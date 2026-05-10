Itt a vége: összeomlott a négypárti koalíció Romániában

Ha van egy jó szó az orosz politikai hatalom elemzésére – kremlinológia –, nem lenne rossz egy külön kifejezés a román, pontosabban bukaresti politikára sem. Erdélyből például mind a magyar, mind a román politikusoknak kellő felvértezettséggel szükséges bírniuk a fővárosi országos közéletbe való belépéshez – legyenek például ravaszok, mint a kígyó –, és akkor talán megvetik a lábukat és túlélnek a Dâmbovița menti dzsungelben.

A román politikai elitnek most is minden szüksége megvan a közéleti éleslátásra és az átállás művészetének felsőfokú gyakorlására: teljes ugyanis a kormányzati válság. Mi is történt? A Szociáldemokrata Párt (PSD) kilépett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) miniszterelnöke, Ilie Bolojan vezette négytagú koalícióból, és felsejlett az eddig ellenzékben lévő, szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kormányzásának réme. Az események gyorsan követik egymást. Hogyan jutott ide a román politika?