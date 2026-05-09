A Fire Point-botrány: mit árul el az ukrán fegyvergyártásról a legújabb korrupciós ügy?

Így gazdagodnak Zelenszkij belső körei a nyugati segélyeken: a dán védelmi miniszter ünnepélyes bejelentésétől a lehallgatási felvételekig tartó útján a Fire Point nevű ukrán fegyvergyártó cég ügye leleplezte, Ukrajna korrupciós kockázatai ellenére az EU továbbra is milliárdokat pumpál a kijevi védelmi iparba.
A dán védelmi miniszter tavaly szeptemberben még ünnepélyesen jelentette be, hogy a Fire Point nevű ukrán cég Dániában épít rakéta-üzemanyag-gyárat. „Ez segít az Ukrajna biztonságáért, függetlenségéért és a békéért folytatott harcban” – mondta Troels Lund Poulsen. Alig fél évvel később kiderült: a fegyvergyártó, amely kamikaze drónokkal, majd a Flamingo cirkálórakétával turnézott Európában, valójában Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz fűződő korrupciós hálózat része, amelynek csúcsán Zelenszkij egykori üzlettársa, Timur Mindics áll, akit Kijevben csak „Zelenszkij pénztárcájaként” emlegetnek.
A botrány nem csupán egy ukrán cég belső ügye:
az EU éppen most készül 90 milliárd eurót küld Kijevbe, miközben a Fire Point-ügy pontosan azt mutatja, hová tűnik el az Ukrajnában küldött nyugati pénz egy látható része.
A Fire Point története szinte hihetetlenül hangzik. 2022-ben még filmforgatási helyszíneket és statisztákat biztosító ügynökségként indult, majd egyik napról a másikra drón- és rakétagyártóvá avanzsált. 2025-re már egymilliárd dolláros szerződésekről beszéltek, ma pedig közel hétmilliárd dollárnyi megrendelésről van szó.
A cég FP-1 és FP-2 kamikaze drónjai állítólag az ukrán hadsereg legnépszerűbb támadó fegyverei, a védelmi minisztérium éves beszerzési költségvetésének több mint felét költik el ilyen fegyverekre. A cég zászlóshajója pedig az FP-5 „Flamingo” cirkálórakéta, amely Zelenszkij szerint egyértelműen a legsikeresebb fegyver az ukrán arzenálban.
A elnök több mint 130 külföldi útján népszerűsítette a céget európai befektetőknek, közel-keleti monarchiáknak és nyugati védelmi cégeknek egyaránt.
Csakhogy van egy bökkenő. Az Ukrainszka Pravda által április végén nyilvánosságra hozott lehallgatási felvételek szerint a Fire Pointot titokban Timur Mindics irányítja, aki Zelenszkij régi üzleti köréhez tartozik. Mindics tavaly novemberben Izraelbe menekült, közvetlenül azelőtt, hogy a korrupcióellenes hatóságok razziát tartottak volna nála az Energoatom állami atomenergia-cégben elkövetett 100 millió dolláros sikkasztási ügy miatt.
A felvételeken egyértelműen hallható, ahogy Mindics Rustem Umerov akkori védelmi miniszterrel – ma a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára – egyeztet a szerződések kiosztásáról, külföldi lobbizásról és arról, hogyan lehetne 300 millió dollárt kivenni a cégből egy közel-keleti befektetőn keresztül.
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) már tavaly augusztus óta vizsgálta a Fire Pointot, többek között azt, hogy a cég túlárazta-e termékeit és meghamisította-e a leszállított drónok számát.
Egy kormányzati vizsgálat szerint csak az FP-1 drónok beszerzésénél közel 15 millió euróval rövidítették meg az államot.
A Flamingo rakéta sorsa különösen árulkodó. Amikor Zelenszkij 2025 augusztusában már „a legsikeresebb rakétaként” hirdette, még csak egy fotó és egy promóciós videó létezett róla. Elemzők szerint 24 dokumentált kilövésből mindössze három talált célba. Az ukrán hadsereg szóvivője még tavaly novemberben is „kísérleti fegyverként” jellemezte, amelynek tökéletesítése „évekig” tarthat. Mindezek ellenére Zelenszkij és környezete továbbra is a NATO ( Észak-Atlanti Szerződés Szervezete) „európai közös biztonsági rendszerének” részeként, „új Patriotként” kínálta a terméket Németországban, Franciaországban és Norvégiában.
Mindezek ellenére az Európai Unió továbbra is önti a pénzt Ukrajnába. A 90 milliárdos uniós hitelből 6 milliárd euró az „ukrán drónok Ukrajnának” programra megy.
Dániában tavaly több mint egy tucat törvényt módosítottak, hogy a Fire Point üzemanyag-gyára minél gyorsabban felépülhessen. Továbbá spanyol és német védelmi vállalatokkal is aláírtak együttműködési megállapodásokat – mindezt Zelenszkij személyes jelenlétében.
A Mindics-féle felvételek egyik részletében Umerov biztosítja a vállalkozót, hogy „valahogy” egymilliárd dollár érkezik a „partnerektől” a Fire Pointba.
Mindeközben az ukrán versenyfelügyelet április elején megakadályozta, hogy a vállalatot 2,5-2,7 milliárd dollárért felvásárolja egy Emirátusok-beli befektető amelyben a részvényesek – köztük feltételezhetően Zelenszkij köre – fejenként 300 millió dolláros kifizetést vártak.
Nem csak a Fire Pointról van szó. Ukrajnában több mint 450 dróngyártó és 20 rakétagyártó verseng a brüsszeli pénzekért. Az amerikai hírszerzés már a konfliktus elején „fekete lyukként” jellemezte az országot, ahová a nyugati fegyverek és pénz egyszerűen eltűnik.
A felvételek egy másik részlete szerint a Fire Point körüli üzletemberek egyenesen attól tartanak, hogy a béke „leleplezné az üzletet”.
Az EU hivatalosságai mindeközben azonban láthatóan bagatellizálják az ügyet. Kaja Kallas mindössze „sajnálatosnak” nevezte Mindics Energoatom-ügyét, a Bizottság pedig „szorosan figyeli” a fejleményeket – miközben továbbra is támogatja a 90 milliárdos csomagot.
Nyitókép forrása: Clemens Bilan / AFP
