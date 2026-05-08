05. 08.
péntek
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij tűzszünet ukrajnai háború egyesült államok donald trump

Fontos bejelentést tett Donald Trump: három napra elhallgatnak a fegyverek Ukrajnában

2026. május 08. 21:25

Az amerikai elnök reméli, hogy hamarosan végleg lezárhatják a háborút.

2026. május 08. 21:25
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke pénteken bejelentette, hogy megállapodás született egy háromnapos tűzszünetről Oroszország és Ukrajna között. 

A fegyverszünet május 9., 10. és 11. napjára vonatkozik, és magában foglalja az összes katonai tevékenység felfüggesztését, valamint egy nagyszabású fogolycserét. 

Trump Truth Socialon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a tűzszünetet közvetlenül ő kezdeményezte, és mind Vlagyimir Putyin orosz elnök, mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyetértett vele. 

Nagyra értékelem, hogy beleegyeztek”

– írta Trump. A bejelentés szerint a fegyverszünet időszaka egybeesik az oroszországi győzelem napjával, amely a második világháborúban aratott győzelemre emlékezik. Trump emlékeztetett rá, hogy mindkét ország számára szimbolikus jelentőséggel bír ez az időszak.

Az amerikai elnök hozzátett, reméli a mostani a tűszünet egy újabb lépé afelé, hogy letudják zárni végleg az ukrajnai háború, amely a legnagyobb fegyveres konfliktus a második világháború óta.

Összesen 8 komment

elektronelektor
2026. május 08. 22:52
"bekeev-2025 2026. május 08. 22:14 • Szerkesztve elektronelektor 2026. május 08. 22:12 "bekeev-2025 2026. május 08. 21:33 Vagyis: 1.) Trump átbaszott titeket. 2.) Még egy pár kárpátaljai magyar fog meghalni. Igaz, jobb így mindenkinek." Igen, épp önre gondoltam. Önnek biztosan jobb így. Ön képviseli a mindenkit. Önt nem "baszta át" Trump, és nem is kárpátaljai magyar. Önnek jó. Ön az igazi "győztes". Nagyon jó lehet most önnek lenni.
bekeev-2025
2026. május 08. 22:14 Szerkesztve
elektronelektor 2026. május 08. 22:12 "bekeev-2025 2026. május 08. 21:33 Hogy is volt? 24 óra alatt békét teremt?" Volt. Már nincs úgy. Jobb ez így mindenkinek. Vagyis: 1.) Trump átbaszott titeket. 2.) Még egy pár kárpátaljai magyar fog meghalni. Igaz, jobb így mindenkinek.
Vata Aripeit
2026. május 08. 22:13
Lófaszt donald, lófaszt. Nem intéztél semmit sem. Ja és paszd meg .
elektronelektor
2026. május 08. 22:12
"bekeev-2025 2026. május 08. 21:33 Hogy is volt? 24 óra alatt békét teremt?" Volt. Már nincs úgy. Jobb ez így mindenkinek.
