Váratlan lépésre szánta el magát Zelenszkij: megosztotta a Vörös tér pontos koordinátáit

Valamire készül Zelenszkij: egy elképesztő hazugságára derült fény – az oroszok minden lépését figyelik
Nagyon vicces kedvében volt az ukrán elnök. Nem tudni, hogy fog erre reagálni Putyin.
Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglehetősen vicces kedvében lehetett. Aznap vált ugyanis egyértelművé, hogy a következő napokban tűzszünet lesz érvényben. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy megállapodás született egy háromnapos tűzszünetről Oroszország és Ukrajna között.
A fegyverszünet május 9., 10. és 11. napjára vonatkozik, és magában foglalja az összes katonai tevékenység felfüggesztését, valamint egy nagyszabású fogolycserét.
Az ukrán elnök pénteken az X-en egy rendeletet tett közzé, melyben „engedélyezi a moszkvai katonai parádé megtartását”. „Figyelembe véve a számos kérést, valamint az amerikai féllel május 8-án folytatott tárgyalások során felvázolt humanitárius célokat, ezennel elrendelem a következőt: engedélyezni kell egy parádé megtartását Moszkva városában (Oroszországi Föderáció) 2026. május 9-én” – fogalmazott Zelenszkij, majd a rendeletben egész pontosan közölte a Vörös tér koordinátáit. Az ukrán elnök ezen területre fegyvernyugvást hirdetett.
Korábban Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő megerősítette, hogy az ukrán főváros tömeges rakéta-válaszcsapás célpontja lehet,
Egy ukrán támadás esetén „elkerülhetetlenné” válik az orosz ellencsapás Kijevre.
Ha Oroszország is a tűzszünet mellett dönt, Kijev meghosszabbíthatja az általa már bejelentett fegyvernyugvást.