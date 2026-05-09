Váratlan lépésre szánta el magát Zelenszkij: megosztotta a Vörös tér pontos koordinátáit

Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglehetősen vicces kedvében lehetett. Aznap vált ugyanis egyértelművé, hogy a következő napokban tűzszünet lesz érvényben. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy megállapodás született egy háromnapos tűzszünetről Oroszország és Ukrajna között.

A fegyverszünet május 9., 10. és 11. napjára vonatkozik, és magában foglalja az összes katonai tevékenység felfüggesztését, valamint egy nagyszabású fogolycserét.

Az ukrán elnök pénteken az X-en egy rendeletet tett közzé, melyben „engedélyezi a moszkvai katonai parádé megtartását”. „Figyelembe véve a számos kérést, valamint az amerikai féllel május 8-án folytatott tárgyalások során felvázolt humanitárius célokat, ezennel elrendelem a következőt: engedélyezni kell egy parádé megtartását Moszkva városában (Oroszországi Föderáció) 2026. május 9-én” – fogalmazott Zelenszkij, majd a rendeletben egész pontosan közölte a Vörös tér koordinátáit. Az ukrán elnök ezen területre fegyvernyugvást hirdetett.