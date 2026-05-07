Valamire készül Zelenszkij: egy elképesztő hazugságára derült fény – az oroszok minden lépését figyelik

Megerősítette, hogy a katonai díszszemlét a moszkvai Vörös téren a katonai tárca által korábban bejelentett formátumban – nehézfegyverzetek nélkül – meg fogják tartani. Közölte, hogy a „Halhatatlan Ezred menetét” – a katonák leszármazottjainak tömegfelvonulását – idén online rendezik meg.

Peszkov azt mondta, hogy Oroszországban megerősített biztonsági intézkedéseket hoztak a „kijevi rezsim által bejelentett terrorfenyegetés tükrében” és Vlagyimir Putyin elnök védelmében is kiegészítő lépéseket tettek.

A külföldi vendégek

A Kreml csütörtök délután közölte, hogy a katonai díszszemlén külföldi vendégként Aljakszandr Lukasenka, Fehéroroszország elnöke, Robert Fico szlovák miniszterelnök, Ibrahim Sultan Iskandar király, Malajzia uralkodója, Sziszulit Thonglun, Laosz államfője, Badra Gunba, Abházia és Alan Gaglojev, Dél-Oszétia elnöke lesz jelen. A boszniai Szerb Köztársaságot Sinisa Karan elnök, Nenad Stevanovis, a területi közgyűlés elnöke és Milorad Dodik, a Független Szociáldemokraták Szövetsége párt elnöke képviseli majd.

Az elnöki szóvivő szerint „aligha lehetnek megbízhatóak” azok az „európai hírszerzésre” hivatkozó sajtójelentések, amelyek szerint puccsveszély van Moszkvában. Hozzátette, hogy nincs tudomása „európai hírszerzés” létezéséről.