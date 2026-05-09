A Fire Point-botrány: mit árul el az ukrán fegyvergyártásról a legújabb korrupciós ügy?

A Fire Point története szinte hihetetlenül hangzik. 2022-ben még filmforgatási helyszíneket és statisztákat biztosító ügynökségként indult, majd egyik napról a másikra drón- és rakétagyártóvá avanzsált. 2025-re már egymilliárd dolláros szerződésekről beszéltek, ma pedig közel hétmilliárd dollárnyi megrendelésről van szó.

A cég FP-1 és FP-2 kamikaze drónjai állítólag az ukrán hadsereg legnépszerűbb támadó fegyverei, a védelmi minisztérium éves beszerzési költségvetésének több mint felét költik el ilyen fegyverekre. A cég zászlóshajója pedig az FP-5 „Flamingo” cirkálórakéta, amely Zelenszkij szerint egyértelműen a legsikeresebb fegyver az ukrán arzenálban.

A elnök több mint 130 külföldi útján népszerűsítette a céget európai befektetőknek, közel-keleti monarchiáknak és nyugati védelmi cégeknek egyaránt.

Csakhogy van egy bökkenő. Az Ukrainszka Pravda által április végén nyilvánosságra hozott lehallgatási felvételek szerint a Fire Pointot titokban Timur Mindics irányítja, aki Zelenszkij régi üzleti köréhez tartozik. Mindics tavaly novemberben Izraelbe menekült, közvetlenül azelőtt, hogy a korrupcióellenes hatóságok razziát tartottak volna nála az Energoatom állami atomenergia-cégben elkövetett 100 millió dolláros sikkasztási ügy miatt.

A felvételeken egyértelműen hallható, ahogy Mindics Rustem Umerov akkori védelmi miniszterrel – ma a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára – egyeztet a szerződések kiosztásáról, külföldi lobbizásról és arról, hogyan lehetne 300 millió dollárt kivenni a cégből egy közel-keleti befektetőn keresztül.