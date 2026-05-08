lengyelország safe donald tusk európai unió

Indulhat a fegyverkezés: Lengyelország aláírta az uniós gigahitelről szóló megállapodást

2026. május 08. 20:10

Hamarosan meg is kötik az első szerződéseket.

null

Andrius Kubilius védelemért felelős és Piotr Serafin költségvetésért felelős uniós biztos, valamint Donald Tusk lengyel kormányfő jelenlétében aláírták pénteken a varsói kormányfői hivatalban a Lengyelországnak szánt, 43,7 milliárd eurós SAFE hitelprogramról szóló szerződést. Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE programnak a tagállamok közül.

A szerződést lengyel részről Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter és Andrzej Domanski pénzügyminiszter, az Európai Unió részéről pedig a két jelenlévő biztos látta el kézjegyével. Tusk az aláírási ünnepségen áttörésnek nevezte, hogy Lengyelország ilyen magas, védelmi célokra szánt összeghez jut. Az ország ennek köszönhetően „biztonságosabb lesz ezekben a nehéz, ennyire kockázatos időkben, a Föld e különleges helyén” – fogalmazott. Kifejezte abbéli reményét, hogy Lengyelországot „elkerüli a nyílt konfliktus”.

Tudjuk, milyen korban és milyen helyen élünk, ezért biztosak akarunk lenni abban, hogy a lengyel hadsereg és a hadiipar képes lesz helytállni minden kihívás esetén”

– jelentette ki Tusk. Megerősítette: a SAFE-szerződést szombaton, második uniós tagállamként Litvánia is aláírja.

A hiteleszközöket a lengyel hadsereg gyors felfegyverzésére szánják, különösen katonai felszerelések beszerzésére európai gyártóktól, amelyekkel május végéig meg kell kötni a szerződéseket. A beszerzéseket 2030-ig meg kell valósítani. A Lengyelországnak szánt forrásokat egyebek között a keleti határ megerősítését célzó Keleti Pajzs programra, valamint

  • a drónelhárító rendszerek,
  • a légvédelem,
  • a tüzérség
  • és a páncélozott járművek

állományának fejlesztésére használják fel a tervek szerint.

Andrzej Domanski pénteken a Polsat News kereskedelmi hírtévében elmondta: a hitel kamatlábáról akkor derülnek ki adatok, amikor az Európai Bizottság „ténylegesen felveszi a hitelt a piacon”, de alacsonyabb lesz a Lengyelország számára elérhető egyéb hitelekhez képest. Az első részlet kamatlába „valószínűleg valamivel három százalék felett” lesz – tette hozzá Domanski.

A hitelprogram politikai vita tárgyává vált Lengyelországban. Karol Nawrocki elnök márciusban megvétózta a SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt. A Tusk vezette kabinet ezt követően úgy döntött, hogy a hitelt egy kormányhatározat alapján hívják le.

Nawrocki a vétót egyebek között azzal indokolta, hogy a SAFE-hitel összegével együtt várhatóan rendkívül magas kamatot is vissza kell fizetni. 

Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, mert az alapján Brüsszel felfüggesztheti a finanszírozást. Az elnök egy alternatív, a lengyel jegybank aranykészleteire alapozó finanszírozást javasolt a védelmi képességek fejlesztésére, ezt azonban a kormánykoalíció elutasította.

(MTI)

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2026. május 08. 21:10
A volt kelet- lengyelországi területek visszaszerzésének gondolata nagyon népszerű a polákoknál. Ez még politikai ideológiától sem függ; nem számít, hogy libernyák vagy konzervatív. Ennek elérésére szerintem még a ruszkikkal is hajlandóak lennének kibékülni. Feltéve persze, hogy Oroszország ebben segítse őket akár aktivan, akár passzívan (tehát a ruszkik ne ellenezzék).
falcatus-2
2026. május 08. 20:58
gullwing 2026. május 08. 20:20 43,7 milliárd eurós hitelprogram Kurva jól megy a lengyeleknek hogy ennyi hitelt bevállalnak..." Gondolnak a jövőre. Míg azt oroszok Lisszabon felé araszolnak, addig ők bevonulnának a Vörös- térre.
figyelő4322
2026. május 08. 20:52
Lengyelország fegyverkezik, de talán nem is ANNYIRA az EU idiótái által propagált ruszki veszély miatt. Inkább arra az időre készülhetnek, amikor Ukrajna összeomlik, vagy legalábbis elveszíti az oroszok elleni háborút. Akkor esetleg vissza tudják, akarják szerezni a Sztálin által annektált, volt kelet- lengyelországi területeket. Ezek jó része ma Nyugat- Ukrajnában van, pl. Lvov és környéke.
billysparks
2026. május 08. 20:51
Hajrá lengyelek! Már éppen elkezdtétek a felzárkózást. Nincs is jobb, mint elverni az unokák pénzét sosem használt felesleges vasdarabokra. A csehek is belefeccöltek 24 F-35-be. nagy segítség ez a cseh családoknak. A lengyelek legalább nyugtathatják magukat, nem baj, ha nem megy jól, de legalább két mórán át feltartóztathatnánk az oroszokat, ha megtámadnának minket. Az oroszok meg jól szórakoznak, néha egy-egy szuhoj közel repül a lengyel határhoz, erre haptákba vágja magát Lengyelországtól a svédeken át a norvégok. A levegőben cirkál a teljes keleti NATO géppark. A balti csivavák csak azért nem, mert nekik nincs repülésre alkalmas masinájuk.
