Rétvári: Magyar Péter miniszterelnöki beszéde nem nemzetegyesítő, hanem egy bosszúbeszéd volt

Rétvári Bence a KDNP parlamenti frakcióvezetője a Facebookon közzétett bejegyzésében kommentálta Magyar Péter első parlamenti beszédét – írja az Index. A politikus rámutatott: a Tisza Párt felhatalmazása egyértelmű, a megválasztott képviselőknek és a miniszterelnöknek gratulálnak, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző négy parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett. Úgy véli, Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy „bosszúbeszéd lett”.

Rétvári hozzátette, az új parlament megalakulása, az új miniszterelnök eskütétele lehetőség egy emelkedett beszéd megtartására, de Magyar Péter nem élt ezzel a lehetőséggel. „Élete első miniszterelnöki beszéde nem a nemzeti összefogásról szólt, nem a nemzet közös jövőképéről, hanem leragadt a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál. Személyeskedett, ultimátumokat adott, többször kicsinyesen támadta ellenfeleit. Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz–KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle” – írta.