Bejelentette Putyin: A győzelem mindig Oroszországé lesz

A győzelem mindig Oroszországé lesz – hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulón megtartott beszédében.

Putyin szerint a második világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a „különleges hadművelet” keretében Ukrajnában harcolnak.

A katonai díszszemlét idén a nehézfegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vörös téren. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vörös tér felett.