háború Háború Ukrajnában tűzszünet Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Valamire készül Zelenszkij: egy elképesztő hazugságára derült fény – az oroszok minden lépését figyelik

2026. május 07. 17:43

Nagy erőkkel készül Moszkva a hétvégére.

2026. május 07. 17:43
null

Moszkva tudomása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem adott parancsot a fegyveres erőknek a május 6-án kezdődő tűzszünetre – jelentette ki Marija Zaharova külügyi szóvivő csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján.

Amennyire tudjuk, egyáltalán nem adott ki tűzszüneti parancsot”

– fogalmazott Zaharova. Zaharova arra reagált hogy Zelenszkij hétfőn bejelentette: Kijev május 6-án nulla órától fegyvernyugvást hirdet, és attól kezdve az ukrán fél az orosz lépésekre „tükörválaszt” fog adni. A külügyi szóvivő utalt arra, hogy az orosz légvédelem szerdára virradóra 53 ukrán drónt lőtt le.

Megismételte, hogy az ukrán főváros tömeges rakéta-válaszcsapás célpontja lehet, ha Kijev megkísérli meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését.

Az orosz védelmi minisztérium által hétfőn május 8-9-re meghirdetett fegyvernyugvást Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön megerősítette. Hozzátette, hogy az orosz fél semmilyen módon nem reagált a Zelenszkij által bejelentett „csendidőszakra”.

Megerősítette, hogy a katonai díszszemlét a moszkvai Vörös téren a katonai tárca által korábban bejelentett formátumban – nehézfegyverzetek nélkül – meg fogják tartani. Közölte, hogy a „Halhatatlan Ezred menetét” – a katonák leszármazottjainak tömegfelvonulását – idén online rendezik meg.

Peszkov azt mondta, hogy Oroszországban megerősített biztonsági intézkedéseket hoztak a „kijevi rezsim által bejelentett terrorfenyegetés tükrében” és Vlagyimir Putyin elnök védelmében is kiegészítő lépéseket tettek.

A külföldi vendégek

A Kreml csütörtök délután közölte, hogy a katonai díszszemlén külföldi vendégként Aljakszandr Lukasenka, Fehéroroszország elnöke, Robert Fico szlovák miniszterelnök, Ibrahim Sultan Iskandar király, Malajzia uralkodója, Sziszulit Thonglun, Laosz államfője, Badra Gunba, Abházia és Alan Gaglojev, Dél-Oszétia elnöke lesz jelen. A boszniai Szerb Köztársaságot Sinisa Karan elnök, Nenad Stevanovis, a területi közgyűlés elnöke és Milorad Dodik, a Független Szociáldemokraták Szövetsége párt elnöke képviseli majd.

Az elnöki szóvivő szerint „aligha lehetnek megbízhatóak” azok az „európai hírszerzésre” hivatkozó sajtójelentések, amelyek szerint puccsveszély van Moszkvában. Hozzátette, hogy nincs tudomása „európai hírszerzés” létezéséről.

(MTI)

Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP

 

billysparks
2026. május 07. 18:05
Hazudnak az ukránok? Na, ezt már nem hiszem el.
counter-revolution
2026. május 07. 17:57
Zsidószar kanadaiállat, itt miért nem véded a tetves zsidókat, a kijevi juntát?
johannluipigus
2026. május 07. 17:55
És hol vannak az európai szövetséges hatalmak képviselői? Oroszország Anyácska (van aki Szovjetuniónak ismeri) óriási áldozata nélkül ma Európában a Führer utódai uralkodnának.
Canadian
2026. május 07. 17:48
VE (victory in Europe) nap Európában május 8, ruszkihonban május 9.
