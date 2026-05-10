A zalaegerszegi edző szerint ez nem normális, Keane Angliához hasonlította Magyarországot

MK-döntő: ami nem ment tizenegyesből, sikerült egy váratlan szituációból – kupagyőztes a Ferencváros
Majdnem jött a büntetőpárbaj.
Nuno Campos csodáról beszélt a labdarúgó Magyar Kupa-döntő kapcsán, Robbie Keane pedig úgy fogalmazott, feltették a Ferencvárost a nemzetközi térképre. Az FTC győztes góljának szerzője közben attól félt, hogy kirúgja a labdát a stadionból.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az FTC–ZTE Magyar Kupa-döntő hosszabbítást követően dőlt el, a győztes gólt Toon Raemaekers egy remek helyzetfelismerést követően szerezte a 111. percben, s ezzel a biztos Európa-liga-résztvevő Ferencvárosi Torna Club 25. alkalommal nyerte meg az MK-t.
A találat körülményeiről és a zalaegerszegi játékosok felelőségéről kérdeztük az ezüstérmes csapat vezetőedzőjét, Nuno Campost.
Nagyon gyorsan történt az egész, nem voltunk felkészülve a szituációra, néhányan még a szöglet jogosságát vitatták a játékvezetőnél. Elfáradtunk, ez tény, ahogy az is, fejlődnünk kell az ilyen helyzetek lereagálásában. Ez most egy jó lecke volt számunkra. Az mindenesetre vitathatatlan, hogy 120 percig küzdöttek a srácok és győzelemre játszottak
– mondta a Mandinernek a zalaiak portugál mestere.
Campos szerint valahol nem normális, hogy kupadöntőt tudtak játszani egy olyan riválissal, mint a Fradi. „A nyolcaddöntőig meneteltek az Európa-ligában, remekül futballozva. Olyan játékosok jöttek be csereként náluk, mint Abu Fani. Nekünk sokkal gyengébb keretünk van, mégis megmutattuk, hogy méltó ellenfelek vagyunk. Csoda, hogy fel tudtuk venni velük a versenyt olyan fiatalokkal, akik életükben először szerepeltek egy ennyire fontos meccsen.”
Robbie Keane, a ferencvárosiak szakvezetője elismerte, készültek a szögletvariációra, amelyből a mindent eldöntő gól született. Némileg árnyalja a képet, hogy a szerzője már közel sem volt ennyire magabiztos.
Nem is tudom elhinni ezt az egészet. Kértem Abutól (Abu Fani – a szerk.) a labdát, aztán belerúgtam, pedig megpattant előttem, és azt gondoltam elsőre, hogy felmegy a lelátóra, de bement, ezért nagyon boldog vagyok”
– fogalmazott Raemaekers. A belga védő hozzátette, hogy nagyon szeretett volna már gólt lőni, mert a csapattársai sokat zrikálták azzal, hogy még nem talált be (felnőtt pályafutása során másodszor volt eredményes).
Visszatérve Keane-re, az ír trénertől azt kérdezte lapunk, hogy az Európa-liga-menetelés és a Magyar Kupa-győzelem ismeretében hogyan értékeli az FTC idényét.
Elégedett vagyok vele, főleg amiatt, mert most voltunk a legsikeresebbek Európában. A kupát is megnyertük, ezzel ismét kijutottunk az európai porondra, de a bajnokságban már nem a mi kezünkben van a sorsunk. A Ferencvárost feltettük a nemzetközi térképre, a nagy külföldi csapatok és edzők elismerését is kivívtuk
– vélekedett a Premier League-legenda. És ha már az Egyesült Királyság, Robbie Keane szerint elképesztő, hogy 50 ezer ember látogatott ki a fináléra.
„Ilyen hangulat, körítés nem sok országban van világszerte, talán csak Angliában.”
Szót ejtett a csereként beállva tizenegyest hibázó Yusufról, aki
A Ferencváros és a Zalaegerszeg május 16-án, szombaton az NB I-ben is megmérkőzik egymással. Ha a IX. kerületiek az éllovas Győrt megelőzve megvédik a címüket a Fizz Ligában, akkor a már biztosított El-indulásukat Bajnokok Ligája-selejtezős részvételre cserélik. A Kisvárdára látogató ETO FC előnye egy pont a tabella élén.
Fotók: MTI/Illyés Tibor