Fontos bejelentést tett Donald Trump: három napra elhallgatnak a fegyverek Ukrajnában

Az amerikai elnök reméli, hogy hamarosan végleg lezárhatják a háborút.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke pénteken bejelentette, hogy megállapodás született egy háromnapos tűzszünetről Oroszország és Ukrajna között.
A fegyverszünet május 9., 10. és 11. napjára vonatkozik, és magában foglalja az összes katonai tevékenység felfüggesztését, valamint egy nagyszabású fogolycserét.
Trump Truth Socialon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a tűzszünetet közvetlenül ő kezdeményezte, és mind Vlagyimir Putyin orosz elnök, mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyetértett vele.
Nagyra értékelem, hogy beleegyeztek”
– írta Trump. A bejelentés szerint a fegyverszünet időszaka egybeesik az oroszországi győzelem napjával, amely a második világháborúban aratott győzelemre emlékezik. Trump emlékeztetett rá, hogy mindkét ország számára szimbolikus jelentőséggel bír ez az időszak.
Az amerikai elnök hozzátett, reméli a mostani a tűszünet egy újabb lépé afelé, hogy letudják zárni végleg az ukrajnai háború, amely a legnagyobb fegyveres konfliktus a második világháború óta.
