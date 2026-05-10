Különleges pénzek kerültek forgalomba: így néz ki az új 5 000 és 25 000 forintos

A Magyar Nemzeti Bank két új emlékérmét bocsát ki a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulója alkalmából. A kibocsátás 2026. május 9-én indul – írja a Magyar Közlöny, amit a Blikk szúrt ki.

Az egyik egy 25 000 forint névértékű, 925 ezrelék finomságú ezüst érme, amelyből legfeljebb 4000 darab készül. A másik egy 5000 forintos réz–nikkel ötvözetű változat, 5000 darabos példányszámban.