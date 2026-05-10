kdnp tisza párt rétvári bence gulyás gergely Magyar Péter parlament

Rétvári: Magyar Péter miniszterelnöki beszéde nem nemzetegyesítő, hanem egy bosszúbeszéd volt

2026. május 10. 08:27

A KDNP politikusa szerint az első miniszterelnöki beszéd erőszakossága csalódás azoknak, akik megbékélést szeretnének Magyarországon.

Rétvári Bence a KDNP parlamenti frakcióvezetője a Facebookon közzétett bejegyzésében kommentálta Magyar Péter első parlamenti beszédét – írja az Index. A politikus rámutatott: a Tisza Párt felhatalmazása egyértelmű, a megválasztott képviselőknek és a miniszterelnöknek gratulálnak, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző négy parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett. Úgy véli, Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy „bosszúbeszéd lett”.

Rétvári hozzátette, az új parlament megalakulása, az új miniszterelnök eskütétele lehetőség egy emelkedett beszéd megtartására, de Magyar Péter nem élt ezzel a lehetőséggel. „Élete első miniszterelnöki beszéde nem a nemzeti összefogásról szólt, nem a nemzet közös jövőképéről, hanem leragadt a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál. Személyeskedett, ultimátumokat adott, többször kicsinyesen támadta ellenfeleit. Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz–KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle” – írta.

A KDNP frakcióvezetője kitért arra, hogy az újonnan beiktatott miniszterelnök az újkori magyar demokráciában példátlan módon támadta az összes közjogi méltóságot szakmai hozzáértésükben és emberi méltóságukban is. 

Ellensúlyokról beszélt, de közben a közjogi ellensúlyt adó személyek azonnali lemondását követelte. Úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része, olyan állításokkal támadta a leköszönő kormány teljesítményét, amiket már számtalanszor megcáfoltak.

Rétvári kiemelte: a Fidesz–KDNP a parlament alakuló ülését megelőző tárgyalásokon mindenben kompromisszumkészen segítette elő a kormány mielőbbi megalakulását. A házelnöki beszéd szerinte a nap ünnepélyességéhez illő volt, de szerinte a miniszterelnöki beszédből hiányzott az elegancia, a jövőkép és a mértékletesség.

Az első miniszterelnöki beszéd erőszakossága csalódás azoknak, akik megbékélést szeretnének Magyarországon” 

– összegzett a KDNP frakcióvezetője.

Mint írtuk, Gulyás Gergely szerint „komoly kétséget ébresztett” Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde, miután az újonnan hivatalba lépett miniszterelnök megfenyegette Sulyok Tamást. A Fidesz frakcióvezetője szerint az ilyen stílus nem méltó egy kormányfőhöz. 

Nyitókép forrása: Deák Dániel Facebook-oldala
 

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. május 10. 09:08
Nem a megbékélést, hanem a szembenállást erősíti meg az emberekben. Méltatlan egy kormányfőhöz és nehéz időket vetít előre. Humora sincs, így oldani sem tudja a feszültséget, bár nem is hinném, hogy ezt akarná. Radnai Márknak igaza van, ezt az embert nem tanították meg szeretni. Utálni, azt annál inkább. Egyszer lelepleződik ő is. Reméljük, a nemzet lelki egészsége érdekében, minél hamarabb.
asdhuk78
2026. május 10. 09:06
Egész éjszaka utcabál volt, az emberek őrjöngve szabadultak meg a rabláncaiktól......Lesz itt még a rendőrségnek dolga, lásd Berlin, Párizs utcáit. Elhozzák nekünk a "demokráciát"...
pot_ember
•••
2026. május 10. 09:05 Szerkesztve
Milyen bosszú? Szerintem bosszút akkkor áll valaki ha valami sérelem éri. MP-t (és a szektáját) milyen olyan sérelem érte amit úgy kell megbosszulni, hogy mindent és mindenkit is el kel törölni ami a múltra emlékeztetei. Amit látunk nem bosszú, hanem mindent elvenni ami a másé (anyagi, és főként a nem anyagi értékeket) és mindent megszerezni magának (gazdáinak). Igazi komcsi libsi tempó. A csőcselék addig tapsol a lincselésnek, ameddig őket nem akasztják. (Volt már ilyen a történelemben)
gullwing
2026. május 10. 09:05
Mit várunk egy olyan alaktól aki az asszony szoknyájába kapaszkodott évtizedekig?!
