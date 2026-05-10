Rétvári: Magyar Péter miniszterelnöki beszéde nem nemzetegyesítő, hanem egy bosszúbeszéd volt

Hiába várta egy ország Magyar Péter beszédét, de egy nagyon fontos dolog kimaradt
Gulyás Gergely miniszterelnökhöz méltatlannak nevezte a hangnemet, amit Magyar Péter Sulyok Tamással szemben megütött.
A KDNP politikusa szerint az első miniszterelnöki beszéd erőszakossága csalódás azoknak, akik megbékélést szeretnének Magyarországon.
Rétvári Bence a KDNP parlamenti frakcióvezetője a Facebookon közzétett bejegyzésében kommentálta Magyar Péter első parlamenti beszédét – írja az Index. A politikus rámutatott: a Tisza Párt felhatalmazása egyértelmű, a megválasztott képviselőknek és a miniszterelnöknek gratulálnak, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző négy parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett. Úgy véli, Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy „bosszúbeszéd lett”.
Rétvári hozzátette, az új parlament megalakulása, az új miniszterelnök eskütétele lehetőség egy emelkedett beszéd megtartására, de Magyar Péter nem élt ezzel a lehetőséggel. „Élete első miniszterelnöki beszéde nem a nemzeti összefogásról szólt, nem a nemzet közös jövőképéről, hanem leragadt a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál. Személyeskedett, ultimátumokat adott, többször kicsinyesen támadta ellenfeleit. Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz–KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle” – írta.
A KDNP frakcióvezetője kitért arra, hogy az újonnan beiktatott miniszterelnök az újkori magyar demokráciában példátlan módon támadta az összes közjogi méltóságot szakmai hozzáértésükben és emberi méltóságukban is.
Ellensúlyokról beszélt, de közben a közjogi ellensúlyt adó személyek azonnali lemondását követelte. Úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része, olyan állításokkal támadta a leköszönő kormány teljesítményét, amiket már számtalanszor megcáfoltak.
Rétvári kiemelte: a Fidesz–KDNP a parlament alakuló ülését megelőző tárgyalásokon mindenben kompromisszumkészen segítette elő a kormány mielőbbi megalakulását. A házelnöki beszéd szerinte a nap ünnepélyességéhez illő volt, de szerinte a miniszterelnöki beszédből hiányzott az elegancia, a jövőkép és a mértékletesség.
"Az első miniszterelnöki beszéd erőszakossága csalódás azoknak, akik megbékélést szeretnének Magyarországon"
– összegzett a KDNP frakcióvezetője.
Mint írtuk, Gulyás Gergely szerint „komoly kétséget ébresztett” Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde, miután az újonnan hivatalba lépett miniszterelnök megfenyegette Sulyok Tamást. A Fidesz frakcióvezetője szerint az ilyen stílus nem méltó egy kormányfőhöz.
Nyitókép forrása: Deák Dániel Facebook-oldala