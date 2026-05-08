Indulhat a fegyverkezés: Lengyelország aláírta az uniós gigahitelről szóló megállapodást

Andrius Kubilius védelemért felelős és Piotr Serafin költségvetésért felelős uniós biztos, valamint Donald Tusk lengyel kormányfő jelenlétében aláírták pénteken a varsói kormányfői hivatalban a Lengyelországnak szánt, 43,7 milliárd eurós SAFE hitelprogramról szóló szerződést. Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE programnak a tagállamok közül.

A szerződést lengyel részről Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter és Andrzej Domanski pénzügyminiszter, az Európai Unió részéről pedig a két jelenlévő biztos látta el kézjegyével. Tusk az aláírási ünnepségen áttörésnek nevezte, hogy Lengyelország ilyen magas, védelmi célokra szánt összeghez jut. Az ország ennek köszönhetően „biztonságosabb lesz ezekben a nehéz, ennyire kockázatos időkben, a Föld e különleges helyén” – fogalmazott. Kifejezte abbéli reményét, hogy Lengyelországot „elkerüli a nyílt konfliktus”.