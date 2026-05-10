A zalaegerszegi edző szerint ez nem normális, Keane Angliához hasonlította Magyarországot

Robbie Keane, a ferencvárosiak szakvezetője elismerte, készültek a szögletvariációra, amelyből a mindent eldöntő gól született. Némileg árnyalja a képet, hogy a szerzője már közel sem volt ennyire magabiztos.

Nem is tudom elhinni ezt az egészet. Kértem Abutól (Abu Fani – a szerk.) a labdát, aztán belerúgtam, pedig megpattant előttem, és azt gondoltam elsőre, hogy felmegy a lelátóra, de bement, ezért nagyon boldog vagyok”

– fogalmazott Raemaekers. A belga védő hozzátette, hogy nagyon szeretett volna már gólt lőni, mert a csapattársai sokat zrikálták azzal, hogy még nem talált be (felnőtt pályafutása során másodszor volt eredményes).

Visszatérve Keane-re, az ír trénertől azt kérdezte lapunk, hogy az Európa-liga-menetelés és a Magyar Kupa-győzelem ismeretében hogyan értékeli az FTC idényét.