalások során felvázolt humanitárius célokat, ezennel elrendelem a következőt: engedélyezni kell egy parádé megtartását Moszkva városában (Oroszországi Föderáció) 2026. május 9-én” – fogalmazott Zelenszkij, majd a rendeletben egész pontosan közölte a Vörös tér koordinátáit. Az ukrán elnök ezen területre fegyvernyugvást hirdetett.

Nem tudni, mennyire lesz vicces kedvében Putyin

Korábban Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő megerősítette, hogy az ukrán főváros tömeges rakéta-válaszcsapás célpontja lehet,

ha Kijev megkísérli meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
wadcutter
2026. május 09. 08:24
erős adag kokót szívott
europész
2026. május 09. 08:19
Miért is utálják ilyen sokan ezt a nyugat számára oly kedves embert?Nem értem.
duro_dorka
2026. május 09. 08:13 Szerkesztve
"Zelenszkij, majd a rendeletben egész pontosan közölte a Vörös tér koordinátáit" Büdös mocskos ukrán zsidó féreg Zelenszkij már régóta nem elnök. Rohadt ez az ukrán faj, ki kéne pusztítani az utolsó szálig. DE tudok jobbat kedves barátaim: Úgy hívják, hogy RS-24 Yars nukleáris ICBM. Belebaszni Kijevbe, az ukrán törpe meg a német démon meneküljenek apicsába...
alenka
2026. május 09. 08:12
A náci gecik már drónt suhintottak egy orosz buszra és meggyilkoltak egy kislányt és apját. Várom az Orešnik csapásokat kijjiïvivvv-re. Ez nem tűzszünet. A drogos stöpszli naci koboldban baszik az ideg.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!