erdély aur nicușor dan románia rmdsz párt választás

Itt a vége: összeomlott a négypárti koalíció Romániában

2026. május 10. 08:16

A szocdemek kihátráltak, s a szélsőjobboldal kormányra kerülésének réme fenyeget.

Rajcsányi Gellért
Ha van egy jó szó az orosz politikai hatalom elemzésére – kremlinológia –, nem lenne rossz egy külön kifejezés a román, pontosabban bukaresti politikára sem. Erdélyből például mind a magyar, mind a román politikusoknak kellő felvértezettséggel szükséges bírniuk a fővárosi országos közéletbe való belépéshez – legyenek például ravaszok, mint a kígyó –, és akkor talán megvetik a lábukat és túlélnek a Dâmbovița menti dzsungelben. 

A román politikai elitnek most is minden szüksége megvan a közéleti éleslátásra és az átállás művészetének felsőfokú gyakorlására: teljes ugyanis a kormányzati válság. Mi is történt? A Szociáldemokrata Párt (PSD) kilépett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) miniszterelnöke, Ilie Bolojan vezette négytagú koalícióból, és felsejlett az eddig ellenzékben lévő, szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kormányzásának réme. Az események gyorsan követik egymást. Hogyan jutott ide a román politika? 

A válság kiindulópontja a 2024 novemberében tartott elnökválasztás, amelynek során az első fordulóban mindenki döbbenetére Călin Georgescu, egy jellemzően radikális jobboldaliak által támogatott, NATO-ellenes, összeesküvés-elméleteket is terjesztő, nacionalista független jelölt nyert. A választás második fordulójára viszont nem került sor: két nappal a voksolás előtt az alkotmány- bíróság egyszerűen törölte, és új választás megtartását írta elő. Közben Georgescuról olyan hírek láttak napvilágot, hogy nulla jövedelmet és nulla kampányköltést vallott be, kifejezetten sikeres online kampányához pedig „idegen állam” szervezkedése is hozzájárult, ami alatt az ellenfelei az oroszokat sejtették. Georgescu el akart indulni a megismételt elnökválasztáson is, ám eltiltotta az országos választási bizottság, mire végül bejelentette visszavonulását a politikától. 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. május 10. 08:59
hagyjuk már ezt a szélsőjobbal való riogatást. És bár nem vitatom, hogy a román magyargyűlölő (melyik szomszédunk nem az?) én örülök annak, hogy a brüsszeli diktatúra se fog örökké tartani. Lehet, hogy ebben az átállásban is előttünk járnak a románok mert mi most nagyon úgy nézünk ki mint a második világháborúban Szállasival.
wadcutter
2026. május 10. 08:52
az EU adta, a nép elvetette, nálunk is ez lesz télre
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!