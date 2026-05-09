Bejelentette Putyin: A győzelem mindig Oroszországé lesz

Váratlan lépésre szánta el magát Zelenszkij: megosztotta a Vörös tér pontos koordinátáit
Nagyon vicces kedvében volt az ukrán elnök. Nem tudni, hogy fog erre reagálni Putyin.
Nem sok esélyt ad Ukrajnának az orosz elnök.
A győzelem mindig Oroszországé lesz – hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulón megtartott beszédében.
Putyin szerint a második világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a „különleges hadművelet” keretében Ukrajnában harcolnak.
A katonai díszszemlét idén a nehézfegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vörös téren. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vörös tér felett.
(MTI)
Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP
Egy ukrán támadás esetén „elkerülhetetlenné" válik az orosz ellencsapás Kijevre.